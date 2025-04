Una de las mejores cosas de ser guatemalteca es crecer en una tierra rica en mis dos mayores adicciones: el café y el chocolate. La vida no sería lo mismo sin mis tazas de café diarias (sí, en plural) y mi ritual dominical de beber chocolate caliente auténtico. Pero si tú, como yo, eres un entusiasta del café y el chocolate, probablemente hayas notado el fuerte aumento de los precios de tu taza de café o tu tableta de chocolate favoritas. Desafortunadamente, la tendencia sugiere que podrían seguir subiendo.

La primera vez que me di cuenta de que el aumento de precios no era solo cosa de mi imaginación fue el año pasado, en el retiro de todo el personal de FEE. Visitamos una casa de chocolate en Antigua Guatemala, donde aprendimos a hacer chocolate desde cero. Al final de la experiencia, compré una bolsa de granos de cacao, sin preguntar el precio (gran error). Pagué y más tarde me di cuenta de que había gastado mucho más de lo habitual. Al principio, supuse que me habían dado el «precio para turistas» porque estaba con mis colegas estadounidenses.

Sin embargo, unos meses después, visité a otra chocolatera que me dio una inesperada clase magistral de economía. Me explicó que los granos de cacao eran cada vez más escasos y caros. Incluso cuando los productores locales podían acceder a ellos, los granos de mayor calidad se exportaban. Mencionó que «los precios se habían duplicado con creces». Un artículo del New York Times confirmó su afirmación. Intrigado, fui a casa a investigar más a fondo y me di cuenta de que el cacao no era el único producto básico en problemas, el café también lo estaba.

La crisis del cacao

Los precios del cacao se dispararon en 2024, terminando el año con un aumento del 178.2 %, cerrando en 11 675 dólares por tonelada después de un máximo histórico de 12 931 dólares. En 2025, los precios se han invertido, cayendo un 33 % interanual hasta situarse por debajo de los 8 000 dólares por tonelada, lo que sigue siendo un máximo histórico.

El aumento del año pasado se debió a graves limitaciones de suministro. Las malas condiciones meteorológicas en África Occidental, donde Costa de Marfil y Ghana producen más del 60 % del cacao del mundo, provocaron una disminución significativa de las existencias mundiales. Las interrupciones en la cadena de suministro y las cosechas desfavorables crearon una tormenta perfecta para alcanzar precios récord.

Guatemala, aunque no es un actor importante en los mercados mundiales, todavía siente los efectos dominó. Los productores locales se enfrentan a la escasez y la disponibilidad nacional es limitada.

Café: ¿un producto de lujo?

En el frente del café, las cosas pintan mucho peor. El precio C, el punto de referencia mundial para el café, ha mostrado una tendencia al alza durante los últimos dos años, y hay pocas señales de alivio.

Brasil, el mayor productor de arábica del mundo, se ha enfrentado a condiciones meteorológicas extremas. Cooxupé, la mayor cooperativa de café arábica del país, advirtió de que las altas temperaturas y las precipitaciones por debajo de la media en las principales regiones productoras de café afectarán negativamente a la cosecha de este año. Mientras tanto, Vietnam, el principal productor de robusta del mundo, también se enfrenta a sequías extremas. El pronóstico meteorológico de Dak Lak preveía temperaturas cálidas y precipitaciones reducidas en las tierras altas centrales, lo que reduciría aún más el suministro.

En Brasil, sin embargo, el clima es solo una parte de la historia. Una inflación récord de 26 años también está impulsando las subidas de precios. En febrero, el Financial Times informó de que los precios del café habían subido casi un 40 % en un año. Muchos brasileños culpan al gobierno de Lula da Silva. Un entrevistado del FT dijo: «Culpo al gobierno». Los consumidores han recurrido al «café falso», un sustituto del café fabricado con ingredientes alternativos.

Mientras tanto, en EE. UU., el consumo de café se mantiene estable a pesar de las subidas de precios. J. M. Smucker, la empresa matriz de Folgers y Café Bustelo, informó de un aumento del 2 % en las ventas netas de sus marcas de café el último trimestre. Pero mientras los consumidores de café en casa se adaptan, las cafeterías siguen bajo presión.

El panorama general

Lo que empezó como una simple curiosidad por el aumento de los precios de mis productos favoritos me llevó a una madriguera de realidades económicas. Lo que sucede en cualquier parte del mundo afecta a nuestra forma de consumir todo.

Los precios del cacao pueden haberse estabilizado por ahora, pero otra sequía podría hacer que se disparen de nuevo. Mientras tanto, el café sigue en aguas turbulentas, atrapado entre las crisis de suministro, la inflación y la volatilidad climática, lo que empuja a los productos básicos cotidianos al territorio del lujo.

Preparaos: un mundo en el que el café esté reservado a los ricos puede no estar del todo descartado. Una cosa es segura: no me gusta beber «café falso».

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Daphne Posadas es la Directora Asociada de Editorial en la Fundación para la Educación Económica.