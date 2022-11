Con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, muchos están tratando de repasar sus conocimientos de política, habiendo ignorado el tema en su mayoría desde las últimas elecciones. Tal vez conozcas a algunas de estas personas. Tal vez tú seas una de esas personas.

Para aquellos que intentan obtener un curso intensivo de política antes de votar, el proceso puede ser un poco desalentador. Puede que intentes acudir a un amigo con conocimientos políticos, pero lo más probable es que acabes recibiendo más desplantes que respuestas a tus sencillas preguntas.

Así que, en un intento de ofrecer menos críticas y más una introducción, aquí hay algunas ideas básicas que te ayudarán a orientarte en el panorama político. Ten en cuenta que no se trata de plataformas o candidatos específicos, ni de una lección de civismo -hay muchos otros lugares donde obtener esa información-. Se trata más bien de una introducción a la filosofía política. Se trata de los principios y las grandes ideas que motivan las distintas posiciones.

La cuestión fundamental de la política

El punto de partida de la política es una pregunta muy sencilla: ¿Qué debe hacer el gobierno? La respuesta a esta pregunta determina básicamente el lugar que ocupas en el ámbito político.

Tanto si eres republicano o demócrata como si estás en un punto intermedio (o en otro lugar, o completamente perdido), hay ciertas cosas que casi todo el mundo piensa que debería hacer el gobierno. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que el gobierno debe proporcionar cosas como la policía, los tribunales, las carreteras y la defensa nacional.

Sin embargo, hay otras iniciativas gubernamentales que son más polémicas. Se trata de cuestiones como la regulación de las armas, la prohibición de las drogas, la educación pública y las regulaciones empresariales como el salario mínimo.

Otra forma de pensar en la cuestión fundamental de la política es preguntar «¿qué decisiones debe tomar el gobierno por nosotros y qué decisiones deben tomar los individuos por sí mismos?» Como dijo Thomas Sowell, «la cuestión más básica no es qué es lo mejor, sino quién debe decidir qué es lo mejor».

¿Debe el gobierno tener la última palabra sobre si la gente consume cocaína, o esa decisión debe estar en manos del individuo? ¿Debe el gobierno subir los impuestos, es decir, que decidan qué hacer con una determinada cantidad de dinero, o debe bajarlos, es decir, que el individuo decida qué hacer con ese dinero?

Cuando se plantea de este modo, queda claro que cuanto más hace el gobierno -es decir, cuanto más decide el gobierno en nuestro nombre- menos libres somos para tomar nuestras propias decisiones. Cada decisión que el gobierno toma por nosotros es una decisión que no podemos tomar por nosotros mismos. En palabras de Ronald Reagan, «A medida que el gobierno se expande, la libertad se contrae».

Esta idea puede utilizarse para desarrollar un espectro político muy básico. En un extremo tenemos al gobierno tomando prácticamente todas las decisiones por sus ciudadanos, hasta el punto de que el gobierno tiene un control «total» sobre su pueblo. Eso sería el totalitarismo. En el otro extremo, el gobierno no toma absolutamente ninguna decisión, hasta el punto de que no hay gobierno, es decir, el anarquismo.

Cada filosofía política encaja en algún lugar de ese espectro, y su lugar depende de hasta qué punto dice que el gobierno debe controlar nuestras decisiones.

La brújula política

El espectro anterior tiene la ventaja de ser sencillo, pero no siempre representa bien la posición de la gente. Por ejemplo, si alguien quiere que el gobierno intervenga mucho en la economía (regulación de las empresas, leyes de salario mínimo, impuestos elevados, muchos programas gubernamentales, etc.) pero también desea fuertes libertades sociales (libertad de expresión, legalización de las drogas, etc.) puede ser difícil representar esa posición en un eje unidimensional. Por ello, para hacer estas distinciones algo más claras, los filósofos políticos han ideado una brújula política bidimensional que divide las opiniones económicas y sociales en sus propias categorías. Las opiniones económicas están representadas por el eje horizontal y las opiniones sociales por el eje vertical.

Crédito de la imagen: dominio público

Aunque ahora hay dos ejes en lugar de uno, la premisa es prácticamente la misma. En un extremo está la libertad total y la no interferencia del gobierno (la extrema derecha en lo económico y la extrema abajo en lo social). En el otro extremo, hay mucho gobierno y prácticamente ninguna libertad (la extrema izquierda en lo económico y la extrema arriba en lo social).

Cabe señalar que las opiniones «socialmente liberales» a veces se denominan «libertarias» en contraste con las «autoritarias», como en el gráfico anterior. Pero esto es diferente de la filosofía del libertarismo, que favorece tanto la libertad económica como la «personal».

También es importante aclarar «socialmente liberal» en este contexto. El término suele entenderse como libertinaje. Sin embargo, en el contexto político, «socialmente liberal» no significa aprobar ningún conjunto particular de opciones de estilo de vida. Sólo significa rechazar la criminalización de las opciones de estilo de vida que no violan los derechos de nadie.

Con cierta licencia artística, el espectro unidimensional anterior podría superponerse a la brújula política. Sería esencialmente una línea que va en diagonal desde la esquina superior izquierda (totalitarismo) hasta la esquina inferior derecha (anarquismo).

Los republicanos (también conocidos como conservadores) y los demócratas (también conocidos como liberales) se encuentran cerca del centro de esta brújula. La principal diferencia entre ellos es que los demócratas suelen inclinarse por más libertad social y menos libertad económica (cuadrante inferior izquierdo), mientras que los republicanos se inclinan por menos libertad social y más libertad económica (cuadrante superior derecho). Por lo tanto, los demócratas podrían presionar a favor de impuestos más altos y leyes de drogas más laxas, mientras que los republicanos presionarán a favor de impuestos más bajos y leyes de drogas más estrictas.

Los libertarios (cuadrante inferior derecho) suelen ser vistos como una extraña mezcla de algunas posiciones republicanas y demócratas («socialmente liberales, fiscalmente conservadores»), pero el encuadre anterior deja claro por qué no es así. Los libertarios simplemente están a favor de la libertad en todas sus formas, y son los liberales y los conservadores los que tienen las mezclas extrañas, defendiendo la libertad en algunas áreas mientras intentan restringirla en otras.

Una cuestión de valores

El lugar que uno ocupa en el espectro político se reduce, en última instancia, a lo que uno valora. Si quieres que el gobierno preste muchos servicios pero no se meta en la vida personal de la gente, probablemente encajes mejor con los progresistas/liberales. Si, por el contrario, crees que debería haber reglas sociales más estrictas pero que el gobierno debería dejar el mercado en paz, lo más probable es que seas más conservador. Y si sólo quieres que el gobierno deje en paz a la gente en todos los ámbitos, probablemente seas un libertario.

Estas son sólo generalizaciones, por supuesto. Cada bando tiene sus matices, y a medida que hables con personas de diferentes perspectivas probablemente empezarás a captarlos. De hecho, la mejor manera de aprender es hablar con personas que no están de acuerdo contigo. Incluso si son del tipo de los que despotrican, hacer preguntas a los nerds de la política puede ayudarte a entender de dónde vienen. Puede que sigas sin estar de acuerdo, por supuesto, pero al menos tendrás una mejor comprensión del panorama político.

¿Y quién sabe? Puede que te hagan cambiar de opinión.

Este artículo ha sido adaptado de un número del boletín electrónico FEE Daily. Luego en FEE.org

Patrick Carroll tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de Waterloo y es miembro editorial de la Fundación para la Educación Económica.