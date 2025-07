En Europa está creciendo un movimiento en favor de la protección de los consumidores en la industria de los videojuegos. Una petición ciudadana en la UE ha alcanzado recientemente el millón de firmas, lo que significa que los reguladores de la UE estudiarán la cuestión. El mensaje de la petición es sencillo: «Stop Killing Games» (Dejen de acabar con los juegos).

El problema es que los estudios de videojuegos han estado vendiendo juegos como «licencias» y luego revocándolas sin previo aviso. Si bien los juegos multijugador en línea siempre han tenido problemas con el cierre de servidores debido a los costes de mantenimiento, ahora los desarrolladores están vinculando incluso los juegos para un solo jugador a la funcionalidad en línea.

Por ejemplo, Ubisoft cerró los servidores de The Crew (que en su momento llegó a registrar 12 millones de jugadores), dejando todas las modalidades del juego (incluido el modo campaña para un solo jugador) imposibles de jugar. Este problema refleja una tendencia más amplia de los juegos, que están pasando de ser discos físicos propiedad de los consumidores a software solo en línea con licencia para los usuarios.

Los firmantes de la petición argumentan que los estudios deberían ofrecer algún tipo de «salida» para que los compradores puedan disfrutar de sus juegos de forma individual, incluso cuando finalice el soporte en línea. La petición y los problemas del sector afectan tanto a los juegos para un solo jugador como a los multijugador.

¿Son estas demandas un llamamiento a una protección justa de los consumidores o a una regulación perjudicial?

Para analizar esta cuestión, debemos tener en cuenta la economía de los derechos de propiedad. El economista Armen Alchian argumentó que la propiedad tiene tres atributos fundamentales:

Cuando era niño, los propietarios de los juegos tenían los tres. Si comprabas un juego, venía en un formato físico. Podías jugarlo, venderlo o incluso alquilarlo (como hacían Blockbuster o GameStop). A medida que los juegos han dejado de ser discos físicos, los atributos 2 y 3 han desaparecido.

Lo singular del modelo de licencia es que ahora los estudios están limitando incluso el atributo 1. Los jugadores ya estaban molestos por la lenta desaparición del mercado de juegos usados, pero ahora están aún más descontentos con las empresas que destruyen su capacidad de jugar a los juegos por los que han pagado.

Esta es la diferencia fundamental entre un producto y una licencia. Cuando compras un producto, mantienes la capacidad permanente de utilizarlo. Una licencia te da acceso limitado o contingente. El grito de guerra de los detractores de las licencias ha sido recientemente repetido por el creador de Minecraft, Markus Persson (también conocido como «Notch»):

"If buying a game is not a purchase, then pirating them is not theft"



