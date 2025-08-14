En el mundo de la economía, todos, desde los teóricos académicos hasta los estrategas de Wall Street, tiene opiniones firmes y a menudo divergentes sobre una amplia variedad de temas, que van desde los aranceles hasta los impuestos o el techo de la deuda. Basta con sintonizar CNN Money y Fox Business el mismo día para hacerse una idea de la diversidad intelectual que existe en este campo. A un observador casual, puede parecer que los economistas rara vez se ponen de acuerdo en algo.

Durante décadas, uno de los temas más debatidos ha sido el salario mínimo. Los datos y los estudios de ambas partes hacen oscilar la balanza en un sentido y en otro. Pero, de vez en cuando, las pruebas son tan claras que silencian todas las voces. Un nuevo estudio sobre la reciente subida del salario mínimo en California puede ser uno de esos momentos.

Los economistas Jeffrey Clemens, Olivia Edwards y Jonathan Meer, junto con la Oficina Nacional de Investigación Económica, la influyente organización que determina el inicio y el final oficiales de las recesiones en Estados Unidos, acaban de publicar un análisis del aumento salarial en California. Su investigación de julio de 2025, titulada Did California’s Fast Food Minimum Wage Reduce Employment? [«¿Redujo el salario mínimo en la industria de la comida rápida de California el empleo?»], reveló que el aumento del salario mínimo para la industria de la comida rápida, promulgado mediante el proyecto de ley 1228 de la Asamblea y que entró en vigor el 1 de abril de 2023, provocó la pérdida de aproximadamente 18 000 puestos de trabajo.

Este documento llega en un momento crucial, ya que los debates sobre la política de salario mínimo se extienden por los círculos políticos, los sindicatos y la opinión pública en general. Mientras que los defensores y figuras políticas prominentes citan un puñado de estudios que respaldan sus iniciativas, los críticos advierten de las consecuencias a largo plazo. Este documento del NBER no solo se suma al debate, sino que cuestiona directamente una de las narrativas económicas más duraderas de las últimas décadas.

Durante años, el consenso económico fue que el aumento del salario mínimo produce trade-offs: algunas personas se benefician de salarios más altos, mientras que otras ven reducidas sus horas de trabajo o pierden su empleo por completo. Sin embargo, dos trabajos muy influyentes, entre otros, cuestionaron esta opinión: Card & Krueger (1994) y Dube, Lester & Reich (2010). Estos estudios, que emplearon técnicas estadísticas avanzadas y métodos de estudio comparativo, argumentaban que el aumento del salario mínimo no provocaba una pérdida significativa de puestos de trabajo. Sus conclusiones reavivaron el interés por el debate sobre el salario mínimo y dieron lugar a una oleada de políticas, como el experimento del salario mínimo en Seattle y el movimiento más amplio «Fight for $15» (Lucha por los 15 dólares).

Sin embargo, el problema de muchos de estos estudios es que se centran demasiado en los efectos a corto plazo sobre el empleo, pasando por alto a menudo las respuestas más sutiles de las empresas. Estas pueden responder reduciendo la contratación futura, recortando las prestaciones de los empleados o pasando a la automatización. Estas compensaciones pueden no aparecer en los datos generales sobre el empleo, pero pueden remodelar el mercado laboral de forma difusa y menos visible.

Como argumentó hace décadas el premio Nobel Milton Friedman, las empresas deben compensar de alguna manera el aumento del costo de la mano de obra. Estos ajustes adoptan diversas formas que no son fácilmente visibles en las métricas tradicionales. Por citar un viejo adagio económico: «No hay nada gratis». El costo del aumento del salario mínimo puede ser difícil de medir directamente, pero las compensaciones son reales y a menudo las soportan las mismas personas a las que la política pretende ayudar.

Lo que hace especialmente convincente este nuevo artículo del NBER es que sus conclusiones coinciden con el razonamiento económico básico. Como explicó una vez Tim Harford, autor de The Undercover Economist, una teoría sólida a menudo te lleva a la respuesta correcta incluso antes que los datos. En este caso, tanto la teoría como las pruebas llevan a la misma conclusión: cuando el costo de la mano de obra aumenta, la demanda de mano de obra disminuye. Si bien los estudios empíricos pueden arrojar resultados contradictorios dependiendo de la metodología o el marco temporal utilizados, las conclusiones de California refuerzan lo que generaciones de economistas, desde los economistas clásicos hasta los teóricos del mercado moderno, han comprendido desde hace tiempo: no hay forma de escapar a las compensaciones.

La reciente experiencia de California debería servir de advertencia a los legisladores de todo el país. Aunque aumentar el salario mínimo puede parecer útil, conlleva costos ocultos que afectan de manera desproporcionada a los trabajadores poco cualificados, que son los que corren un mayor riesgo de quedar excluidos del mercado laboral.

Un análisis de la experiencia de Seattle hace diez años habría demostrado el probable resultado en California. Un estudio de 2023 publicado en Regional Science and Urban Economics reveló que el aumento del salario mínimo en Seattle redujo la creación de empresas en la zona afectada, pero impulsó la entrada de empresas en las zonas no afectadas.

Además, un estudio del NBER de 2017 ampliamente citado descubrió que el salto de Seattle a un salario mínimo de 13 dólares provocó una disminución del 9 % en las horas de trabajo de los puestos con salarios bajos y redujo la remuneración global de los trabajadores afectados, lo que se tradujo en 125 dólares menos de ingresos mensuales.

La experiencia de Seattle demuestra cómo las empresas se adaptan a los mayores costes laborales mediante estrategias que incluyen la reducción de las horas, la reducción de las futuras contrataciones y la preferencia por lugares con salarios más bajos.

Como sugieren los datos de California, el aumento de los salarios por mandato gubernamental no garantiza la prosperidad. A menudo, solo cambia quién se queda atrás.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para Educación Económica

Matthew Blakey es un profesional financiero con experiencia en banca e inversiones. Tiene un MBA y una Maestría en Liderazgo Organizacional.