Los secesionistas catalanes están arrancando tantas concesiones al Gobierno español que pronto no habrá necesidad de luchar por la independencia. Su última victoria se produjo el mes pasado: un acuerdo provisional del Gobierno socialista español para permitir que la rica región nororiental, también controlada por una administración socialista, recaude su propio impuesto sobre la renta de las personas físicas. La autonomía fiscal siempre ha sido uno de los objetivos clave de los separatistas; si este acuerdo se hace realidad, estarán considerablemente más cerca de lograrlo.

El nuevo acuerdo de financiación muestra hasta qué punto un pequeño grupo de separatistas domina ahora la política española. Tanto el presidente socialista español, Pedro Sánchez, como el presidente socialista de Cataluña, Salvador Illa, llegaron al cargo con el apoyo de dos partidos catalanes independentistas, el izquierdista ERC y el centrista Junts per Catalunya. El nuevo modelo fiscal era una de las condiciones exigidas por ERC a cambio de apoyar la investidura de Illa el año pasado. Sánchez también ha pagado un alto precio por el apoyo separatista, del que depende su coalición minoritaria para aprobar leyes. Pero para los catalanes, estas victorias son solo pasos hacia su objetivo final, que hasta ahora ha resultado difícil de alcanzar: un referéndum vinculante sobre la independencia.

Las reacciones al nuevo modelo financiero han sido dispares. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Damau, lo ha calificado de «cambio de paradigma… destinado a mejorar los servicios públicos en nuestro país». El secretario de Estado para la Cohesión Territorial, Ángel Torres, ha afirmado que está diseñado para «tener en cuenta las particularidades de cada territorio»; curiosamente, también ha dicho que responde a «las características y necesidades singulares de Cataluña». El acuerdo financiero parece estar hecho a medida y, al mismo tiempo, ser ampliamente aplicable, lo que lleva a preguntarse si tiene alguna sustancia real. «No nos lo creemos», afirmó un ministro conservador: «Es un intento de ocultar lo que realmente están tratando de acordar» (sin dar más detalles). Junts afirmó que el nuevo acuerdo solo aumenta las funciones administrativas de Cataluña. «No hay ningún nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural», afirmó el partido.

Es poco probable que este modelo fiscal propuesto sea aprobado por votación parlamentaria. A pesar de las afirmaciones de Torres sobre su universalidad, está claramente diseñado para apaciguar a Cataluña y mantener a Sánchez e Illa en el poder. Como parte del acuerdo por el que volvió al cargo en 2023, Sánchez también hizo campaña para que el catalán fuera aceptado como lengua oficial de la UE, junto con el gallego y el vasco (añadidos simbólicos para disimular el trato preferencial de Cataluña). Esa petición fue rechazada por Bruselas en mayo, aparentemente por razones prácticas, pero no se puede evitar sospechar que los motivos reales eran políticos. Se estima que 10 millones de personas hablan catalán en España, Francia, Andorra y Cerdeña, frente a los 1,9 millones de personas que hablan irlandés, que se convirtió en la 24ª lengua oficial de la UE en 2005. Si se justificaba el coste de traducir todos y cada uno de los documentos de la UE a una lengua clasificada por la UNESCO como «en peligro de extinción», ¿por qué no se justificaba en el caso del catalán?

Los separatistas catalanes lograron su mayor victoria contra el Estado español en noviembre de 2023, después de que unas elecciones inconclusas dejaran a Sánchez dependiente de partidos más pequeños para gobernar. A cambio de reinstaurarlo, el ERC y Junts consiguieron la amnistía para todos los castigados por organizar el referéndum ilegal de octubre de 2017, en el que el 92 % votó a favor de la independencia (aunque la participación fue solo del 43 %). En 2019, trece líderes secesionistas —entre ellos el líder del ERC, Oriol Junqueras— fueron condenados a entre nueve y trece años de prisión por el Tribunal Supremo español, al término de lo que Sánchez describió como «un proceso judicial ejemplar». Prometió «cumplir íntegramente» la decisión del tribunal, añadiendo que «nadie está por encima de la ley». Al anunciar su indulto cuatro años después, Sánchez dijo que esperaba fomentar «el diálogo, el entendimiento y el perdón», como si su giro de 180 grados sobre la independencia de Cataluña se debiera a principios y no a la conveniencia. En 2019 podía permitirse ser unionista, pero ahora ya no.

Lo que realmente quieren los separatistas catalanes es un referéndum aprobado por el Estado, siguiendo el modelo del celebrado en Escocia en 2014. Esto fue posible gracias al llamado Acuerdo de Edimburgo de 2012, en el que el primer ministro conservador del Reino Unido, David Cameron, y el primer ministro escocés, Alex Salmond, consolidaron la base jurídica del referéndum y acordaron respetar su resultado (los escoceses optaron por permanecer en el Reino Unido por un 55 % frente a un 45 %). Pero eso, a su vez, dependía de la estructura constitucional flexible del Reino Unido. España, al igual que Estados Unidos, tiene un único documento escrito, por lo que una versión española del Acuerdo de Edimburgo requeriría casi con toda seguridad una reforma constitucional previa. Incluso entonces, la independencia no estaría garantizada: las últimas encuestas muestran que el apoyo a la secesión ha alcanzado un mínimo histórico del 40 % en Cataluña, con un 53 % de los catalanes en contra.

Tras firmar el Acuerdo de Edimburgo, Salmond y Cameron recibieron una emotiva carta de felicitación del entonces presidente independentista de Cataluña, Artur Mas, quien afirmó que su movimiento también creía «en el derecho a decidir y en la normalidad de un proceso democrático en el que un pueblo que se siente nación pueda debatir y elegir… qué camino tomar hacia el futuro».

A diferencia de Salmond, Mas no esperó la aprobación del Estado. En 2014, el mismo año de la votación escocesa, celebró su propio referéndum —rebautizado apresuradamente como «proceso de participación ciudadana» después de que el Tribunal Constitucional español lo declarara ilegal— en el que el 80 % de los 2,2 millones de participantes votaron a favor de la separación de España. Por esta transgresión, Mas recibió un castigo mucho más leve que el que recibirían sus sucesores: una multa de 36 500 euros y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La disparidad sugiere que los organizadores de la votación de 2017 se enfrentaron a un poder judicial decidido a castigarlos, no como individuos, sino como símbolos de un movimiento que el Estado español no había logrado acabar tres años antes.

A pesar de tener a un Gobierno central sumiso a su merced, los separatistas catalanes no están más cerca de un referéndum legal que hace una década. Pero, a diferencia de sus homólogos escoceses, quizá no lo necesiten. Con la ayuda de un presidente que depende totalmente de ellos, están aumentando progresivamente la autonomía y la influencia de Cataluña dentro de España. Puede que no haya muchas posibilidades de que se produzca una versión española del Acuerdo de Edimburgo, pero Sánchez les está dando todo lo demás que quieren.

Artículo publicado originalmente en FEE.

Mark Nayler es un periodista freelance radicado en Málaga, España, y escribe regularmente para The Spectator y Foreign Policy sobre política y cultura.