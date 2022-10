El trigésimo presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, es a menudo conocido como «Cal el Silencioso», pero eso es en cierto sentido un sobrenombre equivocado. Aunque solía ser taciturno en los actos sociales (cenas, recepciones y similares), sigue ostentando el récord de más conferencias de prensa presidenciales. Celebró una media anual de 73 durante sus 5 años y medio de mandato. Siempre que hablaba o escribía, no malgastaba las palabras; decía lo que quería decir y quería decir lo que decía.

Un apodo mejor sería el de “Cal, el del Sentido Común”. Pocos jefes de gobierno han demostrado más esa virtud que él.

El próximo mes de agosto se cumplirá el centenario de la llegada de Coolidge a la presidencia tras la inesperada muerte de Warren Harding. En el período previo a ese aniversario, tengo la intención de honrar a este hombre extraordinariamente bueno e inteligente con una serie de artículos, que se sumarán a la colección citada en la lista que aparece debajo de este.

El sentido común de Calvin Coolidge caracterizaba tanto lo que impedía o dificultaba como lo que firmaba o apoyaba. «Es mucho más importante acabar con un proyecto de ley malo que aprobar uno bueno», opinó en una ocasión, como se señala en este breve vídeo sobre la autoridad de Coolidge, Amity Shlaes. Uno de los mejores ejemplos son sus vetos de 1927 y 1928 a la Ley de Ayuda Agrícola McNary-Haugen.

Has leído bien. La vetó dos veces. Mató el proyecto de ley en febrero de 1927. El Congreso no entendió el mensaje y se lo volvió a enviar en mayo de 1928. Lo devolvió la segunda vez con lo que un artículo del New York Times denominó «un mensaje que contenía un lenguaje tan vigoroso que producía asombro», evocando imágenes de un hombre «escribiendo el mensaje con un diccionario de sinónimos de grueso volumen a su lado, el libro abierto en la página que contenía expresiones sinónimo de condena».

¿Qué contenía el acta? McNary-Haugen era una monstruosidad centrada en la agricultura. Era un plan para elevar los precios de ciertos productos agrícolas exigiendo al gobierno que comprara grandes cantidades de ciertos productos políticamente favorecidos a precios artificialmente altos y que luego se deshiciera de ellos en el extranjero con pérdidas. Se pedía el control de los precios, un nuevo impuesto o «tasa» y una enorme burocracia para «ayudar» ostensiblemente a la agricultura estadounidense.

Coolidge simpatizaba con la difícil situación de los asediados agricultores, pero era categórico al afirmar que este tipo de acción federal no era la respuesta. Tenía razón, no porque fuera un doctor en economía (no lo era), sino porque conocía la diferencia entre el sentido común y el sinsentido. Veamos con más detalle lo que escribió en sus vetos.

McNary-Haugen, argumentaba Coolidge, robaría a Pedro para pagar a Pablo. Los cultivadores de algodón, maíz, arroz, cerdos, tabaco y trigo serían subvencionados a costa de los cultivadores de todo lo demás. Me recuerda estas palabras de un presidente posterior, Ronald Reagan: «Las nueve palabras más aterradoras del idioma inglés son: ‘Soy del gobierno y estoy aquí para ayudar'». En palabras de Coolidge,

Esta medida prevé específicamente el pago por parte de la junta federal de todas las pérdidas, costos y cargos de los empacadores, molineros, hilanderos de algodón u otros procesadores que operan bajo contrato con la junta. Contempla que los empacadores pueden ser comisionados por el Gobierno para comprar cerdos en cantidad suficiente para crear una casi escasez en este país, sacrificar los cerdos, vender los productos de cerdo en el extranjero a pérdida, y tener sus pérdidas, costos y cargos compensados de los bolsillos de los contribuyentes agrícolas.

Eso, para “Cal, el del Sentido Común”, era inconstitucional, destructivo, discriminatorio, antieconómico y simplemente una locura. El impuesto que iba a imponer una Junta Agrícola Federal le pareció especialmente malo:

Como impuesto directo sobre algunas de las necesidades vitales de la vida, representa la forma más viciosa de tributación. Su efecto real es el empleo de los poderes coercitivos del gobierno para que ciertos grupos especiales de agricultores y procesadores puedan beneficiarse temporalmente a expensas de otros agricultores y de la comunidad en general.

Calvin Coolidge conocía lo suficiente la historia como para entender que la intromisión del gobierno en los precios es una propuesta perdedora con un historial de siglos:

Nada es más cierto que esa fijación de precios alteraría la relación normal de intercambio que existe en el mercado abierto y que finalmente tendría que ampliarse para abarcar una multitud de otros bienes y servicios. La fijación de precios por parte del gobierno, una vez iniciada, no tiene justicia ni fin. Es una locura económica de la que este país tiene todo el derecho a librarse.

Coolidge sabía suficiente economía para comprender que si el gobierno pagaba precios más altos que los del mercado por los productos agrícolas, fomentaría el mismo excedente que ya había deprimido los precios:

Esperar aumentar los precios y luego mantenerlos en un nivel más alto por medio de un plan que necesariamente debe aumentar la producción mientras disminuye el consumo es ir en contra de una ley económica tan bien establecida como cualquier ley de la naturaleza. La experiencia demuestra que los precios altos en un año determinado significan una mayor superficie de cultivo al año siguiente.

Coolidge sabía suficiente ciencia política como para entender que concentrar un enorme poder sobre la economía es una fórmula segura para la arbitrariedad y la tiranía:

Una junta de doce hombres recibe un control casi ilimitado de la industria agrícola y no sólo puede fijar el precio que los productores de cinco productos básicos recibirán por sus bienes, sino que también puede fijar el precio que los consumidores del país pagarán por estos productos… No podría haber ninguna apelación a la decisión arbitraria de estos hombres, que estarían bajo la presión constante de sus electores para elevar los precios lo más posible. Esperar moderación en estas circunstancias es ignorar la experiencia y atribuir a la naturaleza humana cualidades que no posee.

Coolidge sabía lo suficiente sobre el gobierno como para comprender que las generalidades sobre el papel y la aplicación real son dos asuntos muy diferentes:

Las dificultades administrativas que conllevan son suficientes para arruinar el plan. Por muy simple que sea una concepción económica, su aplicación a gran escala en el mundo moderno conlleva infinitas complejidades y dificultades. El principio en el que se basa este proyecto de ley, sea o no falaz, es simple y fácil de enunciar; pero nadie ha esbozado en términos definidos y detallados cómo se va a llevar a cabo el principio en la práctica. ¿Cómo se puede esperar que la junta lleve a cabo después de la promulgación de la ley lo que ni siquiera se puede describir antes de su aprobación? Debemos tener cuidado al tratar de ayudar al agricultor para no poner en peligro toda la industria agrícola sometiéndola a la tiranía de la regulación y el control burocráticos.

Coolidge sabía lo suficiente sobre el curso normal de las cosas como para entender que el mal engendra más mal a menos que se corte de raíz desde el principio:

No hay ninguna razón por la que otras industrias -cobre, carbón, madera, textiles y otras- en cualquier dificultad ocasional no deban recibir el mismo tratamiento por parte del Gobierno. Tal acción establecería una burocracia a tal escala que dominaría no sólo la vida económica sino el futuro moral, social y político de nuestro pueblo.

Por todas las razones correctas, Coolidge destripó McNary-Haugen. Lo calificó de «cruelmente engañoso» y cargado de «mala gestión y prodigiosas cargas fiscales», un «constante peligro de corrupción» y «enjambres de inspectores y otros funcionarios reguladores [que se] soltarán por todo el país». El reportaje del New York Times sobre su segundo veto a la ley afirmaba que su mensaje se leía como si el «silencioso» presidente estuviera gritando: «¿De dónde has sacado semejante idea?».

¿De dónde sacó Calvin Coolidge el peso intelectual y la honestidad política para rechazar con tanta elocuencia lo que la mayoría de los miembros del Congreso habían aprobado? De su profunda reserva de sentido común.

El diccionario Merriam-Webster define el sentido común como «un juicio sano y prudente basado en una simple percepción de la situación o de los hechos». Este sencillo pero profundamente sabio agricultor de Vermont que llegó a ser Presidente poseía sentido común a raudales. Para rechazar la mayor parte de lo que hacen los congresistas centrados en el corto plazo y complacientes con los intereses especiales, eso es realmente todo lo que uno necesita.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Lawrence W. Reed es Presidente Emérito y Miembro Superior de la Familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica (FEE), habiendo servido durante casi 11 años como presidente de FEE (2008-2019).