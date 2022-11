A lo largo de su campaña electoral por el liderazgo, Liz Truss dio una fuerte impresión de que su gobierno estaría dedicado al libre mercado. La primera ministra se presentó con una plataforma dedicada a «la libertad, los bajos impuestos y la responsabilidad personal». Los periódicos la presentaron como una libertaria radical y la próxima Margaret Thatcher.

Rápidamente, Truss presentó su minipresupuesto, que indicaba un cambio de dirección que se alejaba del consenso del Estado-niñera que el país ha visto desde el primer ministro Tony Blair en 1997. El presupuesto prometía cancelar los planes de subida de impuestos, eliminar las regulaciones sobre la fracturación hidráulica y, lo más controvertido, eliminar el límite de las primas de los banqueros y reducir el tipo del tramo impositivo más alto. Los librecambistas defendieron el presupuesto como el más radical desde Thatcher. Sus oponentes lo tacharon de ser un presupuesto para los ricos.

Sin embargo, con la caída de la libra esterlina a su nivel más bajo frente al dólar, lo que provocó la intervención del Banco de Inglaterra, Truss se vio rápidamente presionada para revertir las principales promesas del presupuesto. Truss se disculpó por haber ido «demasiado lejos y demasiado deprisa» y a los pocos días dimitió, convirtiéndose en la primera ministra más breve de la historia británica.

Mientras los libertarios británicos agachaban la cabeza con decepción y vergüenza, los enemigos del libre mercado comentaban con suficiencia cómo Liz Truss había destruido la filosofía del libre mercado.

El escritor y asesor Nick Timothy tuiteó: «La ideología libertaria ha hecho añicos la credibilidad de los tories y del gobierno».

Stephen Farry, diputado por North Down, tuiteó: «Estaba claro que su agenda libertaria de derecha dura sería destructiva».

¿Radical? ¿De verdad?

Sin embargo, ¿era el presupuesto tan libertario como lo pintaban los que lo odiaban y los que lo amaban? En realidad, no.

Los recortes de impuestos fueron extremadamente decepcionantes. Habrían dejado la presión fiscal más alta de lo que era bajo el gobierno laborista. La única razón por la que este presupuesto parecía radical era porque el pueblo británico ha tenido al gran gobierno apretando poco a poco durante las últimas décadas y, como una rana hirviendo en el agua, no nos hemos dado cuenta.

Además, Truss quería introducir un tope en el precio de la energía que costaría a los contribuyentes 150.000 millones de libras. A pesar de haber prometido en su liderazgo que se ocuparía de la crisis energética dejando que el mecanismo de precios funcionara libremente, recurrió a la dramática intervención del Estado cuando llegó el momento.

Además, el pánico por el mini-presupuesto de Truss no fue causado por el recorte de impuestos. Fue porque no recortó el gasto público, lo que provocó el caos económico. Fue su intento de financiar el déficit mediante la inflación, y no el hecho de que introdujera políticas de libre mercado, lo que perjudicó a la economía.

A pesar de todo esto, muchos libertarios británicos estaban tan desesperados por una migaja de política de libre mercado que estaban felices de recibir a Liz Truss con los brazos abiertos. Oh, ¡cómo se ha vuelto contra ellos!

El no tan liberal Partido Liberal Británico

Por desgracia, un político supuestamente «libertario» que promete aflojar el corsé del Estado mientras asfixia discretamente al electorado con regulaciones e impuestos no es nada nuevo en la política británica.

No es la primera vez que los políticos, en nombre de la libertad, amplían los poderes del gobierno. El Partido Liberal británico del siglo XIX comenzó como el partido del libre comercio y el capitalismo del laissez-faire. En ese momento, el liberalismo era conocido como una ideología que favorecía el libre comercio y la libertad de las personas, siendo sus pensadores clave John Locke y Adam Smith.

Sin embargo, el partido impulsó una legislación alejada de los principios de vida, libertad y propiedad. Bajo el Partido Liberal, el Parlamento aumentó los poderes del Estado, como la fijación de precios, la regulación de las horas de trabajo y las inspecciones obligatorias.

Fue bajo el Partido Liberal cuando el Primer Ministro Lloyd George entró en la Primera Guerra Mundial, durante la cual se implantó el socialismo de guerra. Además de aprobar la Ley de Servicio Militar de 1916, que introdujo el servicio militar obligatorio, el gobierno también reforzó su control sobre la economía, introduciendo controles de precios, controles de alquiler, racionamiento e impuestos confiscatorios.

Mientras ampliaba el papel del Estado hasta niveles sin precedentes en la historia británica, es evidente que, con el paso del tiempo, el Partido Liberal se convirtió en liberal sólo de nombre.

La no-tan-Dama de Hierro

Otra figura libertaria clave en la historia británica es la primera ministra Margaret Thatcher, que defendió el capitalismo de libre mercado. Sin embargo, a pesar de la fuerte retórica de Thatcher sobre el «retroceso del Estado», su intento de recortar el gasto público no tuvo éxito. Según el IFS, el gasto real aumentó todos los años de su mandato, excepto dos.

También es un mito que Margaret Thatcher desregulara la economía. El Instituto de Asuntos Económicos informa de un aumento del número de reguladores durante su mandato. La proporción de reguladores con respecto a las personas empleadas en las finanzas aumentó de uno por cada 11.000 trabajadores en 1979 a uno por cada 300 trabajadores en 2010. Además, la Ley de Servicios Financieros de 1986 reguló los mercados financieros y de inversión. Estas medidas son claramente contrarias a la libre empresa.

Ideas > Políticos

Resulta irónico que muchos defensores de una ideología basada en la desconfianza hacia el gobierno hayan depositado toda su confianza en los políticos. Esto no quiere decir que esos políticos no hayan ayudado al libre mercado en algunos casos, como las políticas de desnacionalización de Margaret Thatcher o las reformas de libre comercio del Partido Liberal. Se trata de señalar que los políticos están limitados por la corrupción, la oposición, el sistema y la Ventana de Overton. Hemos visto fracasar demasiadas veces el intento de poner simplemente a los hombres adecuados en el cargo.

Parte de la razón por la que Liz Truss fracasó mientras que Margaret Thatcher tuvo éxito fue el hecho de que Thatcher no era sólo una política sino también una maestra. Thatcher no es famosa sólo por sus acciones, sino por su defensa de las ideas. Pero ahora, tras décadas de estatismo niñero, incluso el término «beneficio» se ha convertido en una palabra sucia en el vocabulario del público británico. La razón por la que el presupuesto de Truss fue un fracaso fue porque no había bases para el pensamiento de libre mercado en el Reino Unido, por lo que el cambio parecía poco natural y no deseado.

La política de libre mercado no puede aplicarse sin que el público comprenda el poder del capitalismo y la libertad. Como argumentó Leonard E. Read, los libertarios deberían tratar a los políticos, no como agentes de cambio positivo, sino como termómetros que miden la temperatura de la opinión pública.

«Cambia la temperatura», escribió Read, «y habrá un cambio en lo que está en el frente, de forma natural y espontánea». El único propósito de vigilar el termómetro es saber cuál es la temperatura. Si la opinión influyente subyacente -la temperatura- es intervencionista, tendremos intervencionistas en los cargos públicos, independientemente de las etiquetas de partido que puedan elegir para su adorno y atractivo público.»

«Si», por otro lado, como continuó Read, «la opinión influyente subyacente -la temperatura- es libertaria, tendremos portavoces del libertarismo en los cargos públicos. Ni todos los caballos del rey ni todos los hombres del rey podrán alterar un ápice la lectura del termómetro político».

Defender a los políticos será la colina en la que morirá el movimiento libertario británico. Sería mucho más beneficioso defender los principios de la libertad en lugar de inventar excusas para los políticos que los traicionan. De lo contrario, en lugar de que los políticos traten de complacer con sus valores a la libertad, los liberales sacrificarán sus valores tratando de complacer a los políticos.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Jess Gill es miembro del Proyecto Henry Hazlitt de Periodismo Educativo de FEE.