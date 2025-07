La enseñanza de los principios libertarios en las universidades suele considerarse heterodoxa por parte de quienes configuran el discurso académico dominante. Por supuesto, muchas ideas importantes de la escuela austriaca de economía se han incorporado a los planes de estudio, entre ellas la teoría subjetiva del valor, los ciclos de auge y caída y la utilidad marginal decreciente. Sin embargo, las ideas económicas orientadas a la libertad, aquellas que promueven la libertad económica por encima de la intervención gubernamental, suelen pasarse por alto.

En su artículo «Groupthink in Academia: Majoritarian Departmental Politics and the Professional Pyramid» (El pensamiento grupal en el mundo académico: la política departamental mayoritaria y la pirámide profesional), Daniel B. Klein y Charlotta Stern analizan cómo los puntos de vista liberales clásicos están relativamente ausentes entre los profesores de humanidades y ciencias sociales, mientras que prevalecen las ideas socialdemócratas. Sugieren que los académicos inclinados hacia una visión socialdemócrata del mundo proyectan imágenes de sus críticos, estereotipos simplificados que los etiquetan de forma general como «derechistas» o «conservadores» y, por lo tanto, problemáticos.

El economista y profesor Donald J. Boudreaux señala en un artículo para CapX que incluso en el instituto se le enseñó una narrativa económica concreta: que la Gran Depresión fue causada por el capitalismo y que el keynesianismo salvó la situación (una narrativa que más tarde reconoció como errónea y simplista). Su reflexión arroja luz sobre cómo las narrativas económicas parciales y los mitos sobre los mercados se han arraigado en la educación estadounidense.

En mis estudios en Yale (en la especialidad de ética, política y economía, comparable a un programa de ciencias sociales), me parece innegable que se hace más hincapié en las ideas socialdemócratas que en las liberales clásicas. Esto no significa que no haya leído La riqueza de las naciones en mis clases. Sin embargo, nunca he tenido contacto con las obras de Hayek, economista ganador del Premio Nobel, en mis cursos de economía y filosofía política. Esto me parece cuestionable. El uso del conocimiento tiene más de 20 000 citas. Camino de la servidumbre, que advierte de los peligros de la planificación económica centralizada, es un texto fundamental del pensamiento político moderno. Ha sido citado a lo largo de la historia por figuras clave como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, quienes lo mencionaron como justificación intelectual para reducir el estado del bienestar. Por lo tanto, resulta extraño que las contribuciones de Hayek se excluyan del plan de estudios de economía política de una universidad.

Quizás esto se deba a que la economía como disciplina ha pasado de centrarse en la historia económica a conceptos económicos abstractos (como la elección racional y el equilibrio), junto con la modelización cuantitativa y el análisis de datos. O quizás también influyen otros factores institucionales.

Algunos en la derecha argumentan que la izquierda estadounidense ha logrado capturar ideológicamente la educación en humanidades y ciencias sociales, especialmente en las instituciones de élite. Me parecen algo injustas, o al menos poco matizadas, las críticas que describen a los estudiantes de la Ivy League como socialistas desconectados de la realidad. En primer lugar, una parte importante de los estudiantes se incorporan inmediatamente a la vida empresarial, por lo que parece poco plausible que los campus estén realmente comprometidos con ideas anticapitalistas, aunque el pensamiento progresista predomine en las aulas. El «Resumen de primeros destinos» de Yale, elaborado por la Oficina de Estrategia Profesional, muestra los planes de los graduados de la Universidad de Yale seis meses después de su graduación. Para la promoción de 2024, las finanzas y la consultoría fueron las dos carreras más elegidas, con aproximadamente el 30,2 % de la promoción.

En segundo lugar, parece que una proporción considerable de estudiantes reconoce que los campus se inclinan hacia la izquierda, lo que ha dado lugar a esfuerzos genuinos por proteger la libertad de expresión y el discurso civil. El compromiso de Yale con la neutralidad institucional refleja un esfuerzo por «ayudar a proteger la libertad de expresión y una cultura de investigación abierta en el campus», como señala Michael Strambler, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Yale.

Aunque menos del 3 % de los profesores de Yale están registrados como republicanos, el 12 % de los estudiantes universitarios de Yale son miembros del Buckley Institute, una organización del campus que promueve la diversidad intelectual. Aunque el 12 % puede no parecer una cifra abrumadora, en el contexto de la inclinación ideológica del alumnado, es sorprendente y alentador que tantos estudiantes se preocupen por la cuestión de la libertad de expresión. A pesar de lo que algunos puedan pensar sobre la homogeneidad de las opiniones políticas en las instituciones de élite, una parte considerable de nuestros campus cree, al menos, en la importancia de aprender de perspectivas ajenas al statu quo de izquierdas.

No obstante, el entorno académico sigue inclinado hacia las ideas de izquierdas, especialmente en lo que se refiere a la economía. Pregunté a Lawrence Reed, expresidente de la FEE, por qué las ideas de libre mercado reciben menos atención que las ideas más intervencionistas en las universidades actuales. Citó a Thomas Sowell, quien una vez escribió: «El hecho más fundamental sobre las ideas de la izquierda política es que no funcionan. Por lo tanto, no debería sorprendernos encontrar a la izquierda concentrada en instituciones donde las ideas no tienen que funcionar para sobrevivir». Sowell analiza cómo los marxistas académicos no se ven afectados por los evidentes fracasos del socialismo en el mundo real, afirmando que los profesores pueden producir cualquier contenido que deseen siempre que el tema sea lo suficientemente ideológicamente de moda. Concluye que los izquierdistas se concentran en lugares donde no importa si sus ideas «superan la prueba de la práctica», lo que lleva a muchos de ellos a sentirse atraídos por el mundo académico.

Haciéndose eco de este sentimiento, el abogado y exprofesor universitario Allen Mendenhall me dijo que la mayoría de «nuestra gente» (refiriéndose a aquellos que están comprometidos con la causa de promover la libertad y el libre mercado en todo el mundo) se concentra más a menudo en los think tanks de políticas públicas que en las universidades. Puede ser porque los profesores, al menos en las universidades públicas, son empleados del Gobierno y son más propensos a estar a favor del keynesianismo que de la economía libertaria.

O puede que haya algo que decir sobre la relación entre la universidad y el activismo. Aunque no estoy de acuerdo con la opinión generalizada de que la academia crea socialistas, parece posible que fomente la idea de que el activismo es más noble que la empresa y que la intervención estatal es más virtuosa que las soluciones de libre mercado. Klein y Stern sugieren que hay ciertas afirmaciones que, a pesar de ser plausibles y comprobables, llevarían a los académicos al fracaso en el mercado laboral. Creo que esto es especialmente cierto en el caso de las dos primeras afirmaciones que discuten: que la «justicia social» es una idea incoherente y que funciona como un atavismo moral (como argumenta Hayek). En el mundo académico, se da por sentado que la seriedad moral reside en el lado de la redistribución o la acción estatal, lo que hace que el escepticismo hacia los enfoques orientados al mercado se considere cómplice de la «injusticia», por muy vaga que sea la definición de este término.

Sea cual sea la causa, la marginación de las ideas libertarias tiene consecuencias. Christian Houghton, becario de la FEE, hizo una presentación sobre la libre elección de escuela en una conferencia académica mientras cursaba un máster en política educativa en la Universidad de Suffolk. «Me calló un profesor que afirmó que la idea de la libre elección de escuela es racista e intolerante», dijo. «Probablemente, la mayoría de los demás profesores con los que me encontré habrían estado de acuerdo con él». Christian afirmó que la universidad debería ser un lugar que fomente la libertad de creencias intelectuales y que los académicos a menudo no están dispuestos a aceptar desafíos.

Hablando con personas del movimiento por la libertad, he aprendido que muchas de ellas se apasionaron por la libertad económica después de buscar información fuera del aula. Por eso organizaciones como la FEE desempeñan un papel tan crucial. Sin estar expuestos a las ideas del libre mercado, ¿cómo pueden los jóvenes decidir si vale la pena escucharlas?

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Lauren Kim es pasante editorial de verano 2025 en FEE. Está por comenzar su último año en la Universidad de Yale.