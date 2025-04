El mundo observa con gran expectación al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, aunque con expectativas encontradas, ya sea con esperanza, curiosidad, inquietud o horror absoluto. DOGE, originalmente el Servicio Digital de Estados Unidos, está dirigido por Elon Musk, quien ondeó con orgullo una motosierra que le regaló Javier Milei en alabanza a sus esfuerzos, y que hasta ahora ha ahorrado 115 000 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses.

Todos estamos atentos por diferentes razones, pero la mayoría de los conservadores y partidos de centro-derecha lo hacen con la desesperada esperanza de que DOGE tenga éxito donde ellos han fracasado. En todo el mundo desarrollado, las naciones están buscando una solución al gasto público descontrolado y parece que se están quedando cortas.

En Alemania, en 2023, el déficit presupuestario se redujo en dos tercios en un intento de cumplir con la regla del freno de la deuda, pero en marzo el gobierno parece haber renunciado, optando en su lugar por reformar la regla del freno de la deuda en lugar de gastar. A finales del año pasado, y en una posición precaria, el primer ministro de Francia, Michel Barnier, propuso recortar el gasto en 40 000 millones de euros. Ya en 2016, el gobierno español no conseguía controlar su déficit y volver a una situación monetaria sólida.

Para los que estamos en Gran Bretaña, el DOGE de Musk ofrece una perspectiva tentadora: que el enorme despilfarro gubernamental pueda finalmente controlarse. Esta es una historia con la que estamos muy familiarizados, ya que ha perseguido a sucesivos gobiernos desde la crisis financiera de 2008.

En 2010, cuando David Cameron se convirtió en el primer primer ministro conservador en catorce años, el objetivo central de su gobierno era controlar el déficit. Formado como una coalición entre los conservadores y los demócratas liberales entre 2010 y 2015, el gobierno llevó a cabo un programa de austeridad estricta, recortando gastos donde podía, pero sin éxito. Mientras que el déficit cayó de manera impresionante del 10 % del PIB al 2 %, el gasto público aumentó de aproximadamente 1,6 billones de libras a casi 2 billones de libras en el mismo período.

Una fuente de gasto con la que Cameron, y todos los primeros ministros posteriores, nunca pudieron lidiar fue la amplia gama de organismos independientes que apoyaban la actividad gubernamental, conocidos como organizaciones no gubernamentales cuasi autónomas o «quangos». Las quangos se han convertido en una fuente de ira en Gran Bretaña debido a sus notables niveles de influencia y poder, pero a la vez a su total falta de responsabilidad. Para personas de todas las tendencias políticas, representan una paradoja: organizaciones esencialmente privadas contratadas por el gobierno para proporcionar una miríada de servicios que el Estado no puede, o no quiere, realizar. Como resultado, están bien financiadas pero no son elegidas.

Los quangos se han vuelto tan impopulares que incluso el primer ministro de centroizquierda, Sir Keir Starmer, ha declarado la abolición del quango NHS England, devolviendo sus responsabilidades de gestión al control ministerial.

Esto no es nuevo. En 2012, Cameron, junto con su ministro de Hacienda George Osborne, declaró una «quema de los quangos», un intento de devolver muchos organismos independientes al control ministerial mediante una revisión exhaustiva y detallada de qué servicios podían ser gubernamentales y cuáles podían eliminarse. En ese momento, The Guardian criticó duramente la medida por costar «casi el doble de la estimación original» de 830 millones de libras.

Un informe de 2021 publicado por la Oficina del Gabinete reveló que los organismos cuasigubernamentales reciben fondos por valor de 223 900 millones de libras esterlinas en 295 organismos cuasigubernamentales. Harry Phibbs estima que, si esta cifra ha aumentado con la inflación, el coste sería ahora de 270 000 millones de libras esterlinas. En realidad, los costes se acercan a los 353 000 millones de libras esterlinas, lo que representa hasta el 60 % del gasto público.

Evidentemente, la quangocracia sigue siendo una costosa espina clavada en el costado de un gobierno desgastado, y tratar de reformarla ha frustrado a muchos gobiernos. Pero parte del fracaso puede estar en el método; después de todo, la dificultad con la quangocracia es que no es un monolito, sino una vasta red de organizaciones, muchas de las cuales realizan funciones esenciales o son causas nobles que apoyar. Por ejemplo, al abolir el NHS de Inglaterra, Starmer no está dejando un vacío de gerencialismo, por mucho que lo deseemos, sino que simplemente lo está reincorporando al Estado británico.

Los escépticos entre nosotros señalarán inevitablemente que la medida inicial podría ser bien recibida, pero si todo lo que hace es conducir a un NHS más inflado con mayor financiación, entonces podría no ser la gran solución al enorme despilfarro gubernamental que tanto deseamos. Sin embargo, el enfoque cauteloso que han seguido los gobiernos anteriores, que implica una cuidadosa consideración de cada quango, ha demostrado ser insuficiente para reducir el costo en espiral del gobierno.

Por eso DOGE es tan importante. Quizás el enfoque de «hack-and-slash» de los presidentes Trump y Milei resulte más eficaz para proporcionar una revolución permanente a largo plazo de la forma en que se estructuran y financian los estados. Quizás un período de limpieza de las cubiertas sea mejor a largo plazo. Es todo lo que podemos esperar: que DOGE tenga éxito donde nosotros en Gran Bretaña hemos fracasado.

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Jake Scott es un teórico político especializado en populismo y su relación con la constitucionalidad política.