Yo decido lo que es el futuro», le informa airadamente la reina Victoria, de 21 años, a su marido, el príncipe Alberto, en el sexto episodio de Victoria, de Masterpiece Theater. Parece una frase pretenciosa, condescendiente y sencillamente equivocada, pero ella no tenía ni idea de cuánta razón tenía.

No solemos relacionar su reinado con la creación de tendencias progresistas. Hoy utilizamos la palabra «victoriana» para identificar un papel pintado demasiado recargado o una etiqueta y una moral demasiado escrupulosas que piden a gritos una relajación. Pero pensemos en la época en que gobernó: lo hizo de 1837 a 1901, un periodo de asombrosa transformación económica, técnica, industrial y cultural para todo el mundo occidental. Su influencia se convirtió en una voz guía para el progreso, no en una reacción.

Así que tal vez sea el momento de volver a visitar a la persona que tiene toda una época con su nombre. Esta serie es justo lo que se necesita.

La primera temporada de Victoria sólo cubre los dos primeros años de su reinado, pero es suficiente para establecer el hecho de que la reina Victoria hizo posiblemente más por el Reino Unido y la monarquía británica que sus tres o cuatro predecesores inmediatos, o sus sucesores. Ciertamente hizo más por el sufragio femenino, incluso más que la reina Isabel II.

Muchas de las tradiciones que ahora aceptamos como doctrina fueron iniciadas por Victoria hace apenas 150 años, una fracción del tiempo que ha existido la monarquía británica, y mucho más recientemente de lo que yo, al menos, suponía.

He aquí algunas tradiciones que podemos atribuir a la reina Victoria, que sin duda no tenía ni idea de la amplitud de su influencia sobre el futuro, tal y como se retrata en Victoria.

La Casa de Buckingham

Ahora asociamos la casa real con el Palacio de Buckingham, pero cuando Victoria se convirtió en reina era simplemente «Buckingham House», y la familia real tenía su residencia oficial en el Castillo de Windsor. La estructura original de Buckingham había sido construida en 1703 para el duque de Buckingham y comprada (probablemente sólo tomada) por Jorge III en 1761 para su esposa, la reina Carlota. A lo largo de las décadas siguientes, se fue construyendo hasta convertirse en el enorme edificio que la reina Victoria decidió rebautizar como palacio, en lugar de casa. Se instaló allí para que ella y su corte pudieran dispersarse -quería estar más lejos de su manipuladora madre y de quienes la influenciaban- y para alejarse del ruido de la ciudad de Londres.

Si has visto The Crown, recordarás cuando la reina Isabel y el príncipe Felipe querían quedarse en su casa de Clarence House, que todavía se utiliza como lugar de residencia del heredero. Isabel se opuso rotundamente a ello por parte de su secretaria, que le informó de que era «tradición» vivir en el Palacio de Buckingham. Tal vez si Isabel hubiese sabido que esta tradición sólo tiene tres generaciones y que casi todos los monarcas anteriores han cambiado su lugar de residencia, podría haber ganado esa discusión.

¿Que se haga la luz?

Cuando Victoria ascendió al trono, la iluminación a gas estaba empezando a convertirse en algo habitual. Su Jefa de Casa y antigua institutriz, Louise Lehzen, decidió que quería aportar «economía» y «modernidad» a la casa real, y optó por empezar con la iluminación. El Palacio de Buckingham se iluminaba, por supuesto, totalmente con velas. Para dar una idea de lo que habría sido: para filmar a Victoria se necesitaron 12.000 velas. Sólo filmaron ocho episodios, y sólo iluminaban unas pocas habitaciones a la vez, dependiendo de las escenas que estaban filmando. Así que es fácil entender por qué Lehzen quería sustituir las velas por la última tecnología de gas.

Era una gran idea, pero la tecnología era aún demasiado nueva para ponerse de moda. Instalarla significaba desmontar las paredes, dejando al descubierto una infestación de ratas desconocidas que resultaba tan horripilante de ver como se está imaginando. Como dijo Penge, el mayordomo de Victoria: «Esto es lo que pasa cuando se interfiere con la naturaleza». Obviamente, la respuesta es deshacerse de todas las ratas, en lugar de seguir como antes y fingir que todo está bien, pero por alguna razón, su argumento convenció a mucha gente. Al parecer, simplemente no era natural tener luz de gas.

Sin embargo, se instalaron líneas de gas en algunas habitaciones para intentar que funcionara. Pero los empleados del palacio no sabían cómo hacerlo funcionar y se quemaban las manos intentando encender el gas. Al final, Lehzen decidió que, en este caso, al menos la forma antigua es la buena y Penge se quedó con la satisfacción de pedir nuevas velas.

Casados de blanco

En la actualidad, es muy poco habitual que el vestido de novia de una mujer no sea blanco. Se dice que es muy tradicional, muy simbólico y especial porque es difícil de mantener limpio (o lo era, antes de que las lavadoras y la limpieza en seco se generalizaron). Pero en realidad es una moda que comenzó con la reina Victoria y nunca se detuvo.

Antes de la boda de Victoria, las novias simplemente llevaban el vestido más bonito que tenían. Las telas eran muy caras antes de la Revolución Industrial, y la mayoría de las mujeres no podían permitirse un vestido nuevo para el día de su boda, y mucho menos uno elegante. De hecho, el blanco se había reservado históricamente para la ocasión contraria: el luto.

Los trajes de boda de la realeza eran los trajes de Estado, pesados y engorrosos. Victoria no quería eso y decidió que quería casarse con un vestido blanco, porque así lo quería. Su decisión provocó una tendencia que,150 años después, seguimos manteniendo.

La tendencia se hizo aún más histórica a partir de los años sesenta. Antes de eso, los vestidos de novia eran blancos, pero con los cortes de cualquier estilo de vestido que fuese popular para ese momento. Después de los años 60, los vestidos de novia se hicieron más largos, más llenos y más elegantes. En una palabra, se volvieron más victorianos.

El transporte del futuro

A lo largo del sexto episodio, Victoria y Alberto discuten sobre si las locomotoras deben ser permitidas en Inglaterra. En la escena en la que Victoria declaró su propiedad del futuro, Albert acababa de regresar de una visita clandestina a su enemigo político Robert Peele para ver la «locomotora» que Peele tenía en funcionamiento en su propiedad. Victoria había estado en contra de las locomotoras desde el principio, alegando la inevitable perturbación de las tierras que tendrían que atravesar las vías férreas, y estaba furiosa porque él arriesgara su vida montando la máquina (que la dejaría sola y posiblemente dejaría el trono a su impopular tío en caso de que ella muriera al dar a luz), e intentara apoyar algo que ella no quiere.

Sin embargo, tras tomarse un par de días para pensar en todo ello, Victoria decidió que era justo ver y probar la cosa por sí misma. Así que se fue, muy embarazada, a casa de Peele. Las locomotoras seguían siendo muy peligrosas, y el parto seguía siendo de alto riesgo, por lo que Peele, su maquinista y las damas de compañía de Victoria estaban muy preocupados por Su Majestad y el heredero que esperaba. Pero ella los hizo a un lado, a pesar de que ella misma estaba claramente muy asustada, subió a bordo y ordenó al maquinista que pusiera el tren en marcha.

Al principio se sintió aterrorizada por la rapidez con la que se movía, pero el miedo de Victoria se convirtió rápidamente en júbilo al saludar a todos los que se cruzaban con ella y maravillarse de la capacidad de la máquina. Alberto, por su parte, se enteró de que su mujer había ido a probar la locomotora y acabó corriendo un rato junto a su vagón (las locomotoras no eran entonces tan rápidas como ahora, y el pequeño tren privado de Peele habría sido aún más lento). Le llamó preguntándole qué pensaba y ella le gritó: «¡Esto es el futuro!». No hace falta decir que las locomotoras fueron llevadas a Inglaterra y utilizadas en todo el país.

La cocina moderna

Mientras Victoria y Alberto decidían el futuro del transporte en Gran Bretaña, en las cocinas del Palacio de Buckingham se llevaba a cabo una historia paralela posiblemente más importante: la invención de la «bombe Victoria», una especie de Baked Alaska. El jefe de cocina y maître del Victoria, Charles Elmé Francatelli, era un artista de la cocina y lo sabía. Uno de los primeros chefs famosos, escribió varios libros de cocina llenos de sus propias invenciones, era conocido por sus elaborados trabajos en azúcar y sus confecciones, y en general era desaprovechado por la reina inglesa y su marido alemán, que preferían la comida sencilla a su sofisticada cocina francesa.

Francatelli acabó abandonando la casa real después de sólo dos años, y pasó a trabajar para clubes privados de la aristocracia, presentándose como Maîre d’Hôtel de su majestad la reina, y continuando como genio creativo detrás de las tendencias alimentarias de la época, transformando la comida de mero sustento a una experiencia, haciendo accesibles los alimentos de alta calidad, y llevando a las clases medias sabrosas recetas que antes estaban reservadas para los ricos por medio de sus libros de cocina.

Nacimientos de la realeza

En Inglaterra (y en otros países) existía la costumbre de que una multitud presenciara los nacimientos de la realeza: comadronas, damas de compañía y miembros de la corte, incluyendo a los hombres. La idea era asegurarse de que no se le hiciera nada malo a la madre o al bebé, y garantizar que si el bebé nacía muerto, no fuese sustituido en secreto por otro bebé vivo para continuar falsamente la línea real. Victoria no conoció esta práctica hasta que ella misma estuvo de parto y levantó la vista para ver a un par de docenas de hombres de pie, hablando, bromeando y observándola. Como primera reina de Inglaterra en dar a luz, Victoria tuvo por fin la autoridad para anunciar que daría a luz sin que la corte la observara. «¿Qué hacen todos esos hombres ahí?», le preguntó a Alberto. «Al parecer es la costumbre, en caso de que haya una sustitución», respondió él con cierta disculpa. Victoria no tuvo nada que ver, por supuesto, e inmediatamente dijo: «¡Dile a todos que se vayan!».

Sin duda, Victoria no era la primera mujer de la realeza inglesa que deseaba que la multitud se marchara, pero como primera reina de Inglaterra en dar a luz, Victoria tenía finalmente la autoridad para acabar con la costumbre. Permitió que el Ministro del Interior se quedara, y esto se convirtió en la nueva costumbre hasta que Isabel II iba a dar a luz al príncipe Carlos. Después de su nacimiento en el Palacio de Buckingham, los bebés de la realeza nacieron en el hospital St. Mary’s Paddington, lo que supuso una gran mejora con respecto a la antigua costumbre.

Sólo el comienzo

Hay muchos otros ejemplos en los que Victoria determinó el futuro: los sellos de correos se introdujeron por primera vez en Inglaterra con su aprobación, e hizo que su país se diera cuenta de que una reina podía ser monarca, esposa y madre a la vez. Cuando su reinado se extendió hasta finales del siglo XIX e incluso hasta el XX, inició docenas de tendencias más e introdujo cientos de cosas. Pero como la segunda temporada de Victoria aún no se ha estrenado, habrá que esperar.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Eileen Wittig es autora de la columna Lazy Millennial en FEE. Puedes seguir el Twitter de Lazy Millennial aquí .