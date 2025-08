Tras 47 años de películas de Superman, la película de James Gunn de 2025 ofrece una visión conmovedora de los valores que Superman siempre ha encarnado: la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. A través de su historia de origen como extraterrestre adoptado y criado en Kansas, Superman simboliza la esperanza y el idealismo que definen el sueño americano: que con trabajo duro y determinación, cualquiera puede alcanzar el éxito.

El 11 de julio de 2025, Superman se estrenó en los cines de todo el país y recaudó 125 millones de dólares durante su primer fin de semana. Sin tener en cuenta la inflación, esta versión ha superado a su predecesora, Man of Steel, que recaudó 116 millones de dólares en su estreno. Como fan desde hace mucho tiempo de Superman y Lois Lane en los cómics, la televisión y el cine, creo que David Corenswet (Superman) y Rachel Brosnahan (Lois Lane) encarnan las tres C del carácter, el coraje y la convicción, tal y como las describe el presidente emérito de la FEE, Lawrence W. Reed, en Real Heroes: Inspiring Stories of Character, Courage, and Conviction.

Reed define el carácter como «nada más que la suma de sus elecciones» (Reed 2016, 2). En comparación con interpretaciones anteriores, esta versión de Superman pone mayor énfasis en las decisiones que toma, incluidas las relacionadas con su novia y compañera periodista en el Daily Planet, Lois Lane. Fiel a la historia clásica, Lois es la única persona que sabe que Clark Kent y Superman son la misma persona.

Superman se centra en servir y salvar a la humanidad, viviendo lo que creía que sus padres biológicos querían cuando lo enviaron a la Tierra. Pero también tiene la influencia de haber crecido entre humanos y haber sido educado con los valores de sus padres adoptivos. Superman se centra en esforzarse por hacer lo correcto en cada momento.

Por el contrario, Lois se preocupa por las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Por ejemplo, ella cuestiona el método de interrogatorio que él utilizó con el líder de un estado rebelde. Ella es capaz de representar al espectador en sus preocupaciones sobre lo que podría hacer un ser con superpoderes y si debería ser un diplomático, un arma o un ciudadano particular. Por mucho que me haya gustado la reflexiva interpretación de Superman y Lois, ninguna historia de superhéroes está completa sin un archienemigo. Nicholas Hoult, en el papel de Lex Luthor, muestra el lado más oscuro de los multimillonarios de la tecnología.

Aunque no tiene superpoderes, lo compensa con su intelecto, su riqueza y su genio estratégico. Como director de LuthorCorp, un conglomerado de empresas aeroespaciales, biotecnológicas y de tecnología de defensa, Luthor plantea preguntas provocativas: ¿Por qué se adora a Superman por usar sus poderes alienígenas para salvar a la humanidad, mientras que empresarios como él pasan desapercibidos? Impulsado por los celos y la ambición, Luthor utiliza sus recursos para derrotar a Superman.

Cuando Superman se entrega al Departamento de Justicia para ser interrogado, se le dice que, como extraterrestre de Krypton, no tiene derechos. Mientras Superman está detenido, Lois está decidida a encontrarlo y descubre que Superman está recluido en un universo paralelo con otros prisioneros extraterrestres. Es una anomalía para el sistema judicial humano: está sujeto a la ley, pero las leyes normales no se pueden aplicar en su caso.

El rasgo final que une a todos los héroes es la convicción. A pesar de sufrir el oprobio público, luchar contra robots, metahumanos y criaturas de Luthor Corp, y ser prisionero en un universo paralelo, Superman nunca vacila en su creencia de que está en la Tierra para ser un símbolo de esperanza y salvar a la humanidad. El círculo se cierra cuando regresa a su ciudad natal y su padre adoptivo, Pa Kent, le recuerda que son sus decisiones y acciones las que le hacen humano. No se trata de cómo te definen los demás o de lo que planean para ti, sino de ser fiel a ti mismo y a tus valores.

Superman y Lois Lane son, por supuesto, personajes de cómic, pero encarnan los rasgos de los héroes reales: carácter, valentía y convicción. El American Way consiste en utilizar nuestros dones y talentos para hacer del mundo un lugar más libre, seguro y próspero. Este es un país que ofrece oportunidades para alcanzar nuestro máximo potencial si trabajamos duro y perseveramos. Nuestro mayor potencial no se alcanzará si nos dejamos llevar por la envidia y la destrucción, como Lex Luthor. Debemos permanecer fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, incluso en la era de los haters en Internet, la cultura de la cancelación y los medios sensacionalistas. También debemos buscar siempre la verdad y no tener miedo de hacer preguntas difíciles, ya sea a nuestros seres queridos o a las personas que están en el poder, para seguir siendo un faro de libertad para el mundo. Si queremos seguir siendo la nación más libre del mundo, no debemos perder de vista los valores sobre los que se fundó nuestro país.

Este artículo fue publicado originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Caitlin Peters es originaria del sur de California y tiene una maestría en Español por la Universidad Estatal de Texas.