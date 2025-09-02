Vietnam, una nación que aún languidece bajo el yugo de un gobierno con una ideología comunista declarada, pretende convertirse en la próxima «economía tigre» de Asia.

Devastada por la guerra civil que dividió al país en dos y arrastró a Estados Unidos a un conflicto regional que había tratado de evitar durante mucho tiempo, en 1975 la economía de Vietnam estaba en ruinas. Las infraestructuras estaban destruidas, la producción agrícola se había desplomado y el sistema controlado por el Estado luchaba por alimentar a su población. Solo en 1986, con las reformas Đổi Mới, Vietnam comenzó la transición hacia una «economía de mercado de orientación socialista».

Hoy en día, Vietnam se ha fijado el objetivo de convertirse en una «economía tigre» para 2045, el centenario de su independencia. Las autoridades prevén pasar de la fabricación de bajo coste a la innovación de altos ingresos, centrándose en áreas como los semiconductores, la inteligencia artificial, las energías renovables y los servicios financieros.

¿Supone esto un alejamiento del socialismo que durante tanto tiempo definió su economía? Quizás sí: en el centro de este cambio se encuentra la Resolución 68, aprobada en mayo de este año. La Resolución 68 declara, de una manera aparentemente paradójica para el espíritu gobernante del Estado, que la empresa privada es la «fuerza más importante» para impulsar el crecimiento. Es una medida sorprendente: el Partido Comunista está girando conscientemente hacia el capitalismo, sin renunciar a su monopolio del poder.

¿Cómo pueden hacer que esto funcione? La presunción clásica es que la ideología gobernante y la estrategia macroeconómica no pueden seguir en contradicción entre sí, y que una debe acabar triunfando sobre la otra. Con un sistema de economía de libre mercado que fomenta el dinamismo, el espíritu emprendedor y, en última instancia, la libertad, ¿cómo puede un gobierno socialista permitir tales reformas sin socavar su autoridad?

Sin embargo, si se analiza más detenidamente, esta transición parece ser menos una transición que un intento de combinar una filosofía gubernamental intervencionista con las industrias emergentes del siglo XXI. Si funcionará es otra cuestión totalmente distinta.

Tres pilares principales sustentan la estrategia:

Modernización industrial. Vietnam está invirtiendo en incentivos para los semiconductores (un activo que ha hecho maravillas en la vecina Taiwán; ¿podría estar la presión de China detrás de este énfasis?), la inteligencia artificial y la tecnología verde. Empresas estadounidenses y japonesas ya han prometido miles de millones para plantas de diseño y montaje de chips, y Hanói espera posicionarse como un eslabón fundamental en la cadena de suministro global entre Taiwán y Occidente. Mega infraestructuras, incluida una línea ferroviaria de alta velocidad norte-sur de 67 000 millones de dólares para unir las zonas de exportación. La línea propuesta, un megaproyecto que se extiende a lo largo de todo el país, tiene por objeto reducir los costes logísticos y unir sus clústeres industriales orientados a la exportación. Modernización financiera, promoviendo la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur, y Danang, en el centro del país, como centros financieros especiales con normas simplificadas para los inversores y las empresas emergentes de tecnología financiera. El objetivo es consolidar la ciudad de Ho Chi Minh como centro financiero regional, capaz de canalizar tanto la inversión extranjera como el ahorro nacional hacia proyectos industriales a largo plazo.

El enfoque de Vietnam es una fusión poco común, quizás imposible: un Estado unipartidista en fase avanzada, de principios socialistas declarados, que abraza la empresa privada como su principal motor de crecimiento. A diferencia de los tigres asiáticos originales (como Hong Kong o Singapur), o del modelo de gran potencia de China, Vietnam está aplicando una estrategia de tigre bajo un régimen unipartidista.

Ninguna nación poscomunista comparable ha adoptado una ambición «tigre» tan explícita en Asia. Laos y Camboya siguen siendo pequeños y frágiles desde el punto de vista institucional, manteniendo la economía socialista en lo básico, mientras que el camino de China se centra en la capacidad de gran potencia, buscando aprovechar su poderío económico para apoyar sus ambiciones de poder global (como con la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda), y no realmente en el dinamismo ágil del tigre. Vietnam está solo.

Al menos, en Asia. Europa, por su parte, ofrece varios paralelismos instructivos, aunque con una aplicabilidad limitada, en gran parte porque los «tigres bálticos» (Estonia, Letonia y Lituania) eran naciones poscomunistas.

Estas naciones, que se ganaron ese apodo por su explosivo crecimiento después del año 2000, pueden atribuir en gran medida su éxito a la privatización radical, la estabilidad macroeconómica, la integración en la UE y las reformas de la administración digital. Estonia, por ejemplo, registró tasas de crecimiento del PIB superiores al 10 %, con Letonia y Lituania cerca de ese nivel, lo que les valió el reconocimiento mundial por su rápida convergencia.

Más al sur, Eslovaquiase ganó el título de «Tigre del Tatra» a principios de la década de 2000. Un impuesto fijo, las reformas de las pensiones y un clima favorable a los negocios atrajeron una inversión extranjera masiva, especialmente en la fabricación de automóviles, lo que impulsó el crecimiento del PIB hasta casi el 10 % en 2006. Esto trajo consigo costes sociales, como un aumento del desempleo y la emigración, pero el dinamismo fue innegable.

Estos casos europeos demuestran que los sistemas poscomunistas pueden dar un salto adelante mediante la reforma y la integración global. Sin embargo, ¿está Vietnam preparado para seguir vuestro ejemplo? La respuesta parece ser un rotundo «no»: en el caso de Vietnam, la complicación añadida es que quiere un crecimiento de tigre sin renunciar al régimen de partido único.

A diferencia de los ejemplos bálticos o polacos, que se democratizaron junto con la liberalización de la economía, Vietnam apuesta por que el Partido pueda impulsar el dinamismo capitalista manteniendo el control ideológico; y es casi imposible encontrar ejemplos de crecimiento de mercado dirigido por el Estado que hayan tenido éxito.

La estrategia de crecimiento de Vietnam sigue viéndose obstaculizada por la fuerte intervención del Estado y las distorsiones. Estados Unidos sigue clasificándolo como una economía no de mercado, lo que expone las exportaciones a aranceles más elevados, mientras que las empresas estatales siguen dominando las industrias clave. Esta dependencia de las empresas estatales corre el riesgo de afianzar la ineficiencia y el clientelismo, en lugar de fomentar la competencia abierta que caracteriza al capitalismo de libre mercado.

Tus líderes apuestan por que las instituciones nacidas de la revolución puedan recalibrarse al capitalismo global, sin renunciar al poder político. ¿Podrán lograrlo?

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Jake Scott es un teórico político especializado en populismo y su relación con la constitucionalidad política. Ha enseñado en varias universidades británicas y ha elaborado informes de investigación para diversos think tanks.