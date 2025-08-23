Como profesora de negocios, me esfuerzo por enseñar principios y prácticas sólidos, centrándome en los beneficios de la productividad y la creación de valor. Quiero que mis alumnos que se dedican a los negocios se sientan orgullosos de la profesión que han elegido. Aunque la ética empresarial es un tema que merece ser tratado y debatido en el aula, no considero que mi función sea reformar los valores o las creencias de los alumnos. Son personas, cada una con sus propias capacidades y aspiraciones. Yo enseño fundamentos, no fundamentalismo.

Si un estudiante quiere dirigir un bar, no lo desprecio por promover el consumo de alcohol. Si un estudiante quiere abrir un salón de tatuajes, no considero que ese trabajo sea menos valioso. En todo caso, me gusta la buena cerveza artesanal y yo mismo tengo un tatuaje. Si la creación de alguien genera valor para otra persona, entonces ese trabajo solo debe ser juzgado por los involucrados en la transacción, siempre y cuando no haya efectos colaterales adversos.

El tatuaje médico, por ejemplo, devuelve la confianza a quienes tienen cicatrices no deseadas. Muchas cervecerías apoyan a las granjas locales, además de proporcionar un lugar de reunión moderno para la comunidad. Somos beneficiarios de los cerveceros, los panaderos y los fabricantes de velas. Y estos productores sirven mejor a la sociedad continuando con lo que mejor saben hacer. Cuanto mejores sean, mayores serán los beneficios y los beneficios derivados de su productividad. Y eso es algo bueno.

El objetivo principal de las empresas debe ser la maximización de los beneficios a largo plazo, no la implicación en cuestiones que van más allá de su propósito o sus competencias básicas. Tanto los directores generales de multinacionales como los propietarios de pequeñas empresas son libres de utilizar su patrimonio personal para apoyar las campañas que consideran importantes. Pero imponer una orientación social a una empresa en su conjunto solo anima a las empresas a involucrarse en asuntos que quizá no les incumben. Además, desvía la atención hacia preocupaciones subjetivas que podrían desviar el trabajo productivo del servicio a los intereses de los consumidores.

La orientación hacia los beneficios mantiene a las empresas centradas en los factores objetivos que sustentan el éxito de una operación y satisfacen las necesidades y deseos de los consumidores. Los individuos tienen valores; las empresas deben tener productos y servicios.

La actuación responsable de los individuos es más importante que la postura de las organizaciones, ya que la primera repercute en la segunda. Las empresas son creadas, gestionadas y dirigidas por personas. Satisfacen los deseos y las demandas de las personas. Si hay un problema en una empresa, la responsabilidad recae en las personas implicadas.

Afortunadamente, la mayoría de las personas se preocupan por el bienestar de la sociedad, siempre y cuando no les suponga un costo excesivo. Por ejemplo, yo dono con mucho gusto al banco de alimentos local cuando tengo los medios para hacerlo y las necesidades de mi familia están cubiertas.

Una afirmación cruda pero eficaz que aprendí cuando era joven era: «La mejor manera de ayudar a los pobres es no ser pobre». Cuanta más riqueza creo, más valor genero. Puedo derrochar en varias cajas de galletas de las Girl Scouts o apoyar las artes asistiendo a espectáculos caros de Broadway. Puedo viajar a destinos que dependen del turismo y dejar una propina más generosa cuando como fuera. Mis donaciones y mis impuestos crecen en proporción a mis ingresos. Cuanto más gano, más puedo ahorrar, gastar o compartir, lo cual es mi derecho, ya que lo que gano es de mi propiedad. Si quiero que me consideren un buen vecino, actuaré como tal. No hace falta supervisión ni presión.

Teniendo todo esto en cuenta, parece apropiado concluir con una cita de la obra de Ayn Rand. Filósofa estadounidense nacida en Rusia, Rand fue una de las mayores defensoras de los individuos y, por lo tanto, una de las mayores defensoras de los negocios. En Why Businessmen Need Philosophy (Por qué los empresarios necesitan filosofía), Rand transmite acertadamente por qué necesitamos a los empresarios y por qué la naturaleza intrínsecamente egoísta de la productividad es una actividad noble:

Como empresario, obtienes beneficios siendo lo mejor que puedes ser en tu trabajo, es decir, creando bienes o servicios que tus clientes desean. No obtienes beneficios mediante el fraude o el robo, sino produciendo riqueza e intercambiándola con otros. Beneficias a otras personas, o a la llamada «comunidad», pero esto es una consecuencia secundaria de tu acción. No es ni puede ser tu objetivo o motivo principal. El gran empresario es como un gran músico o un gran hombre en cualquier campo. El compositor se centra en crear su música; su objetivo es expresar sus ideas en forma musical, la forma particular que más le gratifica y le llena. Si el público disfruta de su concierto, por supuesto que él es feliz, no hay conflicto entre él y sus oyentes, pero sus oyentes no son su principal preocupación. Su vida es el ejercicio de su poder creativo para lograr su propia satisfacción egoísta. No podría funcionar ni componer de otra manera. Si no le moviera una pasión poderosa, personal y egoísta, no podría sacar de sí mismo la energía, el esfuerzo, el tiempo y el trabajo necesarios; no podría soportar las frustraciones diarias del proceso creativo. Esto es cierto para todo hombre creativo. También es cierto para vos en los negocios, en la medida en que sos grande, es decir, en la medida en que sos creativo en la organización, la gestión, la planificación a largo plazo y su resultado: la producción.

Artículo publicado originalmente en FEE.

Kimberlee Josephson es profesora asociada de negocios en el Lebanon Valley College en Annville, Pennsylvania, y es investigadora en el Consumer Choice Center.