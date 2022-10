Hay un viejo dicho que sigue siendo cierto: hay que gastar dinero para ganar dinero.

La primera vez que experimentas que te sobra dinero después de pagar las facturas es una gran sensación. ¡Estás financieramente seguro! Puedes comprarte una nueva consola de PlayStation o hacer el pago inicial de un vehículo. Puedes ir a un espectáculo o a una cena muy agradable, o incluso invitar a tus amigos.

El problema con los dos primeros ejemplos es que estás comprando activos que se deprecian; en cuanto a los dos últimos, el disfrute que obtienes no durará más que la comida o el espectáculo. Has gastado un dinero que no va a volver.

No hay nada malo en gastar dinero en entretenimiento, por supuesto, o en cosas que queremos. Todos lo hacemos, y prácticamente todos los días. Pero no es la única forma de gastar dinero.

Es fácil olvidar que puedes comprar cosas que realmente te hagan ganar dinero. Hay un número sorprendente de formas de hacerlo, y es más fácil de lo que crees.

Puede ser tan sencillo como comprar un activo que históricamente se haya mantenido o haya aumentado su valor con el tiempo, como las armas, el oro o las obras de arte. O puede ser tan complejo como comprar un negocio entero. Incluso puedes usar cosas que tengas por ahí y encontrar la manera de que te hagan ganar dinero en lugar de no hacer nada, como una máquina de coser, por ejemplo.

Aquí hay algunas cosas en las que puedes gastar tu dinero y que probablemente generen un retorno de tu inversión.

1. Máquinas expendedoras

Las máquinas expendedoras no son baratas. Comprar una nueva puede costar entre 3.000 y 7.000 dólares. Pero, por lo general, se pueden encontrar buenas ofertas en línea, a menudo por tan sólo 1.200 dólares. Lo más difícil será encontrar un buen lugar para colocarla. Tendrás que compartir parte de tus beneficios con el dueño de la propiedad en donde la coloques. Y, por supuesto, tendrás que pagar para reponer el inventario y mantenerla. También es importante pensar en lo que pueden necesitar las personas que están en el lugar donde escogiste ubicarla.

Fija tus márgenes de beneficio en un porcentaje cómodo y elige un lugar con buen tráfico de personas. Hay cientos de tutoriales en Internet sobre cómo empezar. YouTube es tu amigo (aunque hoy en día prefiero Rumble). Por lo general, puedes poner en marcha un negocio de máquinas expendedoras por unos 2.000 dólares. Usa tus ganancias para comprar más máquinas expendedoras, ¡y construye tu imperio!

2. Impresoras 3D

Con este cupón puedes conseguir una estupenda impresora 3D por sólo 100 dólares. Yo lo he utilizado para comprar ocho de ellas. Claro, hay una curva de aprendizaje, y el filamento (plástico) que se utiliza para hacer artículos cuesta alrededor de $20 cada uno; pero puedes hacer un montón de productos por sólo uno de esos rollos de filamento. Lo que hagas, y puedes hacer mucho, puedes venderlo en línea o en persona. El coste de hacer un artículo varía, pero normalmente puede costar hasta 2 dólares en materiales y electricidad para hacer un artículo. Dependiendo de lo que sea, puedes venderlo por 15 dólares o más. Es un margen de beneficio increíble. Sólo tienes que estar dispuesto a aprender el software y el hardware. Me tomó menos de un año llegar a ser bueno en él. He gastado entre 1.500 y 2.000 dólares en materiales y filamento. He ganado 5 veces eso fácilmente. Debido a los obstáculos técnicos, este mercado aún no está saturado porque la mayoría de la gente no se toma el tiempo de aprender a usar una impresora, sólo quieren el artículo que fabricas. Muchas de las cosas que imprimas están disponibles de forma gratuita en Thingiverse.com, sólo asegúrate de que el artículo dice que está disponible para uso comercial, de lo contrario necesitarás permiso.

3. Abre una tienda online

La impresión bajo demanda solía ser costosa, consumía mucho tiempo y era difícil ganar dinero con ella. Ahora es todo lo contrario. Nunca ha sido tan fácil, rápido y barato hacer tus propios diseños de productos y enviarlos a los clientes. Mi arma secreta es Printify. El servicio no cuesta mucho, pero la calidad de los artículos es fantástica. Puedes subir tu diseño y poner en venta tu artículo rápidamente. Establece tus márgenes de beneficio según el porcentaje que quieras ganar. Recomiendo conseguir una tarjeta de crédito para empresas con un programa de devolución de dinero y utilizarla para todas tus compras. Así te devuelven el dinero que ibas a tener que gastar de todas formas.

4. Compra acciones que produzcan dividendos

No soy un asesor financiero y no estaría de más hablar con un profesional antes de emprender cualquier estrategia de inversión. Dicho esto, me gustan las acciones que generan dividendos. Prefiero los ETF (fondos cotizados), ya que son una canasta de diferentes líderes del sector y tienden a ser un poco más seguras que una acción directa. Pero muchas acciones que dan dividendos pueden convertirse en una fuente de ingresos una vez que se ha invertido lo suficiente. ¿Y por qué no utilizar los beneficios de tu máquina expendedora o de tu impresora 3D para ello? Pero incluso si tu acción o ETF no paga dividendos, el mercado ofrece un considerable margen de beneficio, con una rentabilidad del 7 % anual después de la inflación, de media (aunque no en 2022). La clave para ser un buen inversor es vincular el valor percibido de una empresa, que es el precio de las acciones, con los bienes o servicios realmente valiosos que ofrece una empresa. Si una empresa ofrece un valor sólido y real, un producto que gusta a la gente y que puede utilizar, o un servicio con el que otros no pueden competir, entonces puede ser una buena inversión.

Todo es cuestión de mentalidad

Esto debería ser suficiente para ayudarte a pensar, al menos, en diferentes formas de gastar tu dinero para ganar dinero. Y probablemente no sea tan difícil como crees.

La verdad es que el espíritu empresarial es para todo el mundo. Todo lo que se necesita para hacerlo de forma eficaz es pasión por la creación de valor, imaginación, iniciativa, capacidad para afrontar la incertidumbre y el riesgo, un poco de capital y, sobre todo, la capacidad de identificar y atender las necesidades de los demás.

Puede parecer mucho, pero una vez que hayas adquirido la mentalidad adecuada, te sorprenderán todas las oportunidades que verás a tu alrededor. Y lo mejor es que, una vez que lo hagas, no sólo estarás ganando un dinero extra para ti, sino que estarás mejorando la vida de todos los que te rodean, porque el espíritu empresarial es el motor de una sociedad próspera.

«Una sociedad sin empresarios es una sociedad de estancamiento y decadencia, de monotonía y empobrecimiento, de burócratas y papeleo», observó una vez Lawrence Reed, de FEE. «Porque los empresarios son agentes de cambio consumados».

Así que la próxima vez que te sobre algo de dinero de tu ingreso mensual, piensa en gastarlo en algo que realmente te haga ganar dinero. Podría ser el primer paso que te lleve hacia un mundo completamente nuevo.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Austin Petersen es un experto, empresario y presentador del programa Wake Up America que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 a.m. en WakeUpAmericaShow.com