A todos nos ha pasado.

Publicas algo en Internet que te parece interesante, quizás un artículo que has encontrado o una nueva idea que has tenido. Alguien responde en la sección de comentarios, y antes de que te des cuenta estás metido de lleno en una guerra de comentarios. Los hombres de paja son quemados sin piedad en la hoguera, los ad hominems son lanzados en masa más rápido de lo que pueden ser llamados, los peyorativos cada vez más creativos vuelan por todas partes… es un lío absoluto.

Tarde o temprano alguien hace inevitablemente una comparación con Hitler, demostrando por enésima vez la validez de la ley de Godwin, que afirma que a medida que las discusiones en línea se alargan, la probabilidad de que alguien haga una comparación con Hitler en el curso de la discusión se acerca al 100%.

La ferocidad de estas batallas y los resultados, a menudo desagradables, han alejado a mucha gente de los debates en línea. Estos debates no sólo fomentan la incomprensión y el caos, sino que incluso pueden provocar la ruptura de amistades y rencores de larga duración.

Sin embargo, algunos tienen la esperanza de que, al entrar en la contienda, pueden convencer a otros de que cambien de opinión o, al menos, de que consideren una nueva perspectiva.

Para los pocos esperanzados, la buena noticia es que los debates en línea no tienen por qué ser desagradables. Siguiendo unas sencillas pautas, podemos evitar gran parte de la toxicidad que se ha vuelto tan habitual en estas discusiones y avanzar hacia diálogos más saludables.

Así que, sin más preámbulos, he aquí siete cosas que puedes hacer para mejorar la calidad de los debates en línea.

1) Sé preciso en tu discurso

Uno de los escollos más comunes en los debates en línea es la falta de claridad. Los debates suelen ser similares a un juego de teléfono roto. En primer lugar, tienes una idea, y tienes que traducir esa idea en palabras. Sin lenguaje corporal, sin expresiones faciales, sin tono de voz, sólo palabras. Luego, la otra persona tiene que leer esas palabras y entender lo que significan (suponiendo que la competencia en la compresión lectora es un error), y luego tiene que entender lo que quieres decir con esas palabras.

¿Es de extrañar, entonces, que nos cueste entendernos?

El problema es que la falta de claridad lleva a la incomprensión, que a su vez conduce a suposiciones incorrectas sobre la posición de la otra persona. Y basta con unos pocos casos de falta de comunicación para que una conversación se detenga.

Por tanto, exija claridad y precisión. Di lo que quieres decir de la forma más clara posible, sin modismos, sin suposiciones, sin subtexto. Y, si notas que alguien no es claro, pídele que te explique lo que quiere decir o que te dé un ejemplo para que puedas entenderlo mejor.

2) Evita debatir sobre semántica

Algo que ocurre a menudo en los debates en línea es que alguien hace una afirmación, y luego un comentarista se muestra en desacuerdo con la forma en que se utiliza una de las palabras en lugar de la sustancia del argumento. El debate subsiguiente se convierte en un debate sobre el significado de las palabras más que sobre el argumento real que esas palabras se supone que representan.

Por poner un ejemplo clásico, muchas discusiones en línea sobre economía se enmarcan en términos de capitalismo frente a socialismo. A menudo estas discusiones se convierten en debates sobre la definición correcta de las palabras «capitalismo» y «socialismo», y no en discusiones sobre los respectivos sistemas económicos.

Estos debates semánticos suelen ser infructuosos. Mi consejo es dirigir la conversación hacia temas más sustanciales o simplemente evitar participar.

3) Habla de ideas, no de personas

Una de las cosas desafortunadas de la política es que a menudo toma los debates sobre ideas y los convierte en debates sobre personas. De repente, no es una discusión sobre el libre comercio, es una discusión sobre Trump o Biden.

Al igual que los debates sobre semántica, los debates sobre personas son en gran medida infructuosos y a menudo causan más problemas de los que resuelven. Pasas el tiempo haciendo preguntas como «¿qué creía realmente este político?» en lugar de «¿cuál es la forma correcta de pensar sobre este tema?»

El otro problema es que puede volverse rápidamente personal, especialmente si la persona que se debate es una de las partes de la conversación. Hay una sutil diferencia entre «tu idea es errónea» y «estás equivocado», pero es importante. Cuando apuntamos nuestras armas retóricas a las personas en lugar de a las ideas, no sólo desviamos la atención de asuntos más importantes, sino que nos arriesgamos a herir innecesariamente a la otra persona y a crear resentimientos.

4) No te limites sólo a evitar el «hombre de paja». Activa el “hombre de acero” de tu oponente

El hombre de paja -donde se erige y destruye una caricatura inexacta de la posición de su oponente- es una de las falacias más comunes en los debates en línea. Parte del problema se debe a la claridad. Cuando no tenemos clara nuestra posición, es fácil que los demás asuman que nuestro argumento es más débil de lo que realmente es (y viceversa, cuando los demás no son claros, es fácil que asumamos que tienen un mal argumento).

Dicho esto, si realmente queremos mejorar nuestros debates, no bastará con evitar la falacia del hombre de paja. Además de eso, también tenemos que hacer un hombre de acero, es decir, acertar de forma proactiva con la posición de nuestro oponente, para que su argumento sea lo más sólido posible en su favor. Esto no sólo nos hace ganar su favor, sino que también hace que nuestra refutación sea mucho más convincente si lo conseguimos.

«Busca, en lugar de huir, las preguntas difíciles que plantean los demás», dice Leonard Read. «La búsqueda de respuestas parece abrir las espitas de la mente. Empezarán a fluir ideas hasta ahora inimaginables».

Algunos de los mejores debates se producen cuando ambas partes se comprometen a endurecer la posición de su oponente. Así que desafíate a ti mismo para hacer que el caso de tu oponente sea aún mejor que el tuyo. Ellos lo agradecerán y ambos tendrán más posibilidades de aprender algo de la discusión.

5) No alimentes a los trolls

Hace poco me encontré con una definición de trolling de Alex Danco que me pareció bastante perspicaz. «El trolling», dijo, «es un post en el que la reacción es el contenido».

Si has pasado algún tiempo en Internet, sabes lo que es. Los trolls se aprovechan de tu intento de seriedad para su propio placer. Provocan intencionadamente, insultan, tergiversan y acosan a su antojo.

Mi consejo es sencillo. No alimentes a los trolls. Y punto. No respondas. No participes. No hay nada de valor que obtener de esa conversación.

Lo bueno es que, por lo general, se puede saber muy pronto en una conversación si alguien está participando de buena fe.

Si no es así, sigue adelante.

6) Sé conciso

Voy a ser breve, aunque sólo sea para evitar la ironía de hacerlo largo. Todos conocemos a ese tipo que cree que cada pequeño comentario necesita un soliloquio como respuesta. No es así. Hay un momento y un lugar para los contenidos largos, y los debates en línea no son ni el momento ni el lugar.

Si realmente necesitas exponer un punto más elaborado, deja un enlace a un artículo que tu oponente pueda leer (pero no esperes que lo lea en ese momento).

La brevedad no sólo respeta el tiempo y la atención de la otra persona, sino que también le ayuda a formular sus propias ideas al obligarle a reducirlas al núcleo del argumento.

7) Mantén la mente abierta

Al entrar en un debate, es comprensible que nos centremos en cómo hacer cambiar de opinión a la otra persona. Pero si queremos un diálogo sano, también debemos estar dispuestos a cambiar nuestra propia opinión. Quizás convenzamos a la otra persona, pero quizás, si estamos abiertos a ello, nosotros mismos nos convenceremos.

Esta es una de las cosas más difíciles de hacer. Queremos tener razón. Nuestros prejuicios cognitivos nos imploran que tengamos razón. Pero el hecho es que a veces no la tenemos. Y si podemos utilizar los debates no sólo como un medio para exponer un punto de vista, sino como un medio para identificar las lagunas en nuestro conocimiento y las oportunidades de aprendizaje, entonces estamos realmente en el camino de convertirlos en un esfuerzo productivo.

Piensa en las veces que has cambiado de opinión sobre algo. Lo más probable es que no estuvieras tratando de convencer a otra persona. Era una persona realmente humilde y curiosa.

Sin esa curiosidad genuina, los debates en línea resultarán como los pesimistas esperan, todo ira y nada de aprendizaje. Pero si podemos cultivar la curiosidad en nosotros mismos, y quizás inspirar a otros a hacer lo mismo dando el ejemplo, quizás, sólo quizás, podamos obtener algo valioso de estos compromisos con extraños al otro lado del mundo.

Más allá de la guerra de comentarios

En última instancia, los debates en línea deberían ser sólo el principio de tu viaje intelectual, no el final. Aunque son convenientes y a veces útiles, hay muchas formas mejores de comprometerse con las ideas, como leer un artículo o mantener una conversación.

Así que mi último consejo es este: desconecta. Tómate un tiempo lejos de las redes sociales. No hagas de los debates en línea tu único -o incluso principal- medio para relacionarte con las ideas. En su lugar, coge un libro sobre un tema que te interese y léelo. Busca conferencias sobre el tema y míralas. Explora ideas creando tus propios contenidos, como artículos, podcasts y vídeos.

Ahora más que nunca, necesitamos debates sobre las grandes ideas. Pero la calidad de esos debates depende enteramente de cómo nos involucremos en ellos.

Así que decidamos ser los adultos en la sala. Si vas a participar en Internet, hazlo con tacto y criterio. Y si has decidido que los debates en línea no son para ti, también está bien… pero eso no significa que estés libre de culpa.

Como habrás notado, las directrices anteriores no sólo se aplican a Internet. Son igual de relevantes en la mesa, en la cafetería o en cualquier otro lugar donde puedas necesitarlas.