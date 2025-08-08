Los efectos de una ley aprobada hace dos años finalmente se están dejando sentir en Gran Bretaña y, ahora que Estados Unidos se dispone a aprobar su propia Ley de Seguridad Infantil en Internet (KOSA), debería observar con temor cómo se desarrolla la situación.

La Ley de Seguridad en Internet (2023) fue aprobada por el anterior Gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak. Sin embargo, el proceso legislativo comenzó en febrero de 2022, bajo el mandato del antecesor de Sunak, Boris Johnson. La aplicación se retrasó durante un largo periodo de tiempo, en gran parte debido a la controversia y la logística que rodeaban la ley. La Oficina de Comunicaciones (Ofcom) estableció una hoja de ruta para su aplicación en octubre de 2024, un año después de la aprobación de la ley.

Como suele ocurrir, una ley impregnada de objetivos respetables —proteger a los niños de contenidos nocivos— se ha revelado rápidamente como una herramienta nefasta de control.

Nadie quiere que los niños vean contenidos pornográficos. Esa no es una postura controvertida. Sin embargo, a menudo las herramientas del autoritarismo se venden bajo el pretexto de la protección. Los ecos de la advertencia de Benjamin Franklin contra sacrificar un poco de libertad a cambio de un poco de seguridad temporal resuenan con más fuerza en la era de Internet; lo que antes era el salvaje oeste digital se ha convertido en un espacio sanitizado, vigilado y regulado. Y detrás de la existencia misma de la ley se esconde la pregunta de quién es realmente responsable del contenido que ven los niños en Internet: ¿el gobierno, las plataformas o, como parece haberse olvidado, sus padres?

La Ley de Seguridad en Internet comenzó con un objetivo razonable: exigir a las plataformas que eliminaran contenidos que ya eran ilegales, como el abuso infantil o las imágenes que glorifican o fomentan la autolesión. Pero la justificación, tal y como explica el propio documento del Gobierno «Online Safety Act Explainer», era convertir a Gran Bretaña en «el lugar más seguro del mundo para estar en Internet», haciendo a las plataformas legalmente responsables de los contenidos que publican sus usuarios. Incluso desde el principio, se señaló que era prácticamente imposible obligar a las empresas internacionales a vigilar los contenidos globales en nombre de un gobierno nacional. Sin embargo, la ley se transformó rápidamente en una justificación de las restricciones a los adultos en nombre de una mayor transparencia.

Y cuando la ley entró parcialmente en vigor la semana pasada, el 24 de julio, la reacción inmediata tanto en el Reino Unido como en el extranjero se centró en las restricciones al contenido pornográfico. Se vieron afectados sitios web importantes, como Pornhub, y secciones no aptas para el trabajo (NSFW) de foros importantes, como Reddit. Estas restricciones digitalizaron los límites existentes al contenido a través del artículo 12 de la ley, mediante procedimientos de verificación de la edad que ahora exigen a los usuarios subir una selfie junto con un documento de identidad oficial, como el carné de conducir.

No está claro cómo se almacenarán exactamente estos datos, cuándo se eliminarán y cómo se utilizarán mientras tanto. Esto plantea importantes dudas sobre la seguridad de estos sitios web y sobre el daño que podría causar una filtración. Además, la entrada en vigor de esta ley coincidió con un desastre de relaciones públicas para una popular aplicación: Tea. Diseñada para que las mujeres compartieran consejos sobre citas, Tea se enfrentó a una importante filtración de datos. No solo se reveló su base de usuarios (verificada mediante el mismo proceso de una selfie junto con un documento de identidad oficial), sino que también se descubrió que la plataforma alojaba imágenes de otras personas (es decir, no usuarias) sin su consentimiento. Es profundamente vergonzoso que el método elegido por el Gobierno para verificar a los usuarios se haya revelado como peligrosamente inseguro y poco fiable en la misma semana.

Pero las siniestras consecuencias de la Ley de Seguridad en Línea van mucho más allá del contenido pornográfico. El verdadero peligro reside en las implicaciones de los caprichos que se esconden detrás del «contenido nocivo».

Casi exactamente la misma semana en que se aplicó la ley, el Reino Unido fue escenario de protestas generalizadas y disturbios en ciudades como Epping y Diss, e incluso en ciudades como Leeds. Estas manifestaciones, lideradas en gran parte por madres y residentes locales, contra las agresiones sexuales y el acoso a niñas por parte de solicitantes de asilo y refugiados en hoteles cercanos, se extendieron rápidamente y siguen latentes en pequeñas ciudades.

Pero vosotros no sabéis nada de esto. La Ley de Seguridad en Internet ha permitido censurar las imágenes de estas protestas en las principales plataformas, como X, con el argumento de que podrían incitar a la violencia. Esto no es algo sin precedentes: la Primavera Árabe se consideró la primera «revolución digital» debido al papel que desempeñaron las redes sociales en la difusión de la revolución en la región de Oriente Medio y el Norte de África.

Por supuesto, siempre se pueden utilizar redes de privacidad virtual (VPN) para eludir estas restricciones. Las inscripciones a VPN en Gran Bretaña se han disparado en la última semana, ya que los ciudadanos intentan eludir la nueva ley, mientras el Gobierno lo permita. Y aunque pueda ser un meme bromear sobre la necesidad de «una licencia para eso» en el Reino Unido, los estadounidenses deberían tomar nota de los intentos de su propio Gobierno de introducir limitaciones similares en Internet. Al fin y al cabo, hay que recordar las palabras de otro padre fundador: El precio de la libertad es la vigilancia eterna.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para Educación Económica

Jake Scott es un teórico político especializado en populismo y su relación con la constitucionalidad política. Ha enseñado en varias universidades británicas y ha elaborado informes de investigación para diversos think tanks.