«Sacrifiquen a un gringo», «México para los mexicanos», «Gentrificación = colonización», «Gringos, fuera de México»: estos fueron algunos de los eslóganes utilizados en una reciente manifestación contra la gentrificación en la Ciudad de México. Lo que comenzó como una protesta pacífica se intensificó cuando los manifestantes rompieron ventanas y puertas de tiendas y cafeterías en Roma y Condesa, barrios de moda entre los extranjeros. Un vídeo captó a los manifestantes acosando a un grupo de personas que no eran del lugar, y se oía a uno de ellos gritar: «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!». La protesta se ha comparado con otras recientes en Italia, Portugal y España. Al menos diez organizaciones activistas participaron en ella, entre ellas el Frente Anti Gentrificación CDMX, un grupo marxista comunista de izquierda que aboga por la resistencia contra «el blanqueo territorial y cultural de México».

La manifestación tenía como objetivo la gentrificación, un término sociológico que ha pasado a utilizarse de forma generalizada desde mediados de los años 70. Atribuido originalmente a la socióloga británica Ruth Glass, se define como la transformación de un barrio en el que personas más adineradas se instalan en una zona anteriormente marginal. La zona experimenta un aumento del valor de las propiedades y de los alquileres, la renovación o sustitución de viviendas e infraestructuras antiguas y el desplazamiento de los residentes con menos recursos.

La gentrificación tiene dimensiones culturales, históricas, legales, éticas y sociales. En esencia, es un fenómeno económico. Y bastante sencillo: a medida que aumenta la demanda de viviendas en barrios atractivos, dinámicos y seguros, también lo hace el alquiler medio. Con la llegada de residentes más acomodados, los propietarios de negocios locales responden a los nuevos incentivos y ofrecen bienes y servicios adaptados a los recién llegados, casi siempre aumentando los precios (y a veces incluso la calidad). Debido a la naturaleza inelástica de la oferta de vivienda y a las regulaciones que dificultan la expansión de la vivienda disponible, los precios de mercado suben de una manera que puede parecer «excesiva» para el público. Las regulaciones restrictivas y la burocratización del mercado de la vivienda, como los largos y costosos procesos legales para las disputas de arrendamiento, las estructuras fiscales que desalientan la inversión en viviendas de alquiler y las estrictas restricciones de densidad, impiden un aumento ágil de la oferta de vivienda. Con la oferta limitada, no es de extrañar que los alquileres sean más altos. Los inquilinos que no pueden hacer frente a los precios tienen que buscar vivienda en otro lugar. El enfado por la gentrificación se intensifica cuando los «gentrificadores» proceden de otras partes del mundo.

Desde la pandemia de COVID-19 en 2020, el alquiler medio en la Ciudad de México ha aumentado aproximadamente un 45 %, mientras que los precios en los barrios más atractivos (los principales objetivos de la protesta de la semana pasada) desde entonces se han disparado alrededor de un 80 %. Estas zonas han experimentado una creciente afluencia de nómadas digitales extranjeros, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, Canadá y otros países de altos ingresos. El panorama cultural ha cambiado: restaurantes dolarizados con menús en inglés, turistas que inundan las calles por la noche e incluso rumores de que las salsas de los puestos de tacos no son tan picantes como antes.

Para entender la gentrificación como un proceso económico, cultural y social con múltiples capas en la Ciudad de México, hablé con el Dr. Víctor Isolino Doval, profesor de la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Estudioso de la filosofía y el urbanismo, el Dr. Doval dirige un grupo de investigación dedicado a explorar la relación entre la vida en la ciudad, la belleza y la habitabilidad. «Creo que lo que ocurrió en Roma-Condesa no tiene mucho que ver con la gentrificación en el sentido urbano…», afirma el Dr. Doval.

«Podemos admitir que la protesta comenzó como una manifestación contra la gentrificación como fenómeno urbano, pero se unieron otros grupos que se oponían a lo que percibían como una invasión norteamericana, contra los nómadas digitales que hacían subir los precios locales, y luego se convirtió en una protesta contra el capitalismo, y luego en una a favor de Palestina… se salió de control».

«La gentrificación es un proceso completamente normal. Jane Jacobs explicó cómo una ciudad es como un organismo vivo en constante cambio: algunas partes están vivas y bien, otras cambian, otras mueren si no se cuidan…», me dijo el Dr. Doval. «Creo que [el concepto de gentrificación] ha sido secuestrado por una cierta ideología. Se está demonizando el fenómeno».

Cuando le pregunté al Dr. Doval si la protesta se debía realmente al malestar por los cambios culturales y no a la política de vivienda, respondió que «existe un reto en materia de vivienda», pero añadió que «si alguien quiere vivir en una determinada parte de la ciudad, debe pagar lo que cuesta la zona, como en cualquier otra parte del mundo. Así es como funcionan los mercados». Su argumento era que los barrios muy codiciados siempre tendrán precios más altos. Eso no es exclusivo de la Ciudad de México ni es consecuencia de la llegada de extranjeros, sino una característica básica de la oferta y la demanda.

Uno de los principales enemigos retratados en la protesta (junto con el «capitalismo» y los terratenientes codiciosos) era la llamada «clase laptop», los «nómadas digitales gringos». Se acusaba a los estadounidenses que trabajan a distancia de ser la principal fuerza detrás de la gentrificación.

Entrevisté a Germán Saucedo, originario de la Ciudad de México y editor junior de First Things, que publicó un informe en profundidad sobre los nómadas digitales. «Roma y Condesa se pusieron de moda y se encarecieron incluso antes de 2020», explicó Germán. «No se trata realmente de la vivienda. Eso es solo una excusa […] Se trata (y quizá este no sea el término adecuado) de una gentrificación cultural». Germán destacó que, mientras trabajaba en su informe de 2023, observó grandes diferencias culturales entre las distintas categorías de extranjeros que viven en la Ciudad de México. «Algunos de ellos no son expatriados ni residentes permanentes… son más bien turistas de larga duración que, hay que reconocerlo, no buscan adaptarse plenamente a la cultura local». Insistió en que la gentrificación no es exactamente el problema, ya que «a lo largo de la historia, muchas zonas de la Ciudad de México se han gentrificado: Polanco, Doctores, Santa Fe… pero ahora el «gentrificador» es el gringo, por lo que el descontento con la desigualdad de ingresos se une al resentimiento cultural». Los cambios drásticos en la demografía de los barrios impulsados por los mexicanos más ricos no provocaron reacciones como la protesta de la semana pasada. Pero ahora, con la participación tan visible de los extranjeros, la gentrificación sirve como símbolo de tensiones sociales y culturales más amplias.

La protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México solo versaba superficialmente sobre la vivienda. La protesta expresaba un malestar más profundo y complejo, que ha sido explorado, a veces de forma controvertida, por escritores como Samuel Ramos en El perfil del hombre (1934) y Octavio Paz en El laberinto de la soledad (1950).

El Dr. Doval lo resumió muy bien: «un ethos mexicano movido por un espíritu de venganza».

Este artículo fue publicado originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Eugenio Garza, originario de Monterrey, México, es estudiante de doctorado en Economía.