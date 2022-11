Aunque fue muy anterior a mi época, siempre me gustó ver la serie original de La dimensión desconocida. (De hecho, todavía puedo recitar mis episodios favoritos, que incluyen «El refugio«, «El autoestopista«, «Muñeca viviente» y «Una partida de billar»).

Los reboots posteriores de La dimensión desconocida nunca me impresionaron tanto, pero el episodio de 2002 «Cuna de las tinieblas» es una excepción. Dirigido por Jean de Segonzac y escrito por Kamran Pasha, está protagonizado por Katherine Heigl en el papel de una joven enviada al pasado, a la Austria de 1889, para reescribir la historia matando a Adolf Hitler cuando es sólo un bebé, evitando (con suerte) el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial.

La idea de enviar a alguien al pasado para cambiar el futuro resulta familiar para los aficionados a la ciencia ficción. Los aficionados al cine recordarán al ciborg T-800 (Arnold Schwarzenegger) enviado al pasado para matar a Sarah Connor y evitar que su hijo nonato lidere la resistencia que acaba con Skynet en Terminator.

La diferencia, por supuesto, es que en «La cuna de las tinieblas» son los buenos los que intentan matar a un inocente para cambiar el futuro. El personaje de Heigl, que indica que tiene (ejem) un ADN especial que sólo a ella le permite viajar en el tiempo, razona que lo moral es estrangular al desgraciado nazi en su cuna.

«Adolf Hitler fue responsable de la muerte de 60 millones de personas. Padres, madres, niños», dice con gravedad, momentos antes de ser transportada en el tiempo para convertirse en la niñera del bebé Hitler.

¿Un precio aceptable?

«La cuna de las tinieblas» es un poco campechana, pero merece la pena verla y puede enseñarnos mucho sobre nuestra propia ética. Hay una razón por la que la hipótesis «¿matarías al bebé Hitler?» aparece cada pocos años. Es una pregunta con enormes implicaciones morales, y es un tema en el que la gente está profundamente dividida.

En 2015, la revista del New York Times preguntó: Si pudieras volver atrás y matar a Hitler cuando era un bebé, ¿lo harías? Los lectores no pudieron llegar a un consenso mayoritario. El 42 % dijo que sí, que mataría a Hitler en su infancia. El 28 % dijo que no estaba seguro. Sólo el 30 por ciento dio un no definitivo, diciendo que no mataría al niño.

We asked @nytmag readers: If you could go back and kill Hitler as a baby, would you do it? (What's your response?) pic.twitter.com/daatm12NZC — NYT Magazine (@NYTmag) October 23, 2015

Algunos dicen que la pregunta sobre el bebé Hitler es «una versión más dramática del problema del trolebús«, pero hay una diferencia clave: el primer escenario implica un acto claro y explícito de asesinato, frente a la mera activación de un interruptor para salvar algunas vidas. Esta es una de las razones por las que el experimento mental del bebé Hitler es más interesante que el problema del trolebús (además del hecho de que implica a uno de los monstruos más viles de la historia). Plantea una pregunta clara: ¿cometerías un asesinato para salvar vidas?

La respuesta a la pregunta sobre el bebé Hitler puede revelar mucho sobre la filosofía moral de cada uno. Las personas religiosas, por ejemplo, tienden a decir que estaría mal asesinar a Hitler en su cuna.

«La verdad es que ninguna persona provida mataría al bebé Hitler… El bebé Hitler era un bebé», dijo el comentarista conservador Ben Shapiro, un judío ortodoxo, durante un mitin provida en 2019. «Lo que presumiblemente se quiere hacer con el bebé Hitler era sacar al bebé Hitler de su casa, y filmar al bebé Hitler en una casa mejor donde no crezca para ser Hitler».

Ben Shapiro at March for Life: "The truth is no pro-life person would kill baby Hitler. Baby Hitler was a baby." pic.twitter.com/PPgQcbWSrq — jordan (@JordanUhl) January 18, 2019

Los progresistas tienden a tener menos reparos a la hora de acabar con un Hitler que lleva pañales. Escribiendo en Vox en respuesta a la charla de Shapiro, Dylan Matthews calificó los comentarios de Shapiro de «desconcertantes».

«No hay que ser un utilitarista empedernido para pensar que un bebé es un precio aceptable para salvar decenas de millones de vidas», escribió Matthews.

Para ser justos, Matthews añade que deben cumplirse ciertas «fuertes suposiciones» antes de llevar a cabo tal acción. ¿Matar al bebé Hitler evitaría realmente la muerte de millones de personas? ¿Cuáles serían las ramificaciones?

Continúa hablando de la ética más amplia del consecuencialismo, un marco filosófico que sugiere que las acciones son morales o inmorales en función de las consecuencias que se derivan de ellas.

Los actos más monstruosos de la historia

Aunque las preguntas sobre el bebé Hitler y los asesinatos que viajan en el tiempo son relativamente nuevas, las cuestiones sobre la moralidad del utilitarismo y el consecuencialismo no lo son.

En su obra maestra Crimen y castigo, el escritor ruso Fiódor Dostoievski exploró este mismo tema. La novela se centra en un joven que abandona los estudios de derecho, llamado Raskolnikov, que racionaliza el asesinato de una anciana sin escrúpulos -un «piojo inútil, asqueroso y pernicioso»- razonando que ello le permitiría realizar grandes hazañas al sacarlo de la pobreza.

Raskolnikov es muy consciente de que muchas de las personas más poderosas de la historia hicieron cosas atroces en su camino hacia la cima, y Crimen y castigo, al igual que «La cuna de las tinieblas», juega con una pregunta sencilla: ¿puede justificarse un acto malvado (el asesinato) si sus consecuencias son suficientemente positivas?

La forma en que elegimos responder a esta pregunta es increíblemente importante, y la historia demuestra por qué.

El Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos habría sido muy diferente si su líder, el Dr. Martin Luther King Jr., hubiera considerado la violencia como una herramienta moral y apropiada para la revolución social. Pero King determinó que la violencia, incluso cuando se lleva a cabo por una causa justa, acaba socavando la paz y la justicia.

«A pesar de las victorias temporales, la violencia nunca trae la paz permanente», escribió King en su discurso del Premio Nobel de la Paz de 1964. «No resuelve ningún problema social; simplemente crea otros nuevos y más complicados».

Esencialmente, King vio que los medios que utilizamos importan más que los fines que buscamos. Esta es una verdad que el fundador de la FEE, Leonard Read, comprendió bien.

«Los fines, las metas, los objetivos no son más que la esperanza de lo que está por venir… No forman parte de la realidad… de la que se pueden tomar con seguridad las normas de la conducta correcta. No son más fiables como puntos de referencia que los sueños diurnos o los vuelos de fantasía. Muchos de los actos más monstruosos de la historia de la humanidad se han perpetrado en nombre del bien, en busca de un objetivo «noble». Ilustran la falacia de que el fin justifica los medios».

Por eso es importante la pregunta «¿matarías al bebé Hitler?” Puede arrojar luz sobre hasta qué punto la gente se siente cómoda cometiendo un acto malvado (asesinar a un niño inocente) para lograr un «bien mayor».

La realidad es que muchas personas se sienten cómodas con acciones injustas siempre que crean o puedan estar convencidas de que lograrán un bien mayor. Pero como comprendieron Dostoievski, MLK y Read, el mal que cometemos se convierte inmediatamente en parte de la realidad, mientras que el «bien mayor» que buscamos es a menudo frustrantemente esquivo.

Esto, por cierto, es algo que aprende el personaje de Katherine Heigl que viaja en el tiempo en «La cuna de las tinieblas».

Puede que La dimensión desconocida sea una obra de ficción, pero la ética moral del episodio es sólida, y nos recuerda el peligro de cometer actos malvados para conseguir los resultados deseados.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.