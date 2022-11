Los Juegos Olímpicos son un gran evento deportivo. Pero también causan grandes daños.

Las ciudades anfitrionas pierden habitualmente enormes cantidades de dinero en los juegos, y acaban con estadios decadentes que tienen poco o ningún valor. Y lo que es peor, los gobiernos suelen desplazar por la fuerza a un gran número de personas de sus hogares y negocios para hacer sitio a las instalaciones olímpicas. Más de un millón de personas perdieron sus hogares sólo para los juegos de Pekín 2008. Brasil también ha desalojado a un gran número de personas para los Juegos Olímpicos de Río, y aún más para construir los estadios del Mundial de Fútbol de 2014. La mayoría de los desalojados son pobres y personas sin poder político.

Las Olimpiadas también se han convertido a menudo en escaparates de propaganda para los regímenes autoritarios, como ocurrió con las Olimpiadas de 2008 en China y las de invierno de 2014 en Sochi (Rusia). En una época anterior, el mismo problema surgió en una escala aún más atroz con los Juegos Olímpicos de 1936 en el Berlín nazi, y los juegos de 1980 en la Unión Soviética.

Lo que hay que arreglar

Nada de esto tiene que ocurrir. Podemos reformar los Juegos Olímpicos para ponerles fin. Los desalojos forzosos son quizás el problema más fácil de arreglar. El Comité Olímpico Internacional y la comunidad internacional en general deberían insistir en que los organizadores se comprometan a construir las sedes necesarias sin desplazar a los residentes por la fuerza. Si una ciudad no puede o no quiere hacerlo, no debería ser autorizada a organizar los juegos. Ningún evento deportivo merece el desplazamiento forzoso de personas inocentes de sus hogares.

También podemos poner fin a los perjuicios económicos causados por los Juegos Olímpicos insistiendo en la financiación privada, en lugar de las subvenciones gubernamentales. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, casi los únicos juegos modernos que evitaron las pérdidas masivas, lo hicieron confiando casi por completo en los fondos privados. Las subvenciones gubernamentales a las instalaciones deportivas tienen una fuerte tendencia a causar más perjuicios económicos que beneficios. Los inversores privados tienen mayores incentivos para utilizar los recursos de forma eficiente, ya que su propio dinero está en juego. Y si se equivocan, al menos los contribuyentes no se quedarán con las ganas.

Por último, podemos acabar con el uso de los juegos como herramienta de propaganda para los regímenes represivos limitando los derechos de acogida a las democracias liberales. Si el COI vuelve a conceder los juegos a Estados autoritarios, Occidente debería boicotearlos. La mera amenaza de un boicot a gran escala podría disuadir a esos regímenes de intentar ser anfitriones en primer lugar, y evitar que el COI les conceda los juegos si se presentan a la licitación.

Una sede permanente

Hay incluso una forma de resolver los tres problemas simultáneamente: en lugar de rotar a una nueva ciudad cada cuatro años, los Juegos Olímpicos de verano e invierno pueden celebrarse cada uno en una sede permanente. Así se reducen los costes de construcción y los posibles desalojos al eliminar la necesidad de construir nuevas instalaciones cada vez. Y debería ser posible encontrar sedes permanentes situadas en Estados democráticos liberales, eliminando así el problema de la propaganda autoritaria.

La idea de una sede permanente para los juegos no es nueva. Es la forma en que los antiguos griegos organizaron los Juegos Olímpicos originales, que inspiraron los juegos modernos. Los reformistas modernos han sugerido a veces un enfoque similar para nuestros propios juegos.

Durante casi mil años, los antiguos juegos tuvieron una sede permanente en Olimpia. En esto, como en otras cuestiones, tenemos mucho que aprender de la experiencia de los antiguos.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org