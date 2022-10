La semana pasada surgieron informes de que Elon Musk se estaba cansando de proporcionar gratuitamente Starlink -un sistema de Internet por satélite operado por SpaceX- al gobierno ucraniano.

«El período de luna de miel entre Starlink y Ucrania parece haber llegado a su fin: SpaceX quiere que Estados Unidos empiece a pagar la cuenta de sus servicios en la zona de guerra», informó The Register.

El 7 de octubre, Musk afirmó en Twitter que SpaceX ya se había comido 80 millones de dólares en costes para la operación, un precio que se espera que alcance los 100 millones de dólares a finales de año.

«No estamos en condiciones de donar más terminales a Ucrania, ni de financiar las terminales existentes por un período de tiempo indefinido», escribió el director de ventas gubernamentales de SpaceX al Pentágono en una carta de septiembre que fue obtenida por la CNN.

El hecho de que Musk ya no quisiera que SpaceX pagara los servicios satelitales críticos en Ucrania y pidiera al Pentágono que pagara la factura no sentó bien a muchos, especialmente porque Musk no parece ser un fanático de la guerra en Ucrania, lo que ha llevado a acusaciones de que es un títere de Putin.

Musk anunció esta semana que SpaceX ha retirado su solicitud para que el Pentágono financie Starlink en Ucrania. Mientras tanto, el Pentágono anunció que «ha mantenido conversaciones sobre la financiación de Starlink de la compañía», lo que sugiere que quizás se esté llegando a algún acuerdo.

Sin embargo, algunos han sugerido una solución más sencilla. El lunes, el periodista y ex redactor de discursos de George W. Bush, David Frum, dijo que el gobierno federal debería estar sentando las bases para confiscar Starlink a Elon Musk.

«Siempre fue irracional, y se está volviendo imprudente, esperar que [Musk] proporcione Internet a Ucrania de forma gratuita para siempre. Los aliados occidentales deberían pagar», dijo Frum, que actualmente es editor de The Atlantic y colaborador de MSNBC. «Y Estados Unidos debería tener un plan preparado para nacionalizar Starlink rápidamente si Musk corta la conexión de Ucrania para avanzar en su agenda política».

A continuación, Frum compartió un enlace a un artículo del Centro Nacional de la Constitución, que exploraba la orden de Woodrow Wilson de nacionalizar todo el sistema ferroviario estadounidense durante la Primera Guerra Mundial.

«Hay abundantes precedentes de incautación de infraestructuras críticas por parte del gobierno estadounidense durante guerras o emergencias nacionales», escribió Frum. «Por supuesto, se debe pagar una compensación razonable, según la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU.».

It was always unreasonable, and is becoming unwise, to expect @elonmusk to provide Internet to Ukraine for free forever. Western allies should pay. And US should have a plan ready to nationalize Starlink fast if Musk cuts off Ukraine's connection to advance his political agenda.

— David Frum (@davidfrum) October 17, 2022