«Nuestras escuelas», informa un observador experto, «están produciendo ignorantes». El graduado medio, explica, «no sabe leer de forma crítica, escribir de forma expresiva o debatir de forma inteligente y educada.» Mientras tanto, los sindicatos se oponen a los enormes aumentos propuestos en los salarios de los profesores principiantes porque, en cambio, quieren que se pague más a los profesores con antigüedad, independientemente de su rendimiento individual.

¿Estamos hablando de Estados Unidos? No, aunque los estadounidenses pueden reclamar, lamentablemente y de forma creíble, circunstancias similares. Lo que acaban de leer proviene del escritor Amotz Asa-El en la edición del 29 de julio al 4 de agosto de The Jerusalem Post. En su artículo titulado «¿Cómo pueden ser malas las escuelas judías?», el país cuyas escuelas excusa es Israel.

Durante más de 2000 años, la sed de aprendizaje ha sido un elemento central de la cultura judía. Asa-El escribe

Los judíos estaban tan obsesionados con la educación que la ley judía decretó que un pueblo que no diera a sus niños un maestro debía ser excomulgado. Y la educación hacía tan únicos a los judíos que un monje francés señaló en el siglo XII que «un judío, por muy pobre que fuera, si tenía diez hijos los pondría a todos a estudiar letras… y no sólo a sus hijos, sino también a sus hijas». La educación era un legado, una búsqueda y un valor supremo que acompañaba a los judíos dondequiera que fueran. Así es como los inmigrantes sin dinero que pasaron de los shtetls [enclaves judíos] de Europa a los talleres del Lower East Side produjeron en 1937 la mitad de los médicos de Nueva York y dos tercios de sus abogados.

Uno podría suponer razonablemente que una herencia tan arraigada produciría buenas escuelas públicas en un país definido por su judaísmo. Pero en cambio, dice Asa-El, son una «vergüenza». No sólo son académicamente malas, sino que también «alimentan la indisciplina». Señala que «se refleja más comúnmente en el total desprecio de los alumnos por la propia presencia de su profesor en el aula.» Además,

En los peores casos, esta indisciplina fomenta el vandalismo durante las excursiones, no sólo en los parques israelíes, sino incluso en lugares como Birkenau [un famoso campo de concentración nazi], donde los estudiantes israelíes grabaron sus nombres en las paredes de las barracas.

El rendimiento de las escuelas públicas estadounidenses, por término medio, tampoco es nada del otro mundo. Sus vergonzosas deficiencias son bien conocidas y no es necesario relatarlas aquí. Puede consultar la sección de Educación de Just Facts (Sólo Datos, en español) para conocer los detalles. Pero, ¿adivinen qué? He escuchado las mismas quejas en casi todos los 87 países que he visitado a lo largo de los años. Incluso la gente que piensa que su escuela pública local está bien, se queja de los resultados pésimos y caros de la escuela pública de los demás.

Si una cadena de restaurantes privados sirviera mala comida a precios elevados, pasaría a la historia rápidamente. Surgirían mejores restaurantes en su lugar, y los clientes acogerían esa «destrucción creativa» como algo perfectamente natural y beneficioso.

Incluso en la educación podemos encontrar la excelencia. Los colegios privados y las escuelas en casa suelen florecer. Son las escuelas en las que ningún padre o niño está atrapado por el código postal. No hay clientes insatisfechos que se vean obligados a patrocinar estas opciones año tras año. Las burocracias distantes y los sindicatos interesados no pueden intimidar en las aulas. Los profesores son más libres para hacer su trabajo. Se evitan las polémicas, las distracciones y los problemas, porque todo el mundo paga por lo que recibe y obtiene lo que paga, o se va.

Las escuelas públicas son escuelas gubernamentales. Su denominador común es la política. ¿A quién, en su sano juicio, se le ocurriría sugerir que, para mejorar los restaurantes, deberíamos asignar a la gente a comer en ellos según su geografía o código postal? ¿Mejoraría un mal restaurante si le echáramos más dinero, recompensáramos a su personal según su antigüedad en lugar de sus méritos, o pusiéramos a políticos a cargo de su menú? La realidad de las escuelas israelíes demuestra que la política puede tomar incluso un patrimonio cultural impresionante y destrozarlo en unas pocas generaciones.

Desde Israel hasta Estados Unidos y muchos otros lugares, el gobierno no es la respuesta a los problemas de la educación. Es el problema principal en sí mismo. El gobierno politiza la educación. Impone el sindicalismo obligatorio a los profesores. Premia la mediocridad y frustra la innovación y el éxito. Ahoga las mismas fuerzas de elección, incentivo y responsabilidad que producen el progreso en todos los demás ámbitos de la vida en los que se emplean. La respuesta es más libertad, no más política y coerción. ¿Por qué este sentido común es tan exasperantemente infrecuente?

Quizás el gobierno se olvidó convenientemente de enseñárnoslo.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Lawrence W. Reed es presidente Emérito y Miembro Superior de la Familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica (FEE), habiendo servido durante casi 11 años como presidente de FEE (2008-2019).