¡Cuán equivocados estamos a menudo cuando juzgamos a las personas por las primeras impresiones! Para dramatizar el hecho de que lo que se ve a simple vista suele ser engañoso, imaginemos a unos gemelos idénticos. Es cierto que se parecen mucho, pero ¡cuánto pueden diferir en otros aspectos! Uno puede ser un colectivista, estatista, mercantilista e intervencionista convencido; el otro, un ferviente defensor de los derechos individuales, las prácticas de libre mercado y el respeto a la propiedad privada. Por razones difíciles de explicar, uno tiene una orientación socialista, mientras que el otro es un libertario convencido.

Pero incluso estas designaciones opuestas —socialista y libertario— no delimitan de forma precisa ni reveladora las diferencias significativas entre estos dos hombres. Esas etiquetas pueden tener un impacto emocional considerable, pero no distinguen con precisión las filosofías en conflicto. ¿Qué es lo que realmente diferencia a uno de otro? ¿Existe alguna característica que pueda identificarse y evaluarse? Sí, creo que sí. La diferencia entre el pensador socialista y el libertario es una diferencia de opinión sobre lo que se debe prohibir a los demás. Utilicemos esta afirmación como hipótesis de trabajo, analicémosla y comprobemos su validez. Si la afirmación resulta irrefutable, habremos dado con un método bastante sencillo para evaluar nuestro autoritarismo o el de cualquier otra persona o, por el contrario, su libertarismo.1 Pero primero, unas palabras sobre las prohibiciones en general.

Nadie sabe cuántas especies animales han aparecido y desaparecido. Muchas miles sobreviven y el hecho de que lo hagan, ya sea guiadas por instintos, impulsos o decisiones conscientes, depende en gran medida de que eviten acciones autodestructivas. Por lo tanto, todas las especies que han sobrevivido han acatado, como mínimo, una serie de prohibiciones, cosas que no deben hacer; de lo contrario, se habrían extinguido.

Ciertos tipos de escorpiones, por ejemplo, se quedan en tierra firme; los charcos y las pozas son tabúes instintivos para ellos. Existe una fuerza prohibitiva que mantiene a los peces alejados de la tierra firme, a los corderos de perseguir a los leones, y así sucesivamente. No se comprende bien cómo los insectos y los animales adquieren sus prohibiciones innatas. Calificamos sus reacciones de instintivas, lo que significa que no son comportamientos razonados ni conscientes.

El hombre debe elegir

El hombre, por otro lado, no posee ahora un conjunto similar de prohibiciones instintivas, prohibiciones innatas. En cambio, debe disfrutar o sufrir las consecuencias de su propio libre albedrío, de su propio poder de elegir entre acciones correctas e incorrectas; en una palabra, el hombre está más o menos a merced de su propia comprensión imperfecta y de sus decisiones conscientes. La consecuencia de esto es que los seres humanos deben elegir las prohibiciones que van a observar, y la selección de una incorrecta puede ser tan desastrosa para nuestra especie como omitir una correcta. La supervivencia de la especie humana depende tanto de la observancia de las prohibiciones correctas como en el caso de cualquier otra especie.

Pero en nuestro caso, la observancia de las prohibiciones correctas solo tiene valor para la supervivencia si va precedida de una selección correcta y consciente de las prohibiciones. Cuando está en juego la supervivencia de la raza humana y cuando esa supervivencia depende de la selección de prohibiciones por parte de miembros variables e imperfectos de esa raza, lo sorprendente es que la controversia ideológica no sea mayor que ahora.

Cuando apareció el Homo sapiens, tenía poco lenguaje, ninguna literatura, ninguna máxima, ninguna tradición o historia a la que pudiera referirse; en resumen, no poseía una lista precisa y exacta de cosas que no debía hacer. No podemos explicar la supervivencia de estos primeros especímenes de nuestra especie a menos que asumamos que algunas de las prohibiciones instintivas de sus primos animales permanecieron con ellos durante el período de transición del instinto a cierto grado de autoconocimiento, ya que, a lo largo de muchos

milenios, no sabemos nada de prohibiciones formalizadas por el hombre. Luego aparecieron los tabúes primitivos observados por lo que ahora llamamos «pueblos primitivos». Estos tienen un valor de supervivencia en determinadas condiciones, aunque las razones que se dan para su práctica puedan no ser válidas.

Formas de persuasión

Si las prohibiciones son tan importantes como aquí se exponen, conviene que reflexionemos sobre los «no harás» inventados por el hombre, en particular en lo que se refiere a los distintos tipos de persuasión, ya que no puede haber ninguna prohibición digna de mención si no está respaldada por alguna forma de fuerza persuasiva. En lo que respecta a esta exploración, hay tres formas de persuasión que hacen que las prohibiciones sean eficaces o significativas. Voy a abordar las tres formas en el orden en que aparecieron históricamente.

El Código de Hammurabi, del año 2000 a. C., es probablemente la primera prohibición sistematizada. Se considera uno de los códigos más importantes de la antigüedad y era especialmente estricto en sus prohibiciones contra el fraude a los indefensos. Para garantizar su cumplimiento, la «persuasividad» adoptaba la forma de respaldo por parte de una fuerza policial organizada. La Enciclopedia Columbia se refiere a la naturaleza retributiva del castigo impuesto como una «característica salvaje… ojo por ojo, literalmente». No solo es la más antigua de las tres formas de persuasión como medio para hacer cumplir las prohibiciones, sino que hoy en día es muy popular y muy utilizada en todo el mundo «civilizado», tanto en Estados Unidos como en otros lugares.

La siguiente y más elevada forma de persuasión apareció aproximadamente un milenio más tarde: la serie de prohibiciones conocidas como el Decálogo. En este caso, el respaldo no era una fuerza policial organizada, sino la promesa de una retribución: inicialmente, la esperanza de la supervivencia de la tribu si se obedecían los mandamientos y el temor a la extinción de la tribu si se desobedecían; y, más tarde, la esperanza de la felicidad celestial o el temor al infierno y la condenación. Se puede decir que el Decálogo ejemplifica la ley moral más que la política y que su forma de persuasión avanzó de la fuerza física a una fuerza espiritual. En este paso evolutivo asistimos al surgimiento de la naturaleza moral del hombre.

La forma más reciente y elevada de persuasión es la que da eficacia a la prohibición más avanzada, la regla de oro. Tal y como se escribió originalmente, alrededor del año 500 a. C., decía: «No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti». ¿Qué poder de persuasión hay detrás de ella? No es la fuerza física. Ni siquiera fuerzas espirituales como la esperanza y el miedo. La fuerza es el sentido de la justicia, considerado como la ley más íntima del ser. El hecho de que se trate de una facultad humana recientemente adquirida se ve respaldado por su rareza. Muchas personas reconocerán la validez de esta prohibición, pero solo de vez en cuando encontramos a un individuo cuya naturaleza moral se ha elevado hasta el punto de poder observar esta disciplina en la vida cotidiana. Ese individuo ha superado el concepto de recompensas y castigos externos y ha llegado a la convicción de que la virtud y la excelencia son su propia recompensa.

Desarrollo de la facultad moral

Es relevante para lo que sigue reflexionar sobre lo que se entiende por una naturaleza moral elevada. Para ilustrar la falta de tal naturaleza: teníamos una empleada de cocina que robaba, es decir, que sacaba discretamente provisiones de nuestra despensa y se las llevaba a su casa. Esta práctica no ofendía los escrúpulos morales que ella poseía; solo le preocupaba que alguien la viera hacerlo; ¡no había nada malo en ello, salvo que la pillaran! Lo que quiero decir es que esta persona aún no ha adquirido lo que aquí se entiende por una naturaleza moral elevada.

¿Qué distingue a la persona que tiene una naturaleza moral elevada? Por un lado, no le importa en absoluto lo que los demás piensen de él. ¿Por qué? Porque tiene su propio ojo vigilante, mucho más exigente y severo que cualquier fuerza o miedo que puedan imponer los demás: una conciencia muy desarrollada. Una persona así no solo posee un sentido de la justicia, sino también su contrapartida, una conciencia disciplinaria. La justicia y la conciencia son dos partes de la misma facultad moral emergente. Es dudoso que una parte pueda existir sin la otra.

Parece que el ser humano, al haber perdido muchas de las prohibiciones instintivas innatas de sus primos animales, adquiere, a medida que evoluciona lo suficiente, una ética prohibitiva racional e innata que se ve obligado a observar por su sentido de la justicia y los dictados de su conciencia. Repetimos, las prohibiciones adecuadas son tan importantes para la supervivencia de la especie humana como para la supervivencia de cualquier otra especie.

No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esta prohibición es más profunda de lo que parece a primera vista. Casi todo el mundo, por ejemplo, admitirá que no existe un derecho universal a matar, robar o esclavizar, porque estas prácticas no pueden universalizarse, aunque solo sea por una razón superior. Pero solo la persona que comprende esta ética en su totalidad, que tiene un elevado sentido de la justicia y la conciencia, llegará a la conclusión de que tal concesión le niega el derecho a quitar la vida a otro, a privar a cualquier persona de su sustento o a privar a cualquier ser humano de su libertad. Y una distinción más: aunque hay muchos que estarán de acuerdo en que, personalmente, no deben matar, robar ni esclavizar, solo el individuo con una naturaleza moral elevada no participará en alentar a ninguna agencia, ni siquiera al gobierno, a hacer estas cosas por él mismo o por otros. Ve claramente que no hay escapatoria de la responsabilidad individual mediante el recurso popular de la acción colectiva.

El ciudadano frente al Estado

Volvamos ahora a la pregunta que plantea este ensayo: «¿Qué debe prohibirse?». Porque es la diferencia de opinión sobre lo que debe negarse a los demás lo que pone de relieve la diferencia esencial entre los colectivistas —socialistas, estatistas, intervencionistas, mercantilistas— y los libertarios. Haz un balance de lo que prohibirías a los demás y encontrarás con precisión tu propia posición en el espectro ideológico. O bien, este método puede utilizarse para determinar la posición de cualquier otra persona.

Considera la siguiente afirmación que me llamó la atención mientras escribía este artículo:

«El gobierno tiene la responsabilidad positiva, en cualquier sociedad justa, de velar por que todos y cada uno de sus ciudadanos adquieran todas las habilidades y todas las oportunidades necesarias para practicar y apreciar las artes hasta el límite de su capacidad natural. El disfrute de las artes y la participación en ellas se encuentran entre los derechos naturales del hombre y son esenciales para su pleno desarrollo como persona civilizada. Una de las razones por las que se instituyen los gobiernos entre los hombres es para hacer realidad este derecho».2

Es significativo que el autor utilice el término «sus ciudadanos», cuyo antecedente es «su», es decir, el gobierno. Esta concepción es básica en la filosofía colectivista: nosotros —usted y yo— pertenecemos al Estado. Por supuesto, si se acepta esta premisa estatista, la cita anterior tiene sentido: se refiere a un detalle de la preocupación paternalista del Estado por nosotros como sus tutelados.

Pero nosotros estamos en otro terreno, a saber, el de examinar lo que una persona prohibiría a los demás hacer. El autor de la cita anterior no da a entender, al menos a quien no lee entre líneas, ninguna prohibición. Se limita a insistir en lo que el Estado debería hacer por el pueblo. ¿Dónde están, entonces, las prohibiciones? El programa que él defiende costaría X cientos de millones de dólares al año. ¿De dónde saldrían esos millones? El Estado no tiene nada, salvo lo que le quita al pueblo. Por lo tanto, este hombre está a favor de que se nos prohíba utilizar los frutos de nuestro propio trabajo como queramos, para que esos frutos se gasten como el Estado quiera. Y tened en cuenta que esta y todas las demás prohibiciones diseñadas por los socialistas tienen como método de persuasión la fuerza policial.3

Ejemplos de control

El socialismo es la propiedad y/o el control estatal de los resultados de la producción. Nuestros ingresos son el resultado de la producción. La parte de nuestros ingresos que el Estado destina a su uso mediante la prohibición de nuestro uso es socializada. De ello se deduce que una persona impondría prohibiciones al resto de nosotros en la medida en que apoyara proyectos gubernamentales que socializaran nuestros ingresos.

Por ahora, solo unos pocos están a favor de la socialización de las artes y la consiguiente socialización de nuestros ingresos, pero son muchos los que están a favor de prohibir nuestra libertad de elección con el fin de:

Pagar a los agricultores por no cultivar trigo y otros cultivos;

Apoyar a los gobiernos socialistas de todo el mundo;

Llevar a tres hombres a la Luna (con un coste estimado de 40 000 000 000 dólares);

Subvencionar precios por debajo del coste en el transporte aéreo, marítimo y terrestre, la educación, los seguros y todo tipo de préstamos;

Socializar la seguridad; Renovar los centros urbanos, construir hospitales y otras instalaciones locales; Conceder ayudas federales de todo tipo, sin fin.

Sin embargo, no hemos agotado las prohibiciones que los socialistas nos impondrían. Porque el socialismo es también la propiedad y/o el control estatal de los medios de producción. Entre las prohibiciones existentes se incluyen:

La plantación de toda la superficie cultivable de un agricultor con trigo, algodón, cacahuetes, maíz, tabaco, arroz, incluso para alimentar a su propio ganado;

El abandono de una actividad empresarial a voluntad; La aceptación de un empleo a voluntad;

La venta de tus propios productos a tu propio precio, por ejemplo, leche, acero y otros;

La libre fijación de los precios de los servicios (salarios);

La entrega de correo urgente a cambio de una remuneración;

Una vez más, la lista de prohibiciones es interminable. Harold Fleming, autor de Ten Thousand Commandments (1951), que trata sobre las prohibiciones de una sola agencia federal, la Comisión Federal de Comercio, afirma que si el libro se actualizara, el nuevo título sería Twenty Thousand Commandments.

Quienes están a favor de la socialización de los medios de producción prohibirían, por supuesto, los beneficios e incluso la motivación por obtenerlos.

¿Cuál de todas las prohibiciones enumeradas anteriormente e implícitas en el socialismo favorecen ustedes u otros? Esta es la pregunta adecuada para evaluar ideológicamente a uno mismo o a los demás.

El papel adecuado del gobierno

Es cierto que las personas con una devoción libertaria impondrían ciertas prohibiciones a los demás. Simplemente señalan que no todos los individuos han adquirido una naturaleza moral suficiente para observar estrictamente leyes morales como «No matarás» y «No robarás». Entre la población hay quienes quitan la vida a otros y quienes quitan el sustento a otros, como los que roban y los que consiguen que el gobierno robe por ellos. La mayoría de los libertarios complementarían las leyes morales con leyes sociales destinadas a prohibir que unos ejerzan violencia contra la persona (la vida) o el sustento (la prolongación de la vida) de otros. Así, prohibirían o, al menos, penalizarían el asesinato, el robo, el fraude y la falsedad. En resumen, inhibirían o prohibirían las acciones destructivas de todos y cada uno, ¡y eso es todo! El libertario dice: «Elegid libremente cómo actuar de forma creativa y productiva. No tengo ningún deseo de prohibiros a vosotros ni a los demás en este sentido. No tengo ningún designio prohibitivo sobre vosotros, salvo en la medida en que vosotros u otros nos impidáis a mí y a los demás actuar de forma creativa y productiva, tal y como elegimos libremente».

Cabe señalar que el libertario, en su deseada prohibición de las acciones destructivas, no viola la libertad de nadie, en absoluto. La palabra libertad nunca sería utilizada por un individuo completamente aislado de los demás; es un término social. Por lo tanto, no debemos pensar que la libertad se ve restringida cuando se prohíben el fraude, la violencia y similares, ya que tales acciones violan la libertad de los demás, y la libertad no puede estar compuesta por negaciones de la libertad. Esto es evidente. Por lo tanto, cualquier libertario consumado nunca prohibiría la libertad de otro.

Ahí lo tenemos: los socialistas con las innumerables prohibiciones de libertad que impondrían a los demás; los aspirantes a libertarios cuyas prohibiciones no se oponen a la libertad, sino que la apoyan, y son tan pocas y sencillas como los dos mandamientos contra la toma de la vida y el sustento. Curiosamente, son los socialistas, los prohibicionistas totales, quienes tildan de «extremistas» a los libertarios no intervencionistas. ¿No hay una notable incongruencia entre la realidad y las apariencias, entre lo que revela un examen cuidadoso y un arrebato emocional?

Por último, los libertarios, al igual que los socialistas, no creen que la situación humana sea perfecta; la imperfección es rampante. Sin embargo, el libertario, al observar que la imperfección humana es universal, se resiste a detener el proceso evolutivo, que es la prohibición última implícita en todos los planes autoritarios. Sea el dandy político un Napoleón o un Tito o uno de los prohibicionistas de cosecha propia, ¿cómo puede mejorar la situación humana si al resto de nosotros no se nos permite crecer más allá del nivel de las imperfecciones del dandy político? ¿No hay nada mejor para la humanidad que esto?

La respuesta del libertario es afirmativa: hay algo mejor. Pero la mejora debe adoptar la forma del crecimiento, el surgimiento, la eclosión del hombre: la adquisición de facultades superiores, como un sentido de la justicia mejorado, una conciencia refinada, exigente y autodisciplinada, en resumen, una naturaleza moral elevada. Las prohibiciones inventadas por el hombre contra este crecimiento lo ahogan o lo matan. Las facultades humanas pueden florecer, el hombre puede avanzar hacia su destino creativo, solo si es libre de hacerlo, en una palabra, donde prevalece la libertad.

¿Qué debe prohibirse?

¡Las acciones que menoscaban la libertad!

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para Educación Económica

Leonard E. Read (1898-1983) fue el fundador de FEE y autor de 29 obras, incluida la clásica parábola “Yo, lápiz: mi árbol genealógico contado a Leonard E. Read”.