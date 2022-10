El 7 de febrero de 1968, después de que las fuerzas militares estadounidenses lanzaran una lluvia de cohetes, napalm y bombas sobre el pueblo de Ben Tre, en Vietnam del Sur, matando a cientos de civiles, el reportero de Associated Press Peter Arnett citó la justificación de un oficial militar sobre el hecho.

«Fue necesario destruir el pueblo para salvarlo», dijo un mayor estadounidense.

Arnett, un reportero ganador del Premio Pulitzer que se convertiría en uno de los últimos periodistas occidentales en Saigón hasta su captura en 1975, nunca reveló la fuente de la cita, que algunos funcionarios estadounidenses dudaban que fuera auténtica. Sin embargo, la cita -que con el tiempo se transformó en la más concisa «Tuvimos que destruir el pueblo para salvarlo»- se convirtió en un símbolo de una estrategia militar absurda en una guerra fallida.

Aunque el razonamiento es absurdo -destruir un pueblo no es una forma de salvarlo-, la ética en la que se basa la cita es sorprendentemente común y transmite una idea sencilla y popular: una acción errónea, malvada o injusta puede ser moralmente justificable porque, en última instancia, genera un bien mayor.

El último funcionario público en emplear este tipo de razonamiento es el Dr. Anthony Fauci, quien recientemente ofreció esta justificación para la respuesta gubernamental a la pandemia, que incluyó encierros forzados, cierres generalizados de negocios y otras políticas públicas «draconianas».

«Hay que hacer algo bastante draconiano, y a veces cuando se hacen cosas draconianas, se producen consecuencias negativas colaterales», explicó el director de los Institutos Nacionales de Salud. «Al igual que cuando se cierran cosas, aunque sea temporalmente, tiene consecuencias perjudiciales en la economía, en los escolares, hay que hacer un balance».

Fauci, que en agosto anunció su intención de jubilarse antes de fin de año, continuó:

«Sabemos que la única manera de parar algo en seco es intentar cerrar las cosas. Si se cierran las cosas porque sí, es malo. Pero si lo haces con el propósito de reagruparte y luego abrir de forma segura, esa es la forma de hacerlo».

FAUCI: "You have to do something that's rather draconian, and sometimes when you do draconian things, it has collateral negative consequences." pic.twitter.com/fEGAbM588a

— Townhall.com (@townhallcom) September 21, 2022