Los críticos del mercado suelen ser al mismo tiempo terriblemente ignorantes de por qué los mercados son tan valiosos, y ansiosos de creer que el mercado posee poderes que simplemente no tiene. El mercado es una institución social extraordinaria, pero si causara tantos problemas como afirman sus críticos, sería todavía más extraordinario de lo que ya es. Pocos problemas no han sido atribuidos, directa o indirectamente, al descuido, la indiferencia o la codicia del mercado. La gente suele hablar del mercado como si tuviera voluntad propia, tomara sus propias decisiones y generara sus propios resultados. No es así. Como afirma James M. Buchanan: “Las decisiones son tomadas únicamente por seres humanos, no por abstracciones personificadas como ‘el mercado’.” Al sostener que el mercado causa la pobreza o que carece de compasión, se malinterpreta el papel esencial que desempeña y se alientan recomendaciones de política que agravan los problemas en lugar de resolverlos.

Como nos enseñó F. A. Hayek en 1945, la ventaja del mercado es que nos permite comunicarnos de manera que motiva a cada uno a considerar los intereses de los demás. Debemos ver el sistema de precios como un mecanismo de comunicación si queremos entender su verdadera función. Lo más significativo de este sistema es la economía de conocimiento con la que opera, o cuán poco necesitan saber los individuos para poder actuar correctamente. No es mera metáfora describir al sistema de precios como un sistema de telecomunicación. Por ello, cuando se culpa al mercado de que los jugadores de béisbol ganen más que los maestros, o de que se gaste más en boliche que en ballet (como si fueran problemas graves), hay que recordar: el mercado no lo hizo. En realidad, estos críticos culpan a otras personas por tener y comunicar preferencias que consideran objetables. Cuando se pide al gobierno resolver los problemas que supuestamente causa el mercado, lo que en realidad se pide es censurar a quienes piensan distinto.

Por supuesto, el mercado suele parecer responsable de problemas más serios que las diferencias de gustos. Comúnmente se le culpa por despidos y quiebras que destruyen esperanzas y afectan la vida de trabajadores cumplidos que siguieron las reglas. Pero, de nuevo, esos problemas resultan de la comunicación entre personas que motiva respuestas cooperativas. Los despidos y quiebras se producen cuando la gente transmite a los proveedores que los recursos usados en ciertos productos crearían más valor en otros usos. Esa información se comunica a través de precios, ganancias y pérdidas, formas de comunicación que llaman la atención y motivan acción.

A nadie le agrada recibir el mensaje de que los consumidores preferirían que cierre su negocio o cambie de empleo. Quienes reciben esos mensajes de mercado entienden su dureza. Pero incluso ellos están mejor en una economía donde tanto las buenas como las malas noticias pueden transmitirse mediante la comunicación del mercado. Por desagradables que sean, culpar al mercado es un error. Y usar esas malas noticias para justificar restricciones políticas al mercado es aún peor.

Culpar al Mensajero

Si recibieras una llamada que te informa de la muerte de un amigo, no culparías al sistema telefónico por su muerte. Y nadie diría que esa muerte pudo evitarse restringiendo las llamadas. Pero tiene tanto sentido restringir la telefonía para evitar la muerte de un amigo como restringir al mercado para evitar quiebras y desempleo.

Desafortunadamente, el mercado y el sistema telefónico difieren en algo clave: en el caso de malas noticias económicas, un grupo puede usar al gobierno para distorsionar el mensaje y mejorar su situación a costa de otros. Por ejemplo, una empresa al borde de la quiebra puede blindarse de la comunicación negativa de los consumidores consiguiendo un subsidio estatal. Con menor ingreso disponible, los consumidores transmiten ahora que otras empresas más productivas deben despedir empleados o quebrar. En la analogía, es como si al restringir llamadas pudieras impedir directamente la muerte de tu amigo (recibiendo el crédito por ello), pero a costa de causar la muerte de dos personas más sin que nadie lo atribuya a tus acciones.

La pobreza es otra mala noticia frecuentemente atribuida al mercado. Pero sería aún peor sin la eficiencia de la comunicación de mercado. La gente es pobre no por el mercado, sino porque tiene poco valor que comunicar a través de él. Culpar a la pobreza del mercado es como culpar a la libertad de prensa de que algunos escriban mal. Nadie sensato diría que la mejor ayuda para los inarticulados es desincentivar la comunicación o restringir su capacidad de expresarse. Lamentablemente, muchas políticas públicas equivalen a eso en nombre de ayudar a los pobres. Programas de transferencias desincentivan el desarrollo de habilidades productivas. El salario mínimo, las restricciones sindicales avaladas por el gobierno y la Ley Davis-Bacon impiden a quienes carecen de habilidades productivas comunicar su disposición a trabajar por un salario mutuamente aceptable. Los pobres estarían mejor si redujéramos las trabas a la comunicación de mercado en lugar de culpar al mercado y restringirlo más.

El Mercado y el Medio Ambiente

Otra acusación frecuente es que el mercado provoca contaminación excesiva. De nuevo, el problema no es el mercado, sino la ausencia de mercados y la necesidad de ampliar la comunicación. Se dice que el mercado causa contaminación porque algunas transacciones generan externalidades negativas. Cuando compro gasolina, pago por extracción, refinación y distribución, pero no por el costo que impongo a quienes sufren la contaminación. Así, el consumo de gasolina y la polución resultan excesivos. Esto se usa para justificar acción gubernamental frente a un “fallo de mercado”. En realidad, la mayoría de los fallos de mercado son testimonios del éxito de los mercados en dar voz a la gente. La mejor política sería ampliar los beneficios de la comunicación de mercado en vez de distorsionar los mercados existentes.

Las externalidades de contaminación ocurren porque sí comunicamos el valor de productos en los mercados, pero no podemos comunicar el valor de servicios ambientales perdidos porque no hay mercados de aire o agua. El gobierno intenta corregir esto imponiendo restricciones burocráticas a prácticas empresariales, muchas veces para proteger intereses especiales más que al medio ambiente. Incluso cuando reducen contaminación, esas regulaciones son mandatos uniformes que elevan innecesariamente los costos. Una mejor alternativa es ampliar la red de comunicación creando mercados para el uso ambiental, con políticas que fortalezcan los derechos de propiedad y enfoques como los permisos de contaminación transferibles. Estos mercados no son perfectos y pueden ser manipulados, pero al mejorar la comunicación, superan el enfoque de mando y control, preferido por quienes creen que el mercado causa la contaminación.

Conclusión

El mercado es el medio más eficaz del mundo para moderar los problemas de la escasez al permitir que la gente se comunique y coopere. Como transmite información constante sobre escasez, mucha de esa información parecerá malas noticias. La tentación es culpar al sistema de comunicación, y esa tentación es explotada por grupos de interés que buscan justificar manipular información y censurar voces contrarias. Así, los problemas empeoran, porque limitamos la comunicación de mercado esencial para responder adecuadamente a la escasez inevitable. Hasta que no entendamos que el mercado “no lo hizo” cada vez que surge un problema comunicado a través de él, seguiremos cayendo en propuestas interesadas y dañinas para el público.

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Dwight R. Lee es el Profesor O’Neil de Mercados Globales y Libertad en la Escuela de Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur.