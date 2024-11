«¿Cuál es la diferencia entre un loco y un genio? El éxito». Esa frase inicial marcó el tono de la entrevista de dos horas de Javier Milei con Lex Fridman. En ella, el presidente libertario de Argentina reflexionó sobre los primeros meses de su gobierno tras su histórica victoria electoral del 19 de noviembre de 2023.

A Milei se le han llamado muchas cosas, pero sus métodos y su filosofía prosperan bajo escrutinio. En una sociedad libre, ser cuestionado es a la vez un reto y una oportunidad. Lo que distingue a Milei es su capacidad para responder a preguntas difíciles con lógica, pruebas y, lo que es más importante, resultados.

Su retórica anarquista está -como él dice- enraizada en un liberalismo que tiene un «respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás basado en el principio de no agresión y en la defensa de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad», una definición defendida por Alberto Benegas Lynch, Jr. y que sigue las ideas de John Locke.

Un modelo exportado

Las reformas de Milei no han pasado desapercibidas en Estados Unidos, especialmente tras el anuncio del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dirigirán Elon Musk y Vivek Ramaswamy.

En la entrevista, Milei destacó cómo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, dirigido por Federico Sturzenegger, está desmantelando sistemáticamente el proteccionismo y los privilegios eliminando de 1 a 5 restricciones económicas diarias.

Este enfoque está llamando la atención en todo el mundo, ya que Musk y Ramaswamy han insinuado la posibilidad de adaptar esta estrategia de «motosierra». Ramaswamy publicó recientemente en X: «Una fórmula razonable para arreglar el gobierno estadounidense: Recortes al estilo Milei, con esteroides».

Las reformas de la motosierra

Si hay una imagen que definió la campaña de Milei para 2023, es la de la motosierra. Llevaba una motosierra de verdad a sus mítines, coreando «¡Motosierra! Motosierra!» como símbolo de su promesa de recortar la abultada burocracia argentina.

Cuando Milei asumió el cargo, la inflación de Argentina estaba fuera de control, subiendo a casi un 1% diario. Arreglar el déficit fiscal se convirtió en su máxima prioridad, sabiendo que nada más funcionaría sin una solución en ese frente. En sólo unos meses, realizó cambios drásticos: recortó más de 50.000 puestos de trabajo en el gobierno, cerró más de la mitad de los ministerios, redujo drásticamente las regulaciones y eliminó los subsidios.

¿Los resultados? La inflación ha caído del 211% interanual en diciembre de 2023 al 107,4% en noviembre de 2024, según los últimos datos de inflación del INDEC. Según Daniel Fernández, de UFM Reform Watch, el gobierno de Javier Milei ha logrado ya 10 meses consecutivos de superávit fiscal primario: «Entre enero y octubre de 2024, el gobierno argentino acumuló un superávit fiscal primario equivalente a casi el 1,7% del PIB», un giro notable.

Milei: Un antiguo académico

Como antiguo profesor de economía, Milei destaca a la hora de desmenuzar conceptos económicos complejos. Al principio de la entrevista, proporcionó una hoja de ruta para los interesados en comprender la economía austriaca con grandes referencias como: La acción humana de Ludwig von Mises y Principios de economía de Carl Menger, dos puntos de partida para él. También mencionó a otros pensadores, como Murray Rothbard, Friedrich Hayek, Hans-Hermann Hoppe, Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rallo, Philipp Bagus y Walter Block, una guía rápida de las perspectivas anglosajonas e hispanas del pensamiento libertario.

Cuando Fridman profundizó y le preguntó por su filosofía económica, Milei respondió: «Idealmente, anarcocapitalista; en la realidad, minarquista». Esto resume su enfoque pragmático para reducir el tamaño del Estado a través de lo que él llama «la mayor reforma estructural de la historia de Argentina», siendo al mismo tiempo realista sobre lo que es posible. Aquí Milei también abordó las críticas de algunos libertarios, diciendo que a menudo caen en la «falacia del nirvana»: esperando soluciones perfectas en un mundo imperfecto.

Principales conclusiones

Hay dos conclusiones principales de la entrevista de Milei con Fridman. En primer lugar, Milei sabe de lo que habla. Demasiados políticos no entienden realmente de economía, pero Milei claramente sí. No se limita a memorizar números; explica el razonamiento que hay detrás de sus decisiones, y tiene sentido. En segundo lugar, las reformas de libre mercado pueden dar resultados. Contrariamente a la creencia popular o a los consejos de los expertos, estos cambios no necesitan décadas para mostrar su impacto.

¿Llegarán estas reformas hasta la Casa Blanca? Sólo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, está claro que el enfoque de Milei está haciendo girar cabezas en todo el mundo.

Recomiendo ver o escuchar la conversación completa. Es un debate increíblemente estimulante, sobre todo para los entusiastas de la economía deseosos de ver cómo la teoría se traduce en acciones políticas en el mundo real.



Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Daphne Posadas es la Directora Asociada de Editorial en la Fundación para la Educación Económica.