Hoy hace un año, el pastor y comentarista progresista John Pavlovitz preguntó a su audiencia en Twitter: «En tus propias palabras, ¿cómo describirías a los libertarios?»

Uno de sus seguidores, John Spaulding, dio una respuesta que rápidamente se extendió a los rincones más lejanos de Internet.

«Gatos domésticos», respondió. «Están convencidos de su feroz independencia mientras son totalmente dependientes de un sistema que no aprecian ni entienden».

La metáfora parece haber tocado la fibra sensible, a juzgar por lo mucho que se ha compartido este comentario en las redes sociales. ¿Pero es una comparación justa? ¿Se considera a los libertarios, con razón, como gatos domésticos? Veámoslo.

Desmemoriados y malagradecidos

El sentimiento principal aquí es que los libertarios son ajenos a los beneficios que proporciona el gobierno y, como resultado, son malagradecidos. Al igual que el dueño de un gato, el gobierno hace mucho entre bastidores para que nuestras vidas funcionen sin problemas, pero los libertarios no aprecian nada de eso. Somos receptores de innumerables servicios prestados por otros, pero en lugar de mostrar gratitud mordemos la mano que nos da de comer.

Esta línea de pensamiento me recuerda a un famoso intercambio entre Toine Manders -un libertario holandés- y un funcionario holandés que le interrogaba sobre sus opiniones acerca de los impuestos.

Funcionario: ¿Cree que los impuestos son una forma de robo? Manders: Sí. Funcionario: Utilizamos los impuestos para proporcionar servicios a todos los ciudadanos. ¿Considera que es un uso legítimo de los impuestos? Manders: No. Funcionario: Usted vive en una vivienda social… Manders: Sí. Funcionario: …hecho posible… Manders: ¿Posible? Oficial: Porque otros… Manders: [Risas] Lo siento, eso es muy poco equilibrado. El gobierno me quitó todo. Me quitaron mi casa para que me viera obligado a utilizar una vivienda social, ¿y quiere decirme que debería estar agradecido porque tuvieron la amabilidad de proporcionarme una vivienda social? Suena como la DDR cuando dices eso. Oficial: ¿Sus hijos van a la escuela? Manders: Ese es el mismo razonamiento que usaron los directores de la DDR. «¿Habéis disfrutado de una educación proporcionada por el Estado de Alemania Oriental y ahora queréis escapar? Eres un antisocial». Ese es el razonamiento que escucho de ti. Me resulta chocante que te atrevas a decir eso.

La historia de Manders es única, pero pone de manifiesto un patrón común. Sí, dependemos del gobierno para muchas de nuestras necesidades básicas, pero esto es sólo porque el gobierno primero socavó nuestra capacidad de valernos por nosotros mismos.

En el caso de Manders, el gobierno le quitó su casa privada para que se viera obligado a depender de la vivienda del gobierno. Pero hay muchos otros ejemplos que son de aplicación más general. El gobierno prohíbe el franqueo privado, por ejemplo, por lo que nos vemos obligados a depender de los servicios postales del gobierno. En Canadá, muchos tipos de asistencia sanitaria privada son ilegales, por lo que los canadienses se ven obligados a depender de la sanidad pública.

E incluso cuando los servicios privados no están directamente prohibidos, el gobierno a menudo los convierte en una imposibilidad práctica con impuestos y regulaciones. A los libertarios nos encantaría dejar de depender del gobierno y obtener todo lo que necesitamos de las empresas privadas, pero eso simplemente no es posible cuando los servicios privados están regulados hasta la muerte y seguimos teniendo que pagar impuestos independientemente de si utilizamos los servicios públicos.

En resumen, los seres humanos -libertarios o no- no son innatamente impotentes. Más bien, muchos se han vuelto impotentes por los impuestos y las regulaciones, hasta el punto de que no tienen más remedio que depender del gobierno.

Y después de todo eso, ¿esperan que seamos agradecidos? La suposición es impresionante. Es como si alguien me rompiera una pierna, me diera muletas y luego me pidiera que agradeciera todo lo que ha hecho por mí. «Ni siquiera podrías caminar sin mí», podrían decir. «Eres un desagradecido. ¿No soy tan amable y benévolo por darte muletas?»

No. No lo eres. Sólo dependo de ti porque me has lisiado. Cualquier historia que comience con la entrega de muletas por parte del gobierno y no con las normas y restricciones que las hicieron necesarias, está perdiendo el punto más importante.

La verdadera caridad -donde la gratitud está justificada- es cuando alguien utiliza sus propios medios para proporcionarte un beneficio. Pero cuando alguien te restringe y luego se apropia de tus medios para darte un «beneficio» que no pediste, no te está haciendo un servicio, y la gratitud no es ciertamente la respuesta apropiada.

Escapar del cautiverio

Volviendo a la pregunta original, ¿los libertarios son gatos domésticos? A la luz de lo anterior, la respuesta tiene que ser afirmativa, al menos en el sentido de que actualmente somos bastante dependientes de nuestros dueños.

Lo irónico es que, aunque la metáfora se invocó inicialmente para denigrar a los libertarios, en realidad puede aprovecharse para presentar un argumento bastante convincente a favor del libertarismo.

Es cierto que, como los gatos domésticos, muchos de nosotros dependemos de nuestros dueños. Pero el paralelismo va más allá. Al igual que los gatos domésticos, nuestra dependencia existe, no porque seamos inherentemente incapaces de valernos por nosotros mismos, sino porque vivimos en cautividad. El cautiverio del gato es físico, el nuestro es más práctico -restricciones en nuestras acciones y en los contratos que podemos hacer entre nosotros-, pero ambos tipos de cautiverio hacen que una entidad por lo demás capaz sea impotente para valerse por sí misma.

“Los ‘gatos domésticos’ se hacen, no nacen», nos recuerda Peter Jacobsen. «Los gatos salvajes son extremadamente resistentes e ingeniosos. Sólo después de encerrar a un gato en casa y quitarle las garras se vuelven dependientes».

Ahora bien, si los gatos deben ser sacados de la naturaleza y domesticados es discutible. Pero para los humanos tal sometimiento debería ser inconcebible. El credo libertario es esencialmente que las personas no deben ser tratadas como mascotas, que no debemos estar sometidos a los demás como un gato doméstico lo está a su dueño. No se debe permitir que ninguna persona o grupo, por mucho que los apoye, gobierne sobre los demás.

¿Por qué? Porque no hemos nacido para ser dependientes y domesticados.

Nacimos para ser libres.

Este artículo ha sido adaptado de un número del boletín electrónico FEE Daily. Luego en FEE.org

Patrick Carroll tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de Waterloo y es miembro editorial de la Fundación para la Educación Económica.