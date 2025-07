A finales de 2021, el presidente socialista de España, Pedro Sánchez, dio a conocer con gran fanfarria el presupuesto para el año siguiente. El mayor de la historia de España, ascendía a casi 200 000 millones de euros, de los cuales 27 000 millones procedían de un nuevo plan de financiación europeo denominado NextGenerationEU (NGEU). Supuestamente diseñado para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de los efectos devastadores del confinamiento, el principal instrumento del NGEU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a través del cual se pidieron prestados un total de 650 000 millones de euros en los mercados mundiales y se distribuyeron entre los 27 Estados miembros de la UE. La parte que le correspondió a España fue de 163 000 millones de euros, una cantidad que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sería suficiente para garantizar que «la recuperación llegue a todos».

Casi cuatro años después, la economía española está en auge, pero no gracias a la eficaz utilización de los fondos del MRR. Recientemente se ha sabido que España solo ha solicitado 47 960 millones de euros, es decir, el 30 % de los fondos NGEU que le corresponden, lo que no basta para cumplir las promesas hechas en el histórico presupuesto de 2022. Por el contrario, Italia, que recibió la mayor parte de los fondos de la UE, ya ha recibido el 72 % de los 196 000 millones de euros que le corresponden. La cifra inferior de España se debe en parte a sus limitadas solicitudes de préstamos —340 millones de euros, frente a los 76 000 millones de Italia—; en su lugar, ha optado principalmente por subvenciones que a menudo se describen de forma engañosa como «no reembolsables». Pero las deficiencias del propio plan, junto con los problemas políticos específicos de España, también han impedido que los fondos tengan el impacto que Sánchez prometió.

La única parte del plan NGEU que parece diseñada explícitamente para «mitigar el impacto social de la crisis» es su elemento de «cohesión social y territorial». En este ámbito, tú has desbloqueado 8760 millones de euros al alcanzar el 27 % de los objetivos asignados, justo por debajo de la media de cumplimiento de la UE, que es del 29 %. Aparte de eso, el MRR parece más un instrumento para impulsar la agenda medioambiental de la UE que un fondo para la recuperación pospandémica (Bruselas, por supuesto, afirma que lo segundo se consigue mejor persiguiendo lo primero, pero la conexión no es nada evidente).

Para recibir los pagos del plan, los miembros de la UE deben destinar el 37 % de sus fondos del MRR a la transición ecológica y el 20 % a las reformas digitales. Los pagos solo se desbloquean si se cumplen decenas de hitos, todos ellos impuestos por Bruselas. La incapacidad de Sánchez para aprobar la subida del impuesto sobre el gasóleo exigida por la UE está impidiendo actualmente a España acceder a un quinto tramo de fondos por valor de 24 000 millones de euros. Mientras tanto, Bruselas está presionando a Madrid para que presente sus solicitudes restantes al MRR antes de la fecha límite de agosto de 2026, pero la situación no va a cambiar. Sánchez carece de mayoría parlamentaria y no ha podido aprobar un presupuesto desde 2023, lo que en sí mismo ha contribuido a la ineficaz utilización de los fondos de la UE en España. Un informe publicado el pasado mes de julio por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el organismo de control fiscal de la UE, identificó a España como el país menos eficaz en el gasto de los fondos de Bruselas y le pidió que devolviera los fondos mal utilizados o no gastados.

Lejos de señalar solo a España, el TCE se ha mostrado muy crítico con el plan NGEU. En otro informe publicado en mayo, afirmaba que el MRR está funcionando con un «enfoque limitado en los resultados [y] sin información sobre los costes reales», y añadía: «No está claro qué hemos obtenido a cambio del dinero». La ECA también ha expresado su preocupación por la «ausencia de una fuente específica de financiación de la UE» para respaldar los bonos de deuda de la UE, emitidos en los mercados mundiales para financiar el NGEU y con vencimiento entre 2028 y 2058. Aunque los Estados miembros reembolsan a Bruselas sus préstamos individuales, las subvenciones «no reembolsables» se absorberán en los futuros presupuestos de la UE, es decir, se devolverán mediante contribuciones de los Estados miembros, proporcionales a su renta nacional bruta. En otras palabras, los países más ricos del norte pagarán la factura de los miles de millones concedidos a los países más pobres del sur.

Como señaló la ECA, la falta de transparencia ha sido un problema recurrente en el plan NGEU, especialmente en España. El sistema informático diseñado para registrar los desembolsos de los fondos del MRR por parte de Madrid a entidades privadas y gobiernos regionales debía estar operativo a finales de 2021. Un año después, todavía no estaba listo, lo que puso de manifiesto, sin querer, la necesidad de una reforma digital en un país en el que todavía se necesitan montones de papel para la mayoría de los trámites burocráticos. A finales de 2022, el FMI informó de que «la falta de información sistemática y completa sobre la ejecución, incluso en términos de contabilidad nacional, dificulta la evaluación del grado en que [los fondos NGEU] están llegando a la economía [española]».

La preocupación del FMI fue compartida por Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. A principios de 2023, Hohlmeier declaró al diario español ABC que estaba «muy preocupada» por la opacidad que rodeaba la gestión española de los pagos del NGEU. En febrero (con el sistema informático aún fuera de servicio), Hohlmeier viajó a Madrid para investigar: «Iremos a España», dijo, «porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación [Next Gen]». Eva Poptcheva, entonces representante en la UE del ya desaparecido partido español Ciudadanos y miembro de la delegación, afirmó que no se les había informado de «cuánto dinero ha entrado en la economía», pero que «tenían acceso a informes independientes que hablaban de cifras inferiores a las facilitadas por el Gobierno». (No especificó las fuentes ni las estadísticas).

España también está siendo investigada por la Fiscalía de la UE por el llamado caso de corrupción Koldo, que lleva el nombre de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos. Ambos son sospechosos de haber recibido comisiones ilegales en contratos de mascarillas. A finales de junio, Santos Cerdán León, exsecretario de organización del Partido Socialista y estrecho aliado de Sánchez, fue detenido después de que un juez encontrara «pruebas firmes» de su participación en dichos planes. Sánchez pidió perdón a la nación por haber confiado en Cerdán León, pero hasta ahora se ha resistido a las peticiones de la oposición de convocar elecciones anticipadas.

España no fue el único país que creyó que el programa NGEU podría transformar la sociedad, con dinero mágico a su disposición y con el poder de revertir el estancamiento de la pandemia. Pero la realidad no ha estado a la altura de la bonanza sin condiciones que muchos gobiernos imaginaban. Obstaculizados por la opacidad y la burocracia, y atados a la agenda verde de la UE, los fondos han tenido un impacto económico limitado. En el caso de España, su eficacia también se ha visto mermada por un Gobierno incapaz de aprobar presupuestos y presuntamente envuelto en casos de corrupción. Queda por ver cuál será su legado para la próxima generación, aparte de una carga financiera que tardará 30 años en desaparecer.

Este artículo fue publicado originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Mark Nayler es un periodista freelance radicado en Málaga, España, y escribe regularmente para The Spectator y Foreign Policy sobre política y cultura.