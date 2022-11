¿Por qué el chico invita a la chica al baile? Lo hace porque cree que estará mejor si se «fusiona» con ella, en lugar de quedarse solo. Si ella acepta, ¿por qué lo hace? Exactamente por la misma razón: la «fusión» con él, según ella, será en su beneficio. Si se niega, es porque piensa que estará mejor sola o en una fusión con otra persona.

Supongamos que el chico, A, y la chica, B, deciden «fusionarse». ¿Deberían estar autorizados a hacerlo por ley? Parece difícil saber por qué debería impedirse, teniendo en cuenta las edades adecuadas, etc. El argumento deontológico es sólido. Los adultos que consienten tienen ciertamente derecho a «fusionarse».

Pero, ¿qué pasa con el bienestar económico? ¿La economía será mejor o peor si se produce esta unión entre A y B? No parece haber ninguna razón para suponer una pérdida de bienestar económico. Pero hay algunas que se alegan. Por ejemplo, a una mujer joven, C, le hubiera gustado «fusionarse» con A. A ya no puede hacerlo, puesto que ahora está, digamos, en un matrimonio monógamo con B. A un hombre joven, D, le hubiera gustado «fusionarse» con B, pero ella ahora no está disponible por la misma razón.

Sólo hemos empezado a sondear los inconvenientes de la relación entre A y B. Cuando estos dos se fusionen, podrían comprar menos a E, reduciendo su bienestar. O bien, la pareja AB podría vender más a F, reduciendo el precio del bien o servicio en cuestión, perjudicando así a G, H e I, que compiten con esa empresa.

Por lo tanto, ¿hay que impedir de plano la fusión AB o, como mínimo, regularla por el gobierno y en aras del «interés público»? La mayoría de los economistas determinarían si esta política pública debe aplicarse o no en función de si los beneficios de AB superan los costes de C, D, E, F, G, H, I y cualquier otra persona que puedan tener en cuenta.

La respuesta a la pregunta de si hay que regular esas fusiones es «Sí» si se quiere aumentar los sueldos de los economistas y abogados especializados en derecho antimonopolio y asegurarse de que nunca estén en el paro. Una vez serví como testigo experto en economía en un caso antimonopolio; permítanme asegurarles que la paga es excelente.

Un amigo mío de la infancia, profesor universitario, empezó especializándose en dinero, banca y macroeconomía. Una vez me dijo: «No hay dinero en (concentrarse en) el dinero. El verdadero dinero está en la economía antimonopolio». Muy cierto.

Pero la respuesta es «No». No hay que impedir ninguna fusión. Que las empresas se unan en una fusión no es diferente a que los individuos lo hagan, románticamente, al menos no desde la perspectiva de la economía racional.

No se trata de una cuestión meramente teórica. Mientras hablamos -bueno, escribimos-, los miembros de las profesiones del derecho y la economía están de enhorabuena.

En 2020, Meta Platforms, propietaria de Facebook, adquirió Giphy, un productor de imágenes animadas para redes sociales. El precio reportado fue de 400 millones de dólares. Esto fue aprobado por las autoridades. De no ser así, no habría podido producirse tal adquisición. Pero ahora los altos burócratas de la competencia del Reino Unido, en su infinita sabiduría, han determinado que esta fusión no era de interés público después de todo. En efecto, consideraron que los costes eran mayores que los beneficios. Otras fusiones que son noticia son las de Peabody Energy Corp. y Coronado Global Resources; Booz Allen Hamilton y Ever Watch; United Healthcare y Change Healthcare; U.S. Sugar e Imperial Sugar; Microsoft y Activision Blizzard; Broadcom y VMWare; Oracle y Cerner; AMD y Xilinx; Prologis y Duke Realty; Orange y Grupo MásMóvil; DSM y Firmenich; Adobe y Figma.

El problema en todos estos casos es que las autoridades centrales de planificación no disponen de datos que les permitan determinar si estos matrimonios empresariales son o no de interés público (sea lo que sea que eso signifique).

Equiparan el número de competidores con la cantidad de competencia; cuanto más de lo primero, más de lo segundo. Sin embargo, en el ring de boxeo sólo hay dos competidores, y cualquiera que haya entrado alguna vez en uno de ellos para dar puñetazos sabe muy bien lo verdaderamente competitivo que es.

¿Y el monopolio absoluto? El miedo a este fenómeno es en gran parte lo que impulsa el sentimiento antifusión. Los economistas, que deberían saberlo mejor, sostienen que la empresa con «poder de monopolio» reducirá la cantidad para subir los precios; esto perjudicará al consumidor y provocará una ineficiencia económica, ya que habrá una «pérdida de peso muerto».

Esto es similar a decir que Mike Tyson, cuando era campeón de los pesos pesados, sólo peleaba, digamos, dos veces al año, cuando debería haber practicado el boxeo profesional una vez al mes. Las diez peleas adicionales que se negó a realizar (ese malvado monopolista) le habrían costado menos en sangre, sudor y lágrimas que los beneficios que se derivan para los consumidores.

Cualquiera que pueda creer seriamente en estas tonterías debería solicitar un doctorado en una universidad tradicional. Esto es una tontería mayor. Sencillamente, nadie puede saber si las exhibiciones de boxeo adicionales le habrían costado a Iron Mike más que los beneficios obtenidos por los consumidores. Cualquiera que tenga la desfachatez de pensar que puede hacer tal determinación sobre una base racional debería tener su licencia de economía cancelada (suponiendo que hubiera tal cosa; felizmente, no la hay).

La opinión de la mayoría de los miembros de la profesión económica es que el monopolio es un «fallo del mercado». El monopolista se niega a participar en toda la interacción comercial que debería. Si siguieran la lógica de esta teoría errónea, tendrían que oponerse también al matrimonio monógamo. ¿Por qué? Porque en este tipo de arreglos matrimoniales ambos cónyuges rechazan ciertas interacciones con otras personas. El matrimonio monógamo es un «fallo del mercado» tanto como el monopolio, y por la misma razón.

Qué decir del tristemente célebre caso de la Standard Oil de 1911 (Standard Oil Co. of New Jersey v. United States), en el que se acusó a John D. Rockefeller de participar en guerras de precios locales, expulsando a la competencia, para luego subir los precios. Este analfabetismo económico fue refutado por John S. McGee en 1958. John D. ganaba sus grandes cantidades de dinero procesando el petróleo de forma más eficiente. La explicación alternativa que creía prácticamente todo el mundo era falsa e ilógica. Si realmente hubiera ocurrido, los destinatarios de su recorte de precios sólo tenían que comprar petróleo a la Standard Oil y volver a abrir cuando esa empresa supuestamente subiera los precios.

No hay ningún argumento para impedir que A y B se unan, y esto vale también para todas las fusiones en el ámbito empresarial.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Walter Edward Blockies un economista estadounidense y teórico anarcocapitalista que ocupa la Cátedra de Economía Harold E. Wirth Eminent Scholar en la Escuela de Negocios JA Butt de la Universdad Loyola de Nueva Orleans.