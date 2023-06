Para muchas personas, el mundo parece tener cada día menos sentido. Los valores que una vez apreciamos y que unían a la sociedad civil se enfrentan a un bombardeo diario. Hoy se dicen y hacen cosas ofensivas de forma rutinaria, con la intención de inflamar y dividir. Las libertades que dábamos por sentadas -libertad de pensamiento, de expresión, de prensa, de religión- sufren un asalto implacable a medida que el gobierno intruso y la cultura de la cancelación ganan terreno.

“Orwelliano” ya no es sólo un adjetivo derivado de una obra de ficción de hace más de siete décadas; describe algún nuevo acontecimiento en nuestras vidas cada día. Palabras y pensamientos, antes neutrales o quizá desagradables pero no procesables, se tratan ahora como si fueran delitos. La propia historia se reescribe al servicio de los intereses políticos. Las pequeñas tiranías se están convirtiendo en grandes tiranías a medida que los gobiernos desempeñan un papel cada vez más intrusivo en la vida de sus ciudadanos. Hay muchos malos comportamientos, y los responsables se salen con la suya. Desde la mentira al saqueo, parece una epidemia.

Admito que no es muy científico. Steven Pinker, en su libro de 2011 The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (en español, Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones), defiende que la humanidad es hoy más humana que nunca. Existen estadísticas de asesinatos y robos, y Pinker proporcionó montones de ellas, pero ¿Cómo se miden las mentiras descaradas, el silenciamiento por intimidación, la “anulación” de las opiniones discrepantes y cosas por el estilo? ¿Dónde están los datos sobre el odio, el rencor, la insensibilidad y la descortesía? Me preocupa que, en medio de las buenas noticias reveladas por Pinker, algo falle.

Estamos asistiendo a un alarmante colapso de la cohesión social impulsado, como si estuviera conscientemente planeado, por algo más grande y amenazador que la simple caída de los estándares de carácter. Yo lo llamo “el mal”, y tengo la sensación de que anda suelto y en aumento. Escribe el rabino Gershon Winkler, de la Fundación Bastón de Colorado.

Hoy en día, el mal absoluto florece en formas ingeniosas: por ejemplo, versiones distorsionadas de la igualdad social, o la proliferación oficialmente autorizada de mentiras descaradas y sus costosas consecuencias para el bienestar económico y físico de comunidades enteras. Esta forma de maldad es de la peor clase, ya que se camufla engañosamente mediante una retórica disfrazada de preocupación humanitaria y compasión. Ni siquiera la serpiente del Jardín del Edén podría igualar la maldad de tapar los ojos a toda una población y permitir que se deslice hacia una ingenuidad pasiva. La deshonestidad y el engaño han causado una y otra vez la caída de grandes civilizaciones.

“Maldad” es un término muy musculoso. Es intensamente peyorativo. No sabría cómo describir algo que es peor que el mal, así que lo uso como sinónimo de “tan malo como puede ser”. Su droga de entrada es el desprecio por la verdad, las pequeñas mentiras piadosas que conducen a otras mayores, que luego abren la puerta a delitos más atroces.

Además, no utilizo el término casualmente para representar acciones o resultados que se derivan de fuerzas inanimadas, por ejemplo: “La destrucción maligna del huracán asoló la ciudad”.

El mal es inseparable de la moral y de los agentes morales. Un huracán no es un agente moral. Sólo lo son los seres humanos y, por tanto, tanto sus elecciones conscientes como sus acciones pueden ser juzgadas por un código o ley moral.

La siguiente pregunta más lógica es: “¿De dónde procede un código moral viable, defendible y universal?”. La perspectiva judeocristiana sostiene que su fuente es el Creador, y que sus reglas morales están detalladas en los Diez Mandamientos. Una perspectiva secular afirma que un código moral puede deducirse de la naturaleza del hombre (en particular de la individualidad única y soberana de cada persona), al margen de cualquier cosa sobrenatural.

Se puede argumentar que también existen otras perspectivas, arraigadas en diversas filosofías y religiones. En aras de la transparencia, los lectores deben saber que yo personalmente adopto las dos perspectivas a las que he hecho referencia. Para mí, son compatibles, suficientes y convincentes.

En otras palabras, me siento cómodo sosteniendo que mentir, robar, herir, esclavizar y asesinar son faltas morales porque violan al mismo tiempo la ley de Dios y la naturaleza del hombre (sus derechos en particular). Esta premisa no es el punto principal de este ensayo, pero si los lectores interesados desean hacerlo, pueden explorar más a fondo mi razonamiento en La ciencia afirma la creación, no el accidente.

¿Existe una línea clara entre “malo” y “malvado”? Buena pregunta, pero una buena respuesta está más allá de mis conocimientos. Sin embargo, me atreveré a decir lo siguiente: Existe una conexión inextricable entre el mal y el poder.

Toda manifestación del “mal” implica un deseo de dominar y controlar, de obligar a otro individuo a someterse a la propia voluntad. A menudo, el mal comienza con algo pequeño y atrae a sus víctimas de un bocado a la vez. El engaño acerca de hacia dónde se dirige realmente sólo magnifica la maldad. El filósofo estibador Eric Hoffer señaló conmovedoramente: “Es por su promesa de una sensación de poder por lo que el mal suele atraer a los débiles”.

A veces el mal se manifiesta en un acto tan horrible que nadie puede excusarlo, como un tiroteo en una escuela. Entonces el mal se pone a trabajar para que la gente ignore las causas reales y apoye soluciones falsas, como desarmar a los inocentes. Los aliados del mal son el miedo, la corrupción, el caos, la intolerancia, el engaño y la envidia. Lo que Vermont Royster, del Wall Street Journal, llamó una vez “la prevalencia del mal” me parece tan palpable que estoy tentado de escribir la palabra en mayúsculas. Eso puede ofender a algunos que no creen que ni Dios ni el Diablo existan como entidades reales. Tú, el lector, puedes tomar esa decisión.

En un artículo de mayo de 2023 en HackSpirit.com, Lachlan Brown identifica los rasgos de las personas malvadas. Se deleitan en la desgracia de los demás. Intimidan y manipulan. Fabrican y disimulan, ocultan su verdadero yo y “te dejan con una sensación extraña cuando estás cerca de ellos”. Son malos tanto con los animales como con las personas. No muestran remordimientos. Eluden la responsabilidad de sus actos.

También ansían el poder y, cuando lo consiguen, se convierte en su medio para institucionalizar cosas terribles.

Una persona malvada cree que su fin justifica cualquier medio. Divide el mundo entre ofensores y ofendidos y se vende a sí mismo como salvador. Roba, hiere, difama, engaña, deconstruye o incluso mata lo que se interpone en su camino. Acusa a los inocentes de los mismos delitos que él comete. Distorsiona el propio lenguaje para confundir en lugar de iluminar.

El enemigo mortal del mal es la verdad. El mal es profundamente reaccionario y pesimista. Está en guerra con la naturaleza humana porque trata a las personas no como individuos únicos y preciosos que son (dotados de derechos), sino como peones, incautos e instrumentos. El mal es invariablemente un enemigo de la libertad individual y un aliado del socialismo colectivista y sus impulsos autoritarios.

El mal anda suelto. Las restricciones con las que la sociedad civilizada lo encadenaba parecen disolverse. No te deprimas por este hecho, porque un espíritu derrotista te desarmará fatalmente, y eso es precisamente lo que quiere el mal. Lo último que desea el mal es una ciudadanía informada y deseosa de resistir. No es inevitable que el mal gane, a menos que la gente buena se rinda.

El mal no es una fantasía. Es real. Venga de donde venga, no nos sometamos a él. Debemos enfrentarnos a él con, al menos, una dedicación inquebrantable a la verdad, un carácter personal sólido y buenas ideas.

Recuerda la sabiduría de Edmund Burke: “Cuando los hombres malos se unen, los buenos deben asociarse; de lo contrario caerán, uno a uno, como un sacrificio sin piedad en una lucha despreciable”.

Este artículo fue publicado originalmente en FEE.org

Lawrence W. Reed es Presidente Emérito y Miembro Superior de la Familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica.