Las economías de mercado fomentan actividades de suma positiva en las que las personas se enriquecen creando más riqueza para los demás, tanto en forma de empleos mejor remunerados como de bienes y servicios mejorados a precios más bajos. Esto no significa que todo el mundo gane lo mismo, sino que mejoran las condiciones de vida de todos, incluso de los más desfavorecidos. Después de todo, es mucho mejor ser pobre en Cleveland que en Calcuta.

Sin embargo, cuando la gente habla de la creciente desigualdad de ingresos, casi siempre lo hace como un fallo del mercado que exige una corrección gubernamental. Ignoran invariablemente la posibilidad de que el aumento de la desigualdad de ingresos sea el resultado de cosas que poca gente querría “corregir”, a saber, la libertad individual y el éxito de los mercados a la hora de satisfacer las necesidades y deseos de las masas.

Se me ocurren cuatro de estos éxitos.

Para empezar, el rendimiento de la educación ha aumentado significativamente en los últimos años, como se refleja en el aumento de los sueldos y salarios que conlleva una mayor educación. Este aumento del rendimiento es exactamente lo que deberíamos desear, ya que el progreso tecnológico aumenta la productividad de quienes adquieren más conocimientos y mejoran su capacidad de razonamiento abstracto en relación con quienes no lo hacen.

En segundo lugar, los profundos cambios sociales, económicos y políticos se han combinado para eliminar las barreras al acceso de las mujeres al mercado. La mitad de la población participa ahora plenamente en un mercado que durante generaciones les había estado vedado. Más mujeres que nunca aprovechan las oportunidades que ofrece el mercado, a menudo con titulaciones superiores. Entre esas mujeres, son más las que se especializan en los campos que ofrecen mayores beneficios. Esta elección explica en gran medida por qué la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres en Estados Unidos ha disminuido en las últimas décadas. En muchos campos -una vez controlados factores como las diferencias en la especialización, la elección de carrera y la duración del empleo- las disparidades de ingresos entre ambos sexos se evaporan. A pesar de esta relativa igualdad entre los sexos, cabe esperar que aumente la desigualdad de ingresos entre las mujeres a medida que más mujeres asciendan a puestos con salarios altos.

En tercer lugar, en la mayoría de los países hace tiempo que pasó el día en que los matrimonios se concertaban sin el consentimiento de los prometidos. Esta libertad, junto con la mayor movilidad de la que disfrutan las personas en los países ricos, significa que los mercados matrimoniales en esos países son altamente competitivos, en los que cada participante pone su aspecto, personalidad y perspectivas en oferta para competir por alguien que satisfaga mejor lo que busca en una pareja. Como cada vez más mujeres obtienen titulaciones superiores y trabajan junto a colegas con altos ingresos, los mercados matrimoniales han generado más emparejamientos entre individuos con un alto potencial de ingresos.

En cuarto lugar, las oleadas de progreso tecnológico crean grandes ganadores. Pero las mejoras tecnológicas resultantes mejoran la situación de todos al hacer posible lo que siempre ha sido necesario para una mejora sostenible de nuestro nivel de vida general: la producción de más valor con menos esfuerzo y menos recursos, aumentando al mismo tiempo la base de recursos económicamente relevantes.

Por ejemplo, el progreso tecnológico ha hecho posible recientemente que casi todo el mundo en los países ricos pueda disfrutar de las actuaciones de los mejores atletas, músicos, cantantes, presentadores de programas de entrevistas, cómicos, etc., estén donde estén, con una claridad visual y sonora que rivaliza y a menudo supera la de las actuaciones en directo. Entre los que entretienen y los que nos traen el entretenimiento a nuestros ojos a un coste relativamente bajo, estamos obligados a encontrar grandes ganancias. En otras palabras, el acceso tecnológico explica por qué personas como Tiger Woods, Britney Spears y Oprah Winfrey han obtenido ingresos que atletas y artistas de habilidad comparable no podrían haber imaginado hace unas décadas. Aquellos empresarios que desarrollan formas de proporcionar el mayor valor a los consumidores al menor coste, como Bill Gates, Mark Zuckerman, Michael Dell y Jeff Bezos, también se convierten en multimillonarios a edades tempranas. Estos logros son coherentes con otros periodos de rápido progreso tecnológico. Un individuo ambicioso e inteligente, dispuesto a asumir un gran riesgo, puede idear el tipo de productos y servicios que mejoran la vida de millones de personas ofreciéndoles oportunidades de bajo coste para entretenerse, ilustrarse y conectarse.

Es difícil imaginar cómo alguien interesado en mejorar el bienestar de los menos favorecidos querría reducir la desigualdad de ingresos invirtiendo alguna de las cuatro tendencias socioeconómicas mencionadas. El aumento de la prosperidad que estas tendencias han hecho posible para los más prósperos entre nosotros es obvio. El aumento de la prosperidad y el bienestar de los pobres no es menos real, pero estos beneficios se suelen ignorar en los debates sobre la desigualdad de ingresos.

Aunque crear más riqueza es la forma más eficaz de reducir la pobreza -y resulta que también es una forma estupenda de hacerse fabulosamente rico-, un argumento habitual es que los pobres estarían mejor si el gobierno redujera la desigualdad de ingresos simplemente transfiriendo más dinero de los ricos a los pobres.

El grave problema de este argumento es que las transferencias gubernamentales nunca han sido muy eficaces para reducir la desigualdad de ingresos o mejorar las condiciones de los pobres. Irónicamente, la mayoría de las transferencias gubernamentales van a parar a quienes no son pobres. Los dos mayores programas federales de transferencias, la Seguridad Social y Medicare, están destinados a los ancianos, la mayoría de los cuales no son pobres (la atención médica para los pobres la proporciona Medicaid). Sin embargo, muchos ancianos son más pobres de lo que serían de otro modo, porque estos programas reducen los incentivos para que la gente ahorre para su vejez. Estos dos programas de transferencias representan cerca de un tercio de todo el gasto federal, y hay muchos otros miles de millones de dólares de transferencias federales que van a parar a beneficiarios políticamente influyentes que no son pobres y a menudo son bastante ricos (por ejemplo, grandes empresas agroalimentarias, contratistas de defensa, gigantes farmacéuticos, etc.).

Por supuesto, algunas transferencias gubernamentales y prestaciones en especie van a parar a los pobres, pero a menudo perpetúan la pobreza entre los más desfavorecidos económicamente. Cuando los pobres se esfuerzan por mejorar sus capacidades y trabajan duro para aumentar sus ingresos, el dinero y las prestaciones gubernamentales que reciben se reducen en un gran porcentaje de sus ganancias adicionales. A veces es más del 100%, lo que les deja con menos ingresos que antes. El resultado es que muchos pobres no ven ninguna ventaja en esforzarse por obtener más ingresos, o ningún ingreso en absoluto. Se ven atrapados en la pobreza por los mismos programas que se suponía que debían ayudarles a salir de ella. (Pasaremos por alto al ejército de administradores que se llevan un porcentaje de estas transferencias y disfrutan de fastuosos beneficios).

La relativa libertad económica, a pesar de la desigualdad de ingresos resultante, ha hecho mucho más por ayudar a los pobres de lo que jamás han hecho los programas gubernamentales de transferencias. De hecho, los intentos del gobierno de reducir la desigualdad de ingresos harían poco por reducir la desigualdad, pero mucho por obstaculizar el crecimiento económico y reducir las oportunidades económicas de los pobres para mejorar sus vidas con un esfuerzo productivo.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Dwight R. Lee es catedrático de Mercados Globales y Libertad en la Cox School of Business de la Southern Methodist University.