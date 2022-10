La primera temporada de La Casa del Dragón de HBO concluyó, y la precuela de Juego de Tronos no ha decepcionado.

Basada en la novela de George R. R. Martin, Fuego y Sangre, la nueva serie muestra los esfuerzos de la Casa Targaryen por gobernar los Siete Reinos en medio de sus propias luchas de poder internas. La historia tiene lugar unos 170 años antes de los acontecimientos descritos en Juego de Tronos y se centra en Rhaenyra Targaryen, una princesa que es nombrada heredera del Trono de Hierro por su padre enfermo, el rey Viserys. Esto la pone en conflicto con su tío Daemon (Matt Smith) y, más tarde, con su hermano pequeño, que también reclaman el trono.

Aunque al principio era escéptico de que la Casa del Dragón recuperara la magia de Poniente, la serie ha conseguido estar a la altura (hasta ahora). El guión y la actuación son magníficos y, al igual que GoT (Game of Thrones), la serie explora el poder y la moralidad a través de la lente del realismo. El realismo se transmite no sólo a través del amplio sexo y la violencia de la serie, sino también con la promesa de que el héroe podría no ganar o no hacer lo correcto. la Casa del Dragón, al igual que su predecesora Juego de Tronos, es el Padrino de la fantasía épica.

A los espectadores les gustará comprobar que, a excepción del tamaño de los dragones Targaryen, casi nada ha cambiado en los Siete Reinos, a pesar de que han pasado casi doscientos años. Los ejércitos siguen luchando con espadas y flechas. La mayoría de la gente sigue siendo pobre. Los soldados montan a caballo. La agricultura es, presumiblemente, la principal ocupación de la gran mayoría de las personas que no son señores o damas.

Para entender por qué ha cambiado tan poco en Poniente, basta con mirar a nuestro propio mundo. Aunque muchos de nosotros hemos sido testigos personalmente de cambios e innovaciones masivas en nuestra propia vida, esto fue la excepción, no la regla, en la historia.

Una explosión de riqueza

El economista Brad Delong ha señalado que el nivel de vida no cambió mucho durante la mayor parte de los últimos dos mil años, y las cifras del PIB de Our World in Data lo confirman.

En el año 1 d.C., el PIB de todo el mundo era inferior a 182.000 millones de dólares (en dólares estadounidenses de 2011). Mil años más tarde, el PIB mundial era mayor, pero no mucho: se calcula que era de 210.000 millones de dólares. Unos cientos de años más tarde, el PIB mundial era en realidad inferior. Cuatrocientos años después, en 1700, el PIB total del mundo seguía siendo sólo de unos 640.000 millones de dólares.

En otras palabras, el mundo cambió muy poco en un periodo de 1700 años, al menos en términos de riqueza material.

Sin embargo, eso cambió al siglo siguiente. En 1820, el PIB mundial había aumentado a 1,2 billones de dólares. En 1870 era de 2 billones de dólares. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el PIB mundial era de 4,74 billones de dólares y en 1950, a pesar de las dos guerras más catastróficas y mortales de la historia de la humanidad, ascendía a 9 billones de dólares. En 1998, era de 58 billones de dólares y en 2013 era de 101 billones.

Las pruebas de este milagroso crecimiento de la riqueza son visibles a nuestro alrededor. Desde automóviles y ordenadores, microondas y lavadoras, hasta gafas de sol, televisores y teléfonos móviles, la mayoría de las familias de clase media poseen bienes que apenas eran imaginables hace un siglo. Cosas tan vitales como el papel higiénico, la pasta de dientes y las duchas de agua caliente están al alcance de la mayoría de los habitantes del mundo.

“Paz, impuestos asequibles y justicia”

No es casualidad que el aumento de la riqueza material del mundo en los últimos 250 años haya coincidido con el auge global del capitalismo.

Cuando Adam Smith publicó La riqueza de las naciones en 1776, ofreció al mundo una hoja de ruta para la creación de riqueza. Era sorprendentemente simple. La paz y el comercio -no la fuerza bruta, la coacción o la yema de la esclavitud- era la fórmula.

«Para que un Estado alcance el más alto grado de opulencia desde la más baja barbarie, se requiere poco más que la paz, la facilidad de los impuestos y una administración de justicia tolerable: todo lo demás se produce por el curso natural de las cosas», escribió Smith en La teoría de los sentimientos morales.

La fórmula puede ser sencilla, pero su ejecución no lo es. El mundo de Poniente nos muestra por qué.

Aunque muchos de los personajes de Juego de Tronos y de la Casa del Dragón son interesantes, y algunos incluso buenos, es imposible pasar por alto que Poniente es una tierra definida por la guerra, la injusticia, el poder y el saqueo.

En la primera temporada de Juego de Tronos, vemos que la Corona está básicamente en bancarrota. El rey Robert está gastando el dinero que la Corona no tiene, y «mendigando» el reino en el proceso, poniendo una inmensa carga en su pueblo (que eventualmente será el que pague las deudas de la Corona). A lo largo de ocho temporadas, los espectadores son testigos de lo que es, en gran medida, una sangrienta lucha de poder por gobernar.

La Casa del Dragón ofrece sus propios ejemplos. Rápidamente vemos que la Corona es una fuente de agresión, no de benevolencia. En el primer episodio, Daemon Targaryen, el hermano del rey, desciende a Lecho de Pulgas (el barrio más pobre de Desembarco del Rey) con sus Capas Doradas (es decir, la guardia de la ciudad) para llevar «la ley y el orden» al distrito.

«La ciudad de mi hermano ha caído en la miseria. Se ha permitido que prospere el crimen de todo tipo», dice. «Ya no. A partir de esta noche, Desembarco del Rey aprenderá a temer el color dorado».

En la oscuridad, los hombres son acusados por los Capas de Oro – «¡ladrón!» «¡ladrón!», y son acorralados. No son juzgados, sino ejecutados en el acto. El propio Daemon toma la cabeza de al menos un hombre. Todo lo que se necesita es la acusación de un Capa Dorada.

Aunque al día siguiente hay cierto revuelo por las acciones de Daemon, el consejo del rey acaba pasando por alto la carnicería, razonando que las acciones de Daemon, por muy draconianas que sean, proyectan fuerza y poder.

Por eso nada cambia en Poniente. Es una tierra donde el poder manda y los derechos individuales no existen. Cualquier riqueza que la gente consiga acumular puede ser simplemente arrebatada por cualquiera -ya sea su señor, los piratas o la propia Corona- que tenga más poder que ellos. La justicia del rey rara vez se encuentra.

Adam Smith tenía razón cuando observó que la fórmula para la creación de riqueza es sorprendentemente sencilla: impuestos asequibles, paz y una adecuada administración de la justicia. Pero Poniente nos muestra que esto no es fácil de lograr, especialmente donde el poder está concentrado y quienes lo ejercen rara vez rinden cuentas.

Artículo publicado originalmente en FEE

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE