Tim Friede dejó que serpientes venenosas le mordieran unas 200 veces, sufriendo choques anafilácticos y pasando cuatro días hospitalizado en coma. Pero no se trataba de un intento de suicidio. Buscaba la inmunidad contra todo el veneno de serpiente, para que su sangre pudiera utilizarse para crear una antitoxina universal. La startup Centivax informa de resultados prometedores con una versión preliminar de una antitoxina basada en la sangre de Friede.

La FDA no prohíbe a las personas dejarse morder por serpientes, por lo que Friede tenía libertad para hacerlo. Su elección se centró en el bien común, al igual que la de Jonas Salk cuando decidió probar su vacuna contra la polio en sí mismo y en su familia, y la de los más de 38 000 voluntarios que se inscribieron en los «ensayos de desafío humano» contra la COVID-19, que consistían en recibir una vacuna experimental y luego exponerse deliberadamente al virus. Si se hubieran permitido esos ensayos, podríamos haber tenido vacunas seguras y eficaces mucho antes, salvando muchas vidas.

La COVID-19 ha sido costosa en muchos sentidos, pero algo bueno que ha surgido de ella es un movimiento enérgico en favor de la libertad sanitaria. Robert F. Kennedy, Jr., ejerció su libertad sanitaria cuando optó por la terapia con células madre para tratar la disfonía espasmódica que le hace sonar la voz ronca. Encontró un médico especialista en células madre en Chicago que había establecido una oficina satélite en Antigua para eludir la normativa estadounidense. Kennedy tenía los fondos para ir a Antigua y está contento con el tratamiento que recibió. Ahora quiere que las personas menos adineradas de Estados Unidos también sean libres de elegir terapias experimentales.

El biólogo evolutivo y genetista de Berkeley Noah Whiteman afirma que al menos el 40 % de los medicamentos actuales, entre ellos la aspirina, tienen su origen en la medicina tradicional, lo que implicaría que fueron descubiertos mucho antes de que existiera la FDA. La aspirina se extraía de la corteza del sauce blanco y se utilizaba contra la inflamación y la fiebre desde hacía milenios. La metformina, que ahora se receta ampliamente como tratamiento para la diabetes y que algunos investigan como fármaco para la longevidad, se extraía de la lila francesa, que se utilizaba como medicina desde la Edad Media. No sabemos si el descubrimiento de la aspirina y la metformina se debe a la serendipia de algún empresario olvidado o a su persistencia en la búsqueda por ensayo y error. Pero sí sabemos que la FDA no tuvo nada que ver con ninguno de los dos descubrimientos, ya que el uso de la aspirina y la metformina como medicamentos es anterior al nacimiento de la FDA.

Tenemos un conocimiento algo mejor del descubrimiento de la vacuna contra la viruela, cuyo mérito suele atribuirse al médico Edward Jenner. Sin embargo, un par de décadas antes de los experimentos de Jenner, el granjero inglés Benjamin Jesty observó un patrón. Vio que las lecheras que contraían la viruela bovina (una enfermedad similar a la viruela, pero más leve) tenían posteriormente una tez suave porque nunca contraían la viruela. Jesty inoculó deliberadamente a su esposa y a sus hijos con viruela bovina y los salvó de la viruela que se estaba propagando en aquella época. Jesty era un ciudadano aventurero y sin credenciales que ejerció su derecho a la libertad de salud, pero que luego fue vilipendiado, obligado a llevarse a su familia y mudarse, y no se le reconoció el mérito que le correspondía.

Los estadounidenses prosperaron en su día cuando se les permitió juzgar por sí mismos si un posible remedio o un nuevo producto era fruto de un innovador o de un charlatán. Sus padres y sus experiencias de ensayo y error les habían enseñado a estar informados y a ser cautelosos. Cuando el ingeniero eléctrico británico Sir William Preece visitó Estados Unidos en 1884, se sorprendió de que las luces eléctricas estuvieran por todas partes en Nueva York, mientras que Londres seguía a oscuras. Europa había adoptado lo que hoy llamamos el «principio de precaución», según el cual una innovación debe prohibirse a menos que se demuestre su seguridad. Pero a menudo lo nuevo no puede demostrarse seguro hasta que se prueba y se mejora, por lo que los europeos permanecieron en la oscuridad hasta que los estadounidenses iluminaron el camino.

Ahora, algunos expertos en longevidad, como el Dr. Peter Attia, se muestran cautelosamente optimistas sobre un fármaco llamado rapamicina, que ha recibido una aprobación limitada de la FDA para evitar que el sistema inmunológico rechace los órganos trasplantados (y para algunos otros usos poco comunes), pero no ha recibido la aprobación para la longevidad. Attia sostiene que, en comparación con otros fármacos y suplementos para la longevidad, como la metformina y el resveratrol, solo la rapamicina ha demostrado de forma sólida que prolonga la vida de una especie de mamífero.

Lo más impresionante es que, en un estudio con ratones viejos, publicado en la revista científica Nature en 2009, la rapamicina aumentó la esperanza de vida restante de los machos en un 28 % y la de las hembras en un 38 %. Los resultados con ratones se replicaron con éxito en varios laboratorios, y también se están realizando estudios con perros y titíes. Los ratones, los perros y los titíes no son seres humanos. Sin embargo, en un metaanálisis publicado el año pasado en PLOS Biology, los investigadores encontraron una «concordancia» del 86 % entre los resultados de los estudios en seres humanos y los resultados de los estudios en animales.

El principal obstáculo para la investigación de la rapamicina es su supresión del sistema inmunitario, que es una característica necesaria para los pacientes trasplantados, pero un efecto secundario indeseable para quienes buscan una vida más larga. La buena noticia es que este efecto secundario puede ser evitable. Un estudio de 2014 demostró que cuando se tomaba un análogo de la rapamicina semanalmente, en lugar de diariamente, el sistema inmunitario humano se fortalecía. Los autores concluyeron que la rapamicina puede ser más un modulador inmunológico que un supresor inmunológico.

Un gobierno que permite a Tim Friede invitar a serpientes a que le muerdan 200 veces debería permitir a otros ciudadanos aventureros tomar rapamicina con la esperanza de una vida más larga. Si los aventureros prosperan, los más cautelosos podrán seguirles con gratitud. Todo el mundo debería tener la libertad de elegir su propio nivel de aventura en materia de salud. Yo quizá tomaría rapamicina, pero en lo que respecta a las serpientes, estoy con Sallah, que, de pie junto a Indiana Jones, miró al foso lleno de serpientes y dijo: «¡Es muy peligroso, ve tú primero!».

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Arthur Diamond obtuvo títulos de posgrado en filosofía y en economía de la Universidad de Chicago, donde también recibió una Beca Postdoctoral con el laureado del Premio Nobel de economía Gary Becker.