La saga de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk vio nuevos avances la semana pasada, ya que Musk reafirmó su oferta original para comprar la compañía por 54,20 dólares por acción, un precio que sitúa el valor de la empresa en la friolenta cifra de 44.000 millones de dólares. Después de que el acuerdo original se cerrara en abril, Musk intentó echarse atrás en julio, alegando que Twitter estaba falseando el número de bots en su plataforma. Twitter demandó a Musk para obligarle a seguir adelante con la compra, y ambas partes iban a ir a juicio el 17 de octubre.

Parece que ese juicio no será necesario, ya que Musk está básicamente dando a Twitter el precio que había prometido. El precio de las acciones de Twitter se disparó un 22 % con la noticia, y muchos tienen ahora un renovado optimismo (o temor) de que Musk siga adelante con la compra y acabe introduciendo políticas de moderación de contenidos menos restrictivas en la plataforma.

El multimillonario relajado

La cifra de 54,20 dólares es notable por dos razones. En primer lugar, es un poco más alta que el precio de las acciones de Twitter en el momento de la oferta original (alrededor de 40 dólares por acción). En segundo lugar, en un movimiento clásico de Musk, parece ser una referencia al 4/20.

Aunque Musk no ha confirmado la referencia hasta donde yo sé, es difícil creer que haya caído en ese tipo de número por accidente.

Aparte de ser gracioso, hay casi un sentido de burla en este movimiento. Al insertar este tipo de cifras en los documentos oficiales -y, por extensión, en los principales titulares- es como si se burlara del mundo de payasos en el que se ha convertido Twitter. Su mensaje a los ejecutivos de Twitter no es «por favor, véndanme su empresa». El mensaje es más bien «todo esto es una broma para mí, lol».

No es la primera vez que Musk lleva al mercado su espíritu lúdico, irreverente y de cultura meme. Hace unos años lanzó su coche al espacio porque pensó que sería divertido, y algunas de sus empresas ahora aceptan Dogecoin como pago.

En general, Musk parece bastante divertido, afable y relajado. No se toma a sí mismo demasiado en serio, y eso es probablemente una parte importante de por qué le gusta a la gente.

Otra razón por la que resulta tan simpático es que no le importa burlarse de los políticos, los ejecutivos y otras élites de «cuenta verificada en azul». Al contrario, parece disfrutar con ello.

Abundan los ejemplos de Musk burlándose de las élites.

Stop hitting on me, I’m really shy ☺️ — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

Seriedad y censura

El comportamiento informal y discreto de Musk destaca en parte porque es inesperado para alguien de tan alto estatus. En cierto sentido, Musk es casi un elemento que se opone a las élites típicas. Su descarada informalidad pone de manifiesto la rígida seriedad que suele caracterizar a los ricos y poderosos.

Las élites tienden a considerarse los guardianes de la profesionalidad y el decoro, la etiqueta y la corrección política. Pueden divertirse, hasta cierto punto, pero los memes y las bromas potencialmente ofensivas están por debajo de ellos. Incluso el simple hecho de bromear está mal visto.

Como cuestión personal, esta norma no representa un gran problema, pero es una élite rara la que considera esto una cuestión meramente personal. A los ojos de la mayoría de las élites, todo el mundo debe atenerse a los altos estándares de corrección política o, de lo contrario, verse obligado a abandonar la conversación.

Esta es la base del problema de la censura que estamos viendo en las redes sociales y en la cultura en general. Superficialmente se trata de la libertad de expresión frente a la moderación de contenidos. Pero en el fondo es una batalla entre los que se toman en serio el establishment y su moral y los que no. Están las élites que insisten en que seamos «respetuosos» con los demás, y están los Elon Musk que están bien para dejar las cosas como están.

Los comediantes se han visto especialmente afectados por esta censura de «altas miras», y no es de extrañar. Piensa en lo que hacen los cómicos. Se burlan de la gente. A veces, incluso ofenden a la gente. Dicen lo que todo el mundo piensa pero que nadie puede decir. Coquetean intencionadamente con la línea de lo políticamente correcto, porque eso es lo que les hace gracia.

«Tiene que haber una espontaneidad y un atrevimiento», dice Jordan Peterson, «así que siempre están poniendo a prueba los límites de lo que es aceptable en el discurso, y casi siempre lo hacen de una manera que apunta a verdades incómodas de una u otra forma. Cosas que la gente no quiere admitir. Cosas que mantenemos ocultas en la oscuridad. Las debilidades de nuestros líderes. Cualquier cosa que esté ahí pero que haga que la gente se sienta demasiado incómoda para hablar de ella, eso es exactamente lo que un cómico enfoca».

«Eso es parte de lo preocupante del estado del discurso en el Occidente libre», dice Peterson en otra conversación. «Los cómicos no van a los campus universitarios. No consiguen ser graciosos. Y si no puedes ser gracioso, entonces no eres libre. El bufón de la corte del rey es el único que puede decir la verdad. Y si el rey es tan tirano que mata a su bufón, entonces sabes que el rey malo está al mando. Y cuando no podemos tolerar a nuestros comediantes, es como si, bueno, ahí tienes. Son los canarios en la mina de carbón en lo que a mí respecta».

Cómo debilitar a las élites

La cuestión es cómo combatir la insistencia en lo políticamente correcto. ¿Cómo hacer frente a los entrometidos morales que se meten en asuntos que no les incumben?

Al principio, es tentador enfrentarse a ellos en sus propios términos, exponer educada y lógicamente nuestro caso y pedir que nos dejen en paz. Y a veces eso puede ser lo correcto. Pero a menudo, un enfoque mucho más eficaz es hacer lo que hace Elon Musk: convertirse en el tonto.

En lugar de tomarse en serio a las élites, el tonto utiliza el ingenio, el humor y la sátira para destacar lo ridículas que se han vuelto las élites. Emplea la burla inteligente y la picardía con tacto para poner en duda la autoridad de las élites. Cuando se hace bien, este enfoque puede ser brillantemente eficaz. Hay una razón por la que las bromas sobre los políticos estaban prohibidas en la Unión Soviética.

They're worried that their ideas will be exposed and laughed at. — Brian Nichols (@BNicholsLiberty) April 30, 2022

La historia de los gemelos Weasley y la profesora Umbridge en Harry Potter y la Orden del Fénix es uno de mis ejemplos favoritos de cómo la picardía y la burla pueden utilizarse para exponer y avergonzar a quienes se toman las cosas demasiado en serio. Como probablemente sepas, Umbridge estaba comprometida con la formalidad y el orden, e imponía estrictos límites a la diversión y los juegos. Ahora bien, los gemelos Weasley -los bufones de Hogwarts, por así decirlo- podrían haber respondido con hostilidad. Podrían haber escrito cartas airadas, haber firmado una petición y haber recurrido a todos los canales apropiados para conseguir su destitución. Pero en lugar de eso, organizaron una fiesta en medio de los exámenes, burlándose por completo de su seriedad. Le dieron lo único que no podía soportar: la diversión. ¿Y no era eso más poderoso?

Si tuviera que adivinar, el sentido del humor plebeyo de Musk es probablemente una gran parte de la razón por la que el establishment no lo soporta. No les importa que alguien les desafíe a través de los canales apropiados y de manera respetuosa; en realidad, eso es jugar a su favor, porque admite que son merecedores de respeto en primer lugar. Lo que no soportan es que se les tome a la ligera, que se les tome el pelo y se les ridiculice y, en última instancia, que se les ignore.

¿Por qué no lo soportan? Porque nuestra reverencia a las élites es en realidad la fuente de su poder. Ganan mientras les tomemos en serio. Pierden en el momento en que no lo hacemos.

Este artículo ha sido adaptado de un número del boletín electrónico FEE Daily. Luego en ue publicado inicialmente en FEE.org

Patrick Carroll tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de Waterloo y es miembro editorial de la Fundación para la Educación Económica.