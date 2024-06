Cuando se estrenó la película de Robert Zemeckis Náufrago en el año 2000, no fui a verla al cine.

Aunque Zemeckis es uno de los últimos grandes directores de Hollywood (realizó Volver al futuro, Forrest Gump y Contacto) no tenía muchas ganas de ver una película de dos horas y media sobre un tipo que se queda varado en una isla, que parecía una versión más dramática de La isla de Gilligan.

Sin embargo, a lo largo de los años, he visto fragmentos de la película en TBS o en algún otro canal, y he empezado a darme cuenta de que Náufrago tiene profundidad. Así que cuando hace poco vi la película en Hulu, decidí presentársela a mis dos hijos, de 10 y 7 años.

Para mi sorpresa, les encantó.

“¿Podemos ver el resto de la película de ese tipo en la isla?”, preguntó uno al día siguiente. (Es una película larga, y sólo habíamos visto la primera mitad).

Les dije que sí, pero les pedí que predijeran lo que iba a pasar. Sus teorías eran las que cabría esperar de niños pequeños. En la isla habría caníbales. No, un monstruo. ¿Quizá ambos? ¿Un ejército de guerreras amazonas?

Náufrago, por supuesto, no contiene nada de eso. Es principalmente una historia de supervivencia y, me atrevería a decir, de economía. Pero me estoy adelantando.

Náufrago y Robinson Crusoe

Náufrago sigue la historia de Chuck Noland (Tom Hanks), un analista de sistemas de FedEx obsesionado con la eficiencia. En un viaje de negocios, el avión de Chuck se estrella durante una tormenta. Él es el único superviviente y aparece en una isla deshabitada en algún lugar del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de su novia, Kelly (Helen Hunt), y del dentista al que tenía que ver antes de que su avión se estrellara. (¡Alerta de presagio!)

Chuck no tarda en darse cuenta de que las posibilidades de ser rescatado son escasas. Pero pronto vemos que el rescate no es su principal objetivo, sino la supervivencia. Tiene que encontrar comida y agua potable. Cómo mantenerse caliente. Cómo fabricar herramientas. Mientras tanto, se enfrenta a desafíos físicos y emocionales.

A lo largo de los años, no sólo lucha contra la naturaleza, sino también contra lo que quizá sea lo más aterrador de todo: el aislamiento total. Para mantener la cordura, Chuck inventa su propio compañero a partir de una pelota de voleibol encontrada en uno de sus paquetes de FedEx, al que llama Wilson.

Náufrago fue un éxito de público y crítica. La película recaudó 430 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de producción de 90 millones, y tiene un 89% en 158 críticas en Rotten Tomatoes.

Uno puede ver por qué el público se sintió atraído por la película, pero sólo recientemente he visto por qué a los economistas les encantaría la película.

Náufrago es una película que explora muchas de las facetas de la economía de Robinson Crusoe, un experimento mental que los economistas han utilizado históricamente para explorar la microeconomía y los beneficios de cosas como el comercio, la división del trabajo, el valor y otras ideas económicas.

En Náufrago vemos que la vida de Chuck en la isla es muy parecida a la que Henry Hazlitt describió para Crusoe en su obra clásica La economía en una lección:

Al principio, sus necesidades parecen infinitas. Está empapado por la lluvia; tiembla de frío; sufre hambre y sed. Lo necesita todo: agua potable, comida, un techo, protección contra los animales, un fuego, un lugar blando donde tumbarse. Le es imposible satisfacer todas estas necesidades a la vez; no tiene tiempo, energía ni recursos. Debe atender inmediatamente la necesidad más acuciante. Por ejemplo, la sed es lo que más le duele. Hace un hueco en la arena para recoger el agua de lluvia o construye algún recipiente rudimentario. Sin embargo, cuando sólo dispone de una pequeña reserva de agua, debe buscar comida antes de intentar mejorarla. Puede intentar pescar, pero para ello necesita un anzuelo y un sedal, o una red, y debe poner manos a la obra. Pero todo lo que hace le retrasa o le impide hacer otra cosa sólo un poco menos urgente. Se enfrenta constantemente al problema de las aplicaciones alternativas de su tiempo y su trabajo.

La única diferencia real es que Chuck se beneficia del hecho de que tiene bienes de consumo contenidos en paquetes de FedEx que puede abrir. Puede que no parezca una gran ventaja, pero lo es.

En su tercer día en la isla, Chuck abre un paquete y encuentra un par de patines de hielo, que le permiten abrir cocos. (Encontrar y recoger cocos había sido fácil; abrirlos era el reto). Cuando abre un paquete y encuentra cintas de vídeo, no puede ver una película; pero puede utilizar la cinta para ayudarse a fabricar herramientas.

La experiencia de Chuck revela varias lecciones económicas:

1) Costo de oportunidad

Como señaló Hazlitt, Crusoe, como Chuck, “se enfrenta constantemente al problema de las aplicaciones alternativas de su tiempo y su trabajo”.

Lo vemos una y otra vez en Náufrago. Chuck puede pescar o recoger cocos, pero no puede hacer ambas cosas a la vez. Puede intentar construir una balsa para salir de la isla, pero no puede hacerlo si no tiene agua para beber (al menos no durante mucho tiempo). Así que primero tiene que encontrar la forma de recoger agua.

Lo que Hazlitt describía era el costo de oportunidad. Es una idea fundamental de la economía. En su nivel más básico, el costo de oportunidad es la idea de que nada es gratis. Todo tiene un costo, aunque ese costo sea tan simple como no hacer otra cosa. Si estoy escribiendo este artículo, no estoy cortando el césped ni consultando mi correo electrónico ni haciendo otras cosas que podría estar haciendo.

Una definición más elegante del costo de oportunidad, que quizá hayas oído comentar a tu profesor de economía en relación con los recursos, es “el valor de la mejor alternativa a la que se puede renunciar”.

Ya te haces una idea. Chuck necesita recoger cocos para comer. Pero tiene un costo. Él no está haciendo muchas de las otras cosas que necesita estar haciendo. Lo que me lleva a la siguiente idea.

2) Especialización

La especialización es uno de los milagros de un mercado en el que rara vez pensamos. Cada día en Estados Unidos, decenas de millones de personas van a trabajar en su oficio. Algunos son fontaneros. Algunos son agricultores. Algunos son ingenieros de datos. Algunos construyen casas. Algunos practican la medicina.

A diferencia de Chuck, nosotros no tenemos que hacerlo todo. En su lugar, nos centramos en una habilidad concreta (o conjunto de habilidades) para producir determinados bienes u ofrecer un servicio específico de forma eficiente. Esta idea se denomina a veces “división del trabajo” -la separación de responsabilidades en un proceso de producción- y es un proceso que beneficia a todos.

No tenemos que aprender a cultivar, pescar o cazar para alimentarnos. En su lugar, creamos valor realizando un trabajo específico, dejando esas otras tareas a personas en sus propias áreas de especialización.

3) Los beneficios del comercio

La especialización es maravillosa, pero no tendría mucho valor en sí misma sin algo más: el comercio.

El comercio es fundamental para las economías de mercado, pero, por desgracia para Chuck, no tiene a nadie con quien comerciar. Por eso Chuck tiene que pasar mucho tiempo aprendiendo a hacerlo todo él solo. Cómo hacer fuego. Cómo pescar con arpón. Cómo hacer refugios y trampas de agua.

En una economía de mercado, no tenemos que hacer estas cosas gracias al comercio, que por definición beneficia a ambas partes. El economista del siglo XIX Frédéric Bastiat lo demostró en una historia basada en Robinson Crusoe y su compañero de isla, Viernes, que se encuentran con un comerciante:

Según la fábula, un día llegó una canoa de una isla extranjera. Como en aquella isla abundaba la caza pero no la agricultura, el extranjero quería cambiar la caza por verduras. Se ofreció a suministrar a Robinson y Viernes toda la caza que necesitaran, y así reducir seis horas su jornada laboral.

A cambio, ellos le darían dos cestas de verduras al día. De este modo, el tiempo que dedicaban a la agricultura pasaría de seis a nueve horas. Así, el comercio exterior supondría un ahorro neto de tres horas diarias de trabajo tanto para Robinson como para Viernes.

Crusoe y Viernes se alejan y discuten la propuesta. A Viernes le gusta la idea, pero a Crusoe no.

Robinson le señala a Viernes que si aceptan la oferta del extranjero, su propia industria de caza se arruinará. Viernes, por su parte, señala a Robinson que seguirán teniendo tanta caza para comer como ahora. Es cierto que tendrían que trabajar más tiempo en la agricultura, pero aun así ahorrarían tres horas de trabajo en la transacción total.

Entonces Robinson argumentó que las tres horas de trabajo ahorradas no eran una ganancia sino una pérdida, ya que todo el mundo sabe que el trabajo es riqueza. En cualquier caso, ¿qué harían con esas tres horas?

Friday replicó que podrían utilizarlas para pescar, o para mejorar su casa, o para leer, o simplemente para holgazanear. Pero Robinson estaba demasiado arraigado en la teoría laboral del proteccionismo como para dejarse convencer. Creía sinceramente que el trabajo en sí (y no el producto neto de ese trabajo) es la medida de la riqueza.

Bastiat refuta varias falacias económicas en la parábola, pero su lección principal es que el comercio beneficia a ambas partes, algo que Robinson Crusoe se esfuerza por comprender.

El pobre Chuck, sin embargo, no encuentra con quién comerciar, por lo que es incapaz de mejorar su situación.

4) Valor subjetivo

Mi lección favorita de Náufrago es la del valor subjetivo. En varios momentos de la película, vemos que el valor de los objetos no es fijo, sino que cambia en función de la situación de Chuck.

Un ejemplo es cuando Chuck intenta hacer fuego en la isla. Lo intenta una y otra vez, pero no lo consigue. En una economía de mercado, un mechero de 99 céntimos es algo que damos por sentado. En una isla deshabitada, vemos rápidamente que algo tan simple como un mechero tiene un valor tremendo.

Zemeckis nos muestra ingeniosamente esta idea al final de la película. Después de que Chuck haya sido rescatado, se queda mirando un encendedor mientras produce una llama durante unos 10 segundos. Chuck se da cuenta del valor de una máquina que había dado por sentada antes de quedarse tirado.

Otro ejemplo son las patas de cangrejo, un alimento delicioso y caro que a muchos nos encanta. Después de que Chuck haga fuego, le vemos comiendo hambriento un cangrejo que había cocinado sobre las llamas. Está claro que le encanta.

“Mmmmm”, le dice a Wilson, su amigo imaginario de voleibol. “Te tiene que encantar el cangrejo”.

Más adelante en la película, tras el rescate de Chuck, los compañeros de FedEx le organizan una fiesta para celebrar que el hombre al que daban por muerto está vivo. Cuando todos se van de la fiesta, Chuck se queda solo en una habitación. Ve una enorme pila de patas de cangrejo en un plato. Coge una y la mira con asco.

Después de cuatro años en la isla, Chuck ya no puede mirar una pata de cangrejo, y mucho menos comérsela.

La lección es sencilla. Las cosas no tienen un valor inherente. Nosotros les atribuimos un valor, y la gente valora las cosas de manera diferente; y los precios nos ayudan a navegar por el valor siempre cambiante de los artículos.

Conclusión

Náufrago es una película agradable por muchas razones. La historia de amor entre Kelly y Chuck es conmovedora y agridulce. El guión es imaginativo y permite a Hanks dirigir una película con muy pocos diálogos. Muchas de las escenas son absolutamente hermosas.

Pero lo que más me gusta de la película es que te hace pensar. No sólo te hace preguntarte qué harías tú en una situación así, sino que te hace ver cosas que nunca antes habías visto y apreciarlas.

La verdad es que hay muchas cosas maravillosas de las que disfrutamos cada día -duchas de agua caliente y mecheros, tiendas de comestibles, ventanas y lámparas- que damos por sentadas. Es fácil hacerlo, e incluso vemos a Chuck hacerlo después de su experiencia en la isla.

Al final de la película, Chuck conduce por una carretera rural bebiendo una botella de agua. No es gran cosa, sólo está bebiendo agua distraídamente, como hacemos todos.

Pero el público lo ve. Chuck no tuvo que capturar el agua del cielo. No tuvo que perforar un pozo. Es algo por lo que pagó un dólar en una gasolinera.

Zemeckis nos está diciendo algo: la mayoría de nosotros no podemos ver los milagros que nos rodean, que no son accidentales y que no deberíamos dar por sentados.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Jonathan Miltimore es el editor general de FEE.org en la Fundación para la Educación Económica.