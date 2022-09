La Corona (The Crown) trata técnicamente de cómo Isabel, Princesa de York, se convirtió en Su Majestad Isabel II, por la Gracia de Dios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios Reina, Jefa de la Mancomunidad de Naciones, Defensora de la Fe. Es todo una jornada, incluso en los primeros 10 episodios y se acelera con cada episodio en la medida que ella se afianza en su nuevo papel y mayores y más importantes desafíos entran en juego.

Pero al final de la primera temporada, no estás viendo lo que hace Isabel. Sabes lo que va a hacer, incluso sin conocer la historia. Estás viendo a su marido, el Príncipe Felipe. Porque ella es la corona, y él es nosotros.

Cuando Isabel y Felipe se casan, tienen planes para ellos mismos como pareja. Felipe tiene una distinguida carrera naval a partir de la guerra y ambos planean volver a su puesto en Malta para que él pueda ascender de rango. Pero antes de que puedan hacerlo, el rey Jorge Vi muere, y sus vidas personales se detienen. Para siempre. Pero Felipe no lo sabía.

Poco después de la muerte de su padre, Isabel, recién estrenada como reina pero aún no coronada, recibe una carta de su abuela, la reina María. Esa carta marca el tono del reinado de Isabel, y de hecho debería marcar el tono de todos los líderes:

Querida Lilibet, Sé cómo querías a tu padre, mi hijo. Y sé que estarás tan devastada como yo con esta pérdida. Pero debes dejar de lado esos sentimientos ahora, porque el deber te llama. El dolor por la muerte de tu padre se sentirá a lo largo y ancho. Tu pueblo necesitará tu fuerza y tu liderazgo. He visto caer a tres grandes monarquías por su incapacidad de separar las indulgencias personales del deber. No debes permitirte cometer errores similares. Y mientras lloras a tu padre, también debes llorar a otra persona: Elizabeth Mountbatten [su nombre de casada]. Porque ahora ha sido reemplazada por otra persona: Elizabeth Regina. Las dos Elizabeths estarán frecuentemente en conflicto entre sí. El hecho es que la corona debe ganar. Debe ganar siempre.

«Inquieta va la cabeza que lleva una corona», escribió Shakespeare en su obra para el predecesor de Isabel, Enrique IV. Para Isabel, la corona incorpora las leyes y tradiciones de Inglaterra, que se remontan a cientos de años, más allá de Enrique IV y hasta Guillermo el Conquistador en el siglo XI. Aunque Elizabeth Mountbatten pueda estar en desacuerdo con algunas de ellas, Elizabeth Regina no es su propia persona. Es una figura. La encarnación del país, de su gobierno y de toda su gente, viva y por venir.

Así deben ser todos los líderes.

Una imagen más amplia

Cuando una persona se convierte en líder, ya no es sólo ella misma. De repente es responsable de mucha gente y todo lo que toca se ve afectado para las generaciones venideras. Esto es cierto para todos los tipos de liderazgo, ya sea en el gobierno, la iglesia, el sector privado o la familia.

Como tal, deben tener en cuenta a estas personas en cada decisión. No pueden limitarse a hacer lo que quieren. Deben actuar teniendo en cuenta las consecuencias para los demás. Esto es lo que significa el liderazgo. Como pudo comprobar la Reina María a lo largo de su vida de tres monarquías -y como vemos nosotros mismos en el espectáculo- cada vez que un líder toma una decisión basada en su inclinación personal, se produce el caos.

Deferencia a la tradición

Obviamente, a veces también se produce el caos cuando se toma una decisión basada en la ley y la tradición -ninguna de ellas es perfecta-, pero ocurre con menos frecuencia. La corona tiene cientos de años de experiencia de la que aprender. La naturaleza humana no cambia. Nunca hay nada nuevo. Todos los deseos y errores han existido y se han cometido antes, y se puede aprender de ellos. Si todos los líderes gobernaran como sugiere la Reina María y buscaran sus respuestas en la historia, el mundo sería posiblemente mucho más tranquilo.

Pero esto es difícil. Las dos Isabel entran en conflicto. Y aunque ella es capaz de interiorizar los consejos de su abuela y cambiar de mentalidad entre las dos, todos los que la rodean también entran en contacto con su conflicto reprimido, especialmente Felipe.

Felipe sabía que se casaba con la futura reina de Inglaterra, pero parece no haberse dado cuenta de que la reina de Inglaterra es una persona diferente a Isabel, «mujer, esposa, madre, hermana», como se queja Felipe en un episodio. Elizabeth Regina es impersonal, sin emociones, calculadora, distante, fría. Philip no entiende por qué o cómo pudo inclinarse ante los siglos pasados y futuros en lugar de hacerlo ante los deseos de la gente que la rodeaba en ese mismo momento.

Es un instinto natural, y todos lo tenemos. Queremos hacer lo que queremos, cuando queremos, y a medida que ascendemos en el escalafón de nuestra carrera o vida social o donde quiera que estemos, es cierto que tenemos más poder para realizar esos deseos. Pero son sólo deseos. Y cuanto más subimos, más gente hay debajo de nosotros a quienes podemos afectar, para bien o para mal. Y cuanto más profundo caigamos, más gente nos lo echará en cara.

El poder es algo que da miedo. Es tan fácil de usar en forma adversa, de torcerlo, de destruirlo.

Viendo The Crown, sabes lo que va a hacer Elizabeth no por cómo se ha escrito el guión, sino por cómo se ha escrito la historia. Hay una seguridad en tener un líder predecible en cualquier ámbito de la vida que tomará decisiones basadas en la historia particular de su papel. Es en la deferencia a la tradición -no en la innovación interesada y astuta ni en las decisiones arbitrarias motivadas por el ego- donde encontramos la fuerza motriz de un liderazgo humano, productivo y verdaderamente grande.

Publicado originalmente el 10 de enero de 2017. Luego en FEE.org

Eileen Wittig es autora de la columna Lazy Millennial en FEE. Puedes seguir el Twitter de Lazy Millennial aquí .