Con el fallecimiento de la reina Isabel II, la Commonwealth británica entra en una época de transición que no se había visto en 70 años. Lo que está claramente trazado es quién recibirá la corona. Lo que no está tan claro es el futuro de la monarquía como institución.

En momentos como éste, surgen inevitablemente preguntas que, de otro modo, se consideran demasiado intrascendentes. ¿Qué finalidad práctica cumple la monarquía, exactamente? ¿Cuáles son los poderes del jefe del Estado y por qué se le deben otorgar a una persona?

Pero tal vez deberíamos dar un paso atrás y plantear primero una pregunta más preliminar: ¿por qué debería importarnos?

Mi respuesta visceral es que no debería importarnos. De hecho, al principio quería ignorar esta historia. No creo que sea saludable para una cultura estar tan obsesionada con las figuras políticas.

Sin embargo, después de pensarlo bien, me di cuenta de que hay un punto importante que hacer aquí y que este es el momento de hacerlo. Al fin y al cabo, las épocas de transición ofrecen oportunidades para reflexionar y replantearse las cosas, no sólo las pequeñas, sino también las grandes.

¿Líderes o gobernantes?

Uno de los principales puntos de debate es, por supuesto, si debería haber una monarquía. Muchos señalan (con razón) que la institución ya no sirve para nada en la práctica, y que ya es hora de que eliminemos de una vez por todas los elementos vestigiales que quedan hasta hoy. Como mínimo, a los contribuyentes les vendría bien el descanso.

Pero otros afirman que sigue cumpliendo una función importante. El monarca es una figura, dicen, aunque sólo sea ceremonialmente. La sociedad necesita un líder en el que podamos fijarnos y agruparnos, y el monarca cumple ese papel.

Ahora bien, es cierto que la sociedad necesita líderes. Pero los monarcas no son tanto líderes como gobernantes. No se ganaron seguidores voluntarios como los verdaderos líderes. Simplemente nacieron en una posición privilegiada de gobierno. La autoridad y el estatus que tienen existe simplemente por el poder. No han hecho nada para ganárselo.

Para algunos, esto es lo que hace que la democracia sea mejor que la monarquía. Mientras que los monarcas simplemente tienen derecho al poder, los políticos elegidos democráticamente deben ganarse el corazón de su pueblo. Deben defender las causas que le interesan a la gente y ganarse sus seguidores y admiradores.

Pero aunque es tentador pensar que la democracia es una forma más genuina de liderazgo, en realidad no es así. Los políticos de las democracias también son gobernantes. Aunque inspiran a algunos, siguen ejerciendo el poder sobre otros. Un auténtico líder simplemente invita a los demás a seguirle. Un político, en cambio, exige que se cumplan sus deseos. Cuando el político no puede persuadir, recurre a la fuerza. Obligan a los corazones que no pueden ganar.

Eso no es liderazgo. Eso es tiranía.

Tampoco es del todo cierto decir que sus partidarios son seguidores en el sentido genuino de la palabra. Muy a menudo, la gente vota por un político simplemente porque éste le ha prometido una parte del dinero extorsionado a los contribuyentes. En esa medida, los votantes actúan más bien como co-conspiradores, colaborando con los políticos para beneficiarse a costa de sus vecinos.

Eso no es un líder. Eso es un demagogo.

El principio de la sabiduría

La distinción entre líderes y gobernantes es sutil, pero importante. Es importante porque pinta una imagen más precisa de lo que es realmente la política, una que revela la verdadera naturaleza de la bestia.

«El principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre», dijo Confucio. Cuando los políticos se salen con la suya al llamarse nuestros líderes, el eufemismo hace que su papel suene elevado e inspirador. Pero cuando les llamamos lo que realmente son, nuestros gobernantes, la verdadera naturaleza de su posición queda al descubierto. Es como decir que el emperador no tiene ropa. Salvo que en este caso, el timo es la idea de que el emperador es tu amigo, y la verdad es que es tu amo.

Así que sí, la sociedad necesita absolutamente de líderes. Pero los auténticos líderes son los que dan ejemplo y nos inspiran a seguirlos. ¿Ves la diferencia? Un líder tiene seguidores. Un gobernante tiene súbditos. Un líder inspira. Un gobernante manda. Un líder se gana la lealtad. Un gobernante exige lealtad. Un líder ofrece orientación. Un gobernante insiste en que sigas su camino. Un gobernante da ejemplo. Un gobernante da ejemplo a los que se niegan a obedecer.

Así que, en lugar de obsesionarnos con las reinas, los reyes y los presidentes, vamos a concentrar nuestro tiempo y atención en los auténticos líderes de la sociedad, las personas que marcan una diferencia positiva. No nos obsesionemos con las Isabel II y los Carlos III del mundo, ni con los Joe Bidens y los Donald Trumps: gobernantes y demagogos que a menudo sacan lo peor de nosotros y nos ponen en contra. En cambio, prestemos más atención a las personas -ya sean figuras públicas o mentores personales- que sacan lo mejor de nosotros. Busquemos a los visionarios empresariales, a los pioneros creativos, a las inspiraciones filosóficas, morales y religiosas, y veamos qué guía nos pueden ofrecer. Tal vez nos inspiren a convertirnos en verdaderos líderes nosotros mismos.

Lo cual sería muy bueno. Al mundo le vendrían bien muchos menos gobernantes y muchos más líderes auténticos.

Este artículo fue adaptado de un número del boletín electrónico FEE Daily. Luego en FEE.org

Patrick Carroll tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de Waterloo y es miembro editorial de la Fundación para la Educación Económica.