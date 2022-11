Uno de mis primeros recuerdos de la infancia es ver la película Superman II en la televisión. Una escena en particular dejó una impresión indeleble.

Los villanos de la película, tres kriptonianos llamados Zod, Ursa y Non, aterrorizan un pueblo rural. Un niño sale a caballo a buscar ayuda. Zod, el líder, ve al chico intentando escapar.

En ese momento, cerré los ojos, porque me di cuenta de que el niño estaba a punto de ser asesinado. No me atreví a mirar de nuevo hasta después de que el acto estuviera hecho.

Décadas más tarde, a principios de este mes. Para generar ideas para mi Substack de superhéroes, revisé los recuerdos de mi infancia relacionados con los superhéroes. Cuando me encontré con este recuerdo, me di cuenta de que no recordaba haber visto nunca más esa escena, a pesar de haber vuelto a ver la película varias veces desde entonces.

Busqué en la web «superman 2 escena del niño a caballo» y encontré que alguien había subido el clip a YouTube. Lo vi, y esta vez mantuve los ojos abiertos. Así que finalmente vi, por primera vez, el momento en que los kriptonianos matan al niño.

Zod hace un gesto a Non, que lanza la sirena de un coche de policía contra el niño que huye. Esto fue una sorpresa para mí, porque durante décadas había asumido que Zod había matado al niño él mismo con su visión de calor. El impacto está filmado desde una gran distancia, por lo que sólo vemos una nube de polvo y oímos un estruendo.

«¡Era sólo un niño!» exclama una mujer.

«…¡que nunca se convertirá en un hombre!», responde Ursa.

Por lo que he podido reconstruir a partir de los comentarios del vídeo y de la Wiki de Superman del Fandom, parece que la escena fue cortada del estreno en los Estados Unidos y de casi todos los estrenos posteriores. Sólo se reinsertó una vez para su estreno en televisión en 1984. Esto significa que probablemente tenía seis años cuando la vi.

También fue una emisión memorable para muchos de mis compañeros de la Generación X, a juzgar por algunos de los comentarios de YouTube. Richard Thompson escribió:

«Grabé esa emisión de Superman II y la vi tantas veces que mis padres no la soportaban; recuerdo esta escena con más claridad que la de ver la película en el cine (cosa que también hice)».

Otro comentarista respondió:

«Recuerdo haber visto esta escena una sola vez y la recuerdo más claramente que cualquier otra escena de la película. Y vi la versión teatral muchas veces en muchos medios».

No es de extrañar que, para un niño, incluso una representación ficticia del asesinato de un compañero sea tan memorablemente aterradora. Para mí, es uno de mis primeros recuerdos relacionados con la mortalidad y el mal.

Pero no es el único momento de la primera vez que vi Superman II que se me quedó grabado.

También recuerdo claramente que me alegré con el clímax de la película. En esa escena, Superman lucha contra los malvados kriptonianos en su Fortaleza de la Soledad. Ursa mantiene a Lois Lane como rehén y Zod obliga a Superman a entrar en una cámara para que le quiten sus poderes. Después, la figura satánica ordena a Superman «arrodillarse ante Zod» y tomar su mano.

Pero entonces Superman aplasta la mano de Zod, revelando que Superman había reprogramado la Fortaleza para quitar los poderes de los kryptonianos fuera de la cámara en su lugar. Superman levanta triunfalmente a Zod en el aire con una mano y lo arroja a un pozo. A continuación, Ursa y Non son despachados de forma similar.

La escena del asesinato del niño, por inquietante que fuera, probablemente contribuyó en gran medida al impacto de la escena de la victoria final para mí y para cualquiera que viera la emisión de 1984. Estableció toda la enormidad que finalmente fue vencida por el héroe. El arco narrativo resultante fue probablemente formativo para mis arraigadas creencias de toda la vida sobre el bien y el mal, el heroísmo y la villanía.

La tragedia y el mal son aspectos intrínsecos de la realidad en la que todos los niños nacen y con la que deben aprender a lidiar. Sólo enfrentándose a lo malo pueden los niños aprender a entender y encarnar lo heroicamente bueno.

Por supuesto, los padres deben proteger a sus hijos para que no se enfrenten a demasiadas cosas demasiado pronto. Pero los padres y los reguladores suelen excederse en este comprensible impulso. (Otros padres y creadores exponen a los niños a la depravación y la presentan perversamente como una virtud. Pero ese es otro tema).

Cuando abrigamos a nuestros hijos, los debilitamos. Al debilitar a nuestros hijos, los hacemos vulnerables. En última instancia, la sobreprotección es la antiprotección.

Así que, por mi parte, estoy contento y agradecido de que esta escena se le escapara a los censores al menos una vez en 1984, y que llegara a mí, que tenía seis años. Probablemente me ayudó a crecer y a convertirme en un hombre más valiente y decente.

Para un análisis más detallado de esta escena, véase mi siguiente post: Cómo dos escenas de Superman II definieron el heroísmo y el mal.*

Este ensayo se publicó originalmente en la publicación Substack de Dan Sánchez «Superhero Studies«.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Dan Sanchez es el Director de Contenido de la Fundación para la Educación Económica (FEE) y el editor en jefe de FEE.org.