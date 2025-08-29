Durante mi visita a Praga, la capital de la República Checa, me intrigó y sorprendió la cantidad de obras de arte y exhibiciones públicas que conmemoran el comunismo y la era soviética. No se trataba de homenajes honoríficos a una «época dorada», sino de obras que rendían tributo a quienes sufrieron bajo el régimen, recordatorios para no olvidar nunca y no volver jamás a esos tiempos oscuros.

Estas manifestaciones van desde el Muro de John Lennon, donde los jóvenes checos expresaban su malestar y protestaban contra el régimen soviético, hasta el Monumento a las Víctimas del Comunismo, una impactante exposición de figuras de bronce que se derriten y desfiguran progresivamente, representando la degradación mental y física de quienes sufrieron entre 1948 y 1989. El régimen comunista respaldado por la Unión Soviética se caracterizó por la censura, la persecución, la decadencia económica y la falta de libertad. Los checos lo saben y lo recuerdan: el comunismo y todos sus primos (el socialismo y el fascismo) son profundamente dañinos y peligrosos para la sociedad.

Esta convicción se llevó recientemente al poder legislativo. El 17 de julio de 2025, el presidente checo Petr Pavel firmó una nueva ley que prohíbe la propaganda comunista, equiparando la promoción del comunismo con la ideología nazi, ya ilegal. La ley permite penas de prisión de hasta cinco años para cualquiera que «establezca, apoye o promueva movimientos nazis, comunistas u otros que tengan como objetivo demostrable suprimir los derechos humanos y las libertades o incitar al odio racial, étnico, nacional, religioso o de clase». En casos más graves, como las actividades organizadas, las penas pueden alcanzar los diez años.

La ley, influenciada por instituciones como el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, se aprobó sin apenas resistencia. Los partidos del espectro de centro-derecha lo plantearon como una cuestión de justicia. Las ideologías totalitarias, dijeron, no tienen cabida en la sociedad checa. El diputado Michael Zuna, del TOP 09, un partido político liberal-conservador, lo declaró «un acto simbólico de justicia para las víctimas del régimen comunista (1948-1989), que ejecutó a personas y encarceló a disidentes, entre ellos el difunto Václav Havel».

Este consenso se extiende al público. El Partido Comunista de Bohemia y Moravia, sucesor directo del partido gobernante antes de 1989, no consiguió ningún escaño en el Parlamento en 2021, ya que solo obtuvo el 3,6 % de los votos. Aunque calificaron la nueva ley de «políticamente motivada» y «discriminatoria», el partido se ve ahora obligado a distanciarse de su propia historia e ideología. El elogio abierto de los lemas y símbolos del antiguo régimen es ahora punible, y la propia sociedad ha avanzado: en 2023, solo el 17 % de los checos cree que su situación actual es peor que antes de 1989.

La fuerza de este sentimiento anticomunista proviene de la experiencia vivida. En 1948, el Partido Comunista tomó el poder y transformó Checoslovaquia, la última democracia de la región, en una dictadura de partido único alineada con Moscú.

Lo que siguió fueron cuatro décadas de represión. Se nacionalizaron las industrias, se colectivizó la agricultura y se impuso la planificación centralizada. La oposición política fue aplastada: en 1960, se estima que entre 150 000 y 160 000 personas habían sido condenadas por motivos políticos, y al menos 248 ejecutadas. Decenas de miles pasaron por campos de trabajos forzados y miles más murieron entre rejas en condiciones brutales. El régimen organizó juicios espectáculo infames, como el de Milada Horáková, ejecutada en 1950 por cargos falsos de traición. Disidentes como Václav Havel, que más tarde sería presidente, fueron encarcelados por sus escritos. Los ciudadanos de a pie vivían bajo la censura, la vigilancia y el miedo constante a la policía secreta.

En 1968, el intento de reformar el comunismo para convertirlo en un «socialismo con rostro humano» fue aplastado por una invasión liderada por la Unión Soviética. Murieron unas 108 personas, 500 resultaron heridas y se produjo una ola de emigración. La «normalización» posterior reimplantó normas estrictas, lo que condujo a purgas, exilios y listas negras. Al menos 276 ciudadanos murieron al intentar huir a través del Telón de Acero.

Para muchas familias, las cicatrices siguen siendo personales: familiares perdidos, propiedades confiscadas, carreras profesionales negadas. En 2019, las encuestas mostraban que solo el 10 % de los checos tenía una opinión positiva del golpe comunista, y el 73 % estaba de acuerdo en que la revolución democrática de 1989 había merecido la pena.

El sentimiento antisoviético se intensifica si se tiene en cuenta el auge de la República Checa tras el comunismo. La Revolución de Terciopelo de noviembre de 1989 derrocó pacíficamente el régimen y devolvió la libertad a los checos tras cuatro décadas de dictadura. En 1990 se celebraron elecciones libres y, en 1993, la República Checa emergió como un Estado independiente tras su separación de Eslovaquia. Lo que siguió fue una rápida adopción de la democracia y los mercados. Las reformas incluyeron la privatización, la liberalización económica y la integración en la economía mundial. El ajuste fue difícil, la producción inicial cayó y la incertidumbre se extendió, pero a largo plazo las reformas desataron la productividad y la energía empresarial.

Afianzada por su adhesión a la OTAN en 1999 y a la UE en 2004, la República Checa se unió firmemente a Occidente. Desde el punto de vista económico, la transformación ha sido notable. Anteriormente estancada bajo la planificación centralizada, la República Checa es ahora uno de los mayores éxitos de la Europa poscomunista. Su PIB per cápita, ajustado al poder adquisitivo, ha superado al de España. El desempleo en los últimos años se encuentra entre los más bajos de Europa, alrededor del 3 %, y la deuda pública sigue siendo modesta. El Instituto Fraser sitúa a la República Checa en el puesto 22 en libertad económica, y el Instituto Legatum la coloca en el puesto 25 en prosperidad.

Ya en 2009, el 79 % de los checos apoyaba el cambio a una economía de libre mercado, la tasa más alta entre las antiguas naciones del bloque del Este. Las generaciones más jóvenes han crecido con la prosperidad, la apertura y las oportunidades que se les negaron a sus padres.

Aunque el abandono del modelo soviético trajo consigo la prosperidad, los checos no deben olvidar que la libertad de expresión, de asociación y la pluralidad política son saludables para una sociedad, ya que permiten que prevalezca el consenso y surjan nuevas ideas. El Gobierno de la República Checa mantiene una postura firme contra ciertas ideas, que considera un peligro y una amenaza para la sociedad. Sin embargo, clasificar ciertas ideas como «amenazas» puede tener un efecto contraproducente y dar lugar a una censura más amplia bajo la bandera de la «protección».

El mensaje de la República Checa es claro, no solo a través de esta reciente ley, sino también a través de los monumentos de Praga, los recuerdos de las familias y los éxitos de una economía libre: las ideologías totalitarias, ya sean comunistas o fascistas, nunca encontrarán terreno fértil aquí. Este sentimiento compartido es válido, pero ¿debe llegar hasta el punto de justificar la censura?

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Fabricio Antezana Duran es Asociado de Contenido Digital en la Fundación para la Educación Económica.