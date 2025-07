A los académicos les gusta decir que enseñamos «pensamiento crítico» sin pensar demasiado críticamente en lo que significa pensar críticamente.

Ser crítico, no pensar críticamente

Con demasiada frecuencia, en la práctica, la gente equipara el pensamiento crítico con ser simplemente escéptico de lo que sea que escuche. O lo interpretan en el sentido de que, cuando se enfrentan a alguien que dice algo con lo que no están de acuerdo, o bien:

a) dejan de escuchar (y tal vez entonces empiezan a gritar),

b) encuentran la manera de encajar la afirmación en su sistema de creencias preexistente (si no pueden, dejan de pensar en ello), o

c) intentar «educar» al hablante sobre por qué su afirmación o sistema de creencias es erróneo. Cuando esto fracasa inevitablemente, dejamos de hablar con ellos, al menos sobre el tema en cuestión.

En última instancia, cada una de estas respuestas nos deja exactamente donde empezamos y, de hecho, atrofia nuestro crecimiento intelectual. Confieso que hago a, b y c con demasiada frecuencia (excepto que realmente no grito tanto).

Para mí, el pensamiento crítico significa, como mínimo, cuestionar un sistema de creencias (especialmente el mío) localizando las premisas subyacentes a una afirmación o conclusión, estemos de acuerdo con ella o no, y preguntando:

1) si las conclusiones del pensador se derivan o no de esas premisas,

2) si esas premisas son o no «razonables», o

3) si lo que considero razonable es o no «razonable», y así sucesivamente.

Este ejercicio va de difícil a insoportablemente incómodo, al menos cuando se trata de examinar mis propias creencias. (He descubierto que si no me gusta una conclusión en particular, es difícil seguir rigurosamente este procedimiento; pero si me gusta una conclusión, a menudo es aún más difícil).

Enseñar a pensar críticamente

Afortunadamente, hay personas que han escrito artículos y libros que ofrecen buenas críticas de la mayoría de mis creencias actuales. Por supuesto, depende de mí leerlos, cosa que no hago con la suficiente frecuencia. Y por eso, lamentablemente, no pienso de forma crítica tanto como debería… excepto cuando enseño economía.

Es muy importante, por ejemplo, que un estudiante cuestione críticamente a su profesor, pero eso es radicalmente diferente de discutir simplemente para ganar. El pensamiento crítico es argumentar en aras de una mejor comprensión, y si lo haces bien, no hay perdedores, solo ganadores.

De vez en cuando, un estudiante habla en clase y me descubre en una contradicción (quizás he confundido la ventaja absoluta con la ventaja comparativa) y eso es una excelente aplicación del pensamiento crítico genuino. Como resultado, ahora ambos pensamos con más claridad. Pero cuando un estudiante o colega comienza una afirmación con algo como «Bueno, tienes derecho a tu opinión, pero yo creo que…», esa persona puede estar tratando de ser crítica (conmigo) pero no en (o de) su pensamiento.

Puede que no sea la mejor disciplina para esto, pero creo que la economía hace un buen trabajo enseñando el pensamiento crítico en el sentido del punto 1 (pensamiento lógico). Los buenos profesores de economía también abordarán estratégicamente el punto 2 (evaluar suposiciones), especialmente si saben algo sobre la historia de las ideas económicas.

Los profesores de economía con inclinación filosófica a veces abordarán el punto 3, pero solo en raras ocasiones (de lo contrario, estarían intercambiando demasiado contenido económico por epistemología). En cualquier caso, no creo que sea posible «llegar al fondo» de lo que es «razonablemente razonable» y demás, porque lo que en última instancia es razonable puede, por razones lógicas o prácticas, estar siempre fuera de nuestro alcance.

Podría estar equivocado sobre eso o sobre cualquier cosa. Pero sí sé que el pensamiento crítico es un dolor de cabeza. Y espero que eso sea un paso en la dirección correcta.

Este artículo fue publicado originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Sanford Ikeda es catedrático y coordinador del Programa de Economía del Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva York.