Tras años de ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, seguidos de una vida bajo el yugo de Stalin y los sucesivos líderes soviéticos, el pueblo polaco había sufrido lo suficiente. En la década de 1980, el movimiento de resistencia había alcanzado su punto álgido. La historia celebra el movimiento Solidaridad, las huelgas y las negociaciones internacionales, y con razón. Pero la Alternativa Naranja también merece atención, a menos que a los historiadores les parezca un niño payaso cuyo deseo de llamar la atención es mejor ignorar. Sin embargo, este movimiento no fue una simple manifestación aislada en una esquina. En junio de 1988, 10 000 polacos marcharon por las calles vestidos de enanos (krasnoludek en polaco) con gorros naranjas. Se burlaron de la policía comunista, contaron chistes y dibujaron enanos naranjas sobre consignas políticas por toda la ciudad.

La Alternativa Naranja comenzó como un grupo de estudiantes universitarios liderados por Waldemar Fydrych. Molestos por el régimen comunista y cansados de la escasez de productos básicos como papel higiénico y tampones, un grupo de estudiantes de Breslavia organizó «happening» con mensajes irónicos destinados a subvertir el miedo a la policía comunista. El 13 de diciembre de 1988, difundieron el lema «Ayuda a la milicia, golpéate a ti mismo» (Fydrych 295). «¡No hay libertad sin enanos!» era uno de los lemas favoritos de sus protestas anticomunistas.

Escritores de mediados de siglo como Viktor Frankl y Alexander Solzhenitsyn animaban a las víctimas del totalitarismo a resistir enfrentándose al sufrimiento y encontrando sentido en el poder del espíritu humano trascendente. Pero Fydrych argumentaba en su «Manifiesto del surrealismo socialista» que la Unión Soviética debía considerarse arte surrealista, algo que no tenía sentido. Es un poco absurdo y solo merece risas. Bromeaba diciendo: «El mundo entero es una obra de arte. Incluso un solo policía parado en la calle es una obra de arte. Divirtámonos, nuestro destino no es una cruz que cargar».

Fydrych siguió con sus bromas incluso cuando fue arrestado por subversión. Otros presos se reían, mientras los guardias luchaban por lidiar con un hombre que simplemente se negaba a actuar con miedo. Esto le dio una ventaja psicológica incluso bajo arresto y minó la confianza de las autoridades.

Según Fydrych, el racionalismo y el realismo crean depresión y miedo. ¿Por qué ser racional cuando se puede simplemente disfrutar? La vida, decía, no es un valle de lágrimas, es una farsa. En lugar de luchar directamente contra los planificadores centrales, decidió confundirlos, diciendo: «Hemos preparado trucos muy pérfidos para el conocimiento bien organizado que poseéis» (305).

En 1986, en el aniversario de la Revolución de Octubre, la Alternativa Naranja organizó manifestaciones ilegales y pidió a todo el mundo que se vistiera de rojo para burlarse de los comunistas, aunque solo fuera con esmalte de uñas o ketchup. Estas manifestaciones continuaron hasta 1988. Cuando llegaba la policía, los manifestantes se reían al oír a los agentes ordenarse unos a otros «¡Detengan a los rojos!».

En sus memorias, The Lives of the Orange Men, Frydrych revela que su actitud indiferente se debía a la marihuana. Los estadounidenses y los europeos occidentales pueden ver algunas similitudes con los movimientos estudiantiles del 68 que se burlaban de las convenciones culturales y la autoridad, excepto que estos estudiantes protestaban contra el comunismo en lugar de simpatizar con él. Fydrych también escribía con ironía y irreverencia deliberadas, como Vonnegut, pero sin el trasfondo de cinismo doloroso.

Al mismo tiempo, la Alternativa Naranja llevaba trazas de la tradición cristiana oriental del Santo Loco, arraigada en las enseñanzas de San Pablo de que Dios da la vuelta a las convenciones sociales y obra de maneras que los sabios del mundo consideran necias (1 Corintios 1). La sociedad necesita personas que digan la verdad al poder, y a veces eso se traduce en un bufón que se burla del rey. La capacidad de bromear sobre tu opresor requiere libertad interior y es el primer paso hacia la libertad exterior.

En el prólogo de la primera edición polaca de Orange Men, Anne Appelbaum, del Washington Post, escribió:

Los jóvenes que acudieron a los happenings probablemente hicieron más daño al régimen burlándose de él que toda una década de disturbios. Demostraron que el emperador no tenía ropa, que el régimen estaba intelectualmente en bancarrota… El comunismo se derrumbó por completo solo dos años después.

La Alternativa Naranja reconoció que los argumentos filosóficos y las teorías económicas solo son convincentes hasta cierto punto: a veces, la mejor manera de desmoralizar al enemigo es reírse de él. El arte, ya sea en forma de arte callejero o de teatro, captura la imaginación, libera el espíritu y crea camaradería. Su revolución puso de manifiesto que el régimen comunista estaba desnudo y dio impulso a una nueva generación de luchadores por la libertad. Así que, con un «hi-ho», enviaron a los enanos a burlarse de los comunistas.

Puedes ver un vídeo de los «happenings» aquí:



Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

