En el discurso político moderno, «corporación» es casi un insulto.

En 2021, el senador estadounidense de Vermont, Bernie Sanders, en respuesta a las críticas a su propuesta de impuestos, publicó un video titulado «Sí, vamos a gravar a los MULTIMILLONARIOS Y A LAS CORPORACIONES» en el que aseguraba que los nuevos impuestos se cobran exclusivamente a las grandes empresas y a sus ricos propietarios, como si (aunque fuera cierto) eso lo hiciera automáticamente correcto. Parece dar a entender que los ingresos de las empresas son tan obviamente injustificados que no tenemos que tener ningún reparo en quitarlos.

Por otro lado, en oposición a otra propuesta de subida de impuestos, el senador Rand Paul se apresuró a señalar que perjudica a las pequeñas empresas. ¿Por qué las pequeñas empresas, concretamente? ¿Acaso las grandes empresas no tienen también derecho a conservar lo que han ganado?

Tal vez Paul sólo se centra en las víctimas por las que la gente siente simpatía, pero en cualquier caso, tanto él como Sanders (y la mayoría de los demás políticos) organizan su retórica en torno a la opinión generalizada de que las grandes empresas son organizaciones fundamentalmente corruptas, inundadas de riquezas no ganadas que no merecen ser conservadas.

Sin embargo, esta opinión es injustificada. Lejos de ser acaparadores de ganancias mal habidas, las corporaciones exitosas son una bendición incalculable para la humanidad.

El simple argumento económico

Desde un punto de vista económico básico, la utilidad de las grandes empresas es obvia: el comercio es mutuamente beneficioso y las grandes empresas realizan mucho comercio.

Cuando compras una hamburguesa en McDonald’s, debes valorar la hamburguesa más que el dinero, o no la habrías comprado. Los propietarios y empleados de McDonald’s deben valorar el dinero más que la hamburguesa, o no la habrían vendido. Todos ustedes valoran más lo que tienen después del intercambio que lo que tenían antes, por lo que la riqueza total ha aumentado.

Pero, ¿no podrían los empleados producir los mismos bienes sin la gigantesca estructura empresarial?

Sencillamente, no.

Si los jóvenes empleados inexpertos que McDonald’s suele contratar para preparar sus hamburguesas montaran una cadena de hamburguesas por su cuenta, probablemente no irías allí. Las empresas alcanzan el éxito proporcionando tanto capital como una estructura de gestión que permite fabricar productos a un precio, una calidad y una consistencia que compensan con creces el costo de funcionamiento de esa estructura.

Los empleados, al igual que los consumidores, deben obtener más al trabajar con la empresa de lo que podrían obtener en otra parte, de lo contrario no participarían en el intercambio. De nuevo, tras el intercambio, la riqueza total aumentó.

Esencialmente, cuanto más rica es una empresa, más riqueza debe haber creado para otros a cambio. Este argumento, aunque sólido, probablemente no convencerá a los escépticos. Los críticos de las grandes empresas tienen objeciones que, según ellos, refutan o superan nuestro simple argumento económico.

La objeción de la subvención

Tal vez nuestro sencillo argumento económico no se aplique a las grandes empresas porque a menudo su riqueza no procede del intercambio voluntario, sino de las dádivas del gobierno. A los conservadores, los progresistas y los libertarios les encanta arremeter contra el bienestar de las empresas, y no sin justificación.

Las corporaciones realmente reciben subvenciones, y los ingresos por subvenciones realmente no pueden justificarse con nuestro simple argumento económico. Después de todo, gravar a alguien y darle ese dinero a una corporación no es un intercambio voluntario.

Sin embargo, empíricamente, la gran mayor parte de la riqueza de las empresas no proviene de las subvenciones.

Las cinco mayores empresas estadounidenses por capitalización bursátil son Apple, Microsoft, Google, Amazon y Tesla. El año pasado, los ingresos de Apple fueron de 366.000 millones de dólares, los de Microsoft de 168.000 millones, los de Google de 258.000 millones, los de Amazon de 470.000 millones y los de Tesla de 54.000 millones.

La forma obvia de hacerse una idea de qué parte de esos ingresos se debe a las dádivas del gobierno sería comparar sus ingresos de 2021 con sus subvenciones de 2021. Sin embargo, según el rastreador de subvenciones de goodjobsfirst.org, no todas estas empresas recibieron subvenciones en 2021, por lo que tendremos que adoptar una perspectiva más larga.

Sumando las subvenciones reveladas para 2011-021, Apple obtuvo 1.414.030.662 dólares, Microsoft 670.043.203 dólares, Google 404.558.866 dólares, Amazon 3.571.589.999 dólares y Tesla 3.586.599.901 dólares. Una simple división revela que para la mayoría de estas corporaciones, el valor de una década entera de subsidios todavía equivale a menos de unos pocos días de ingresos. Incluso la relativamente bien subvencionada Tesla gana más cada cierto número de semanas vendiendo autos que lo que recibió en subvenciones en esos diez años juntos.

De hecho, esto sigue exagerando la subvención corporativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas «subvenciones» son exenciones fiscales. Una subvención real es una fuente de ingresos que no requiere que la empresa proporcione nada a nadie. Una rebaja de impuestos es cuando el gobierno toma menos de los mismos beneficios que incentivan la producción en primer lugar.

Para ser claros, si nos importa el libre mercado, vale la pena oponerse a toda subvención gubernamental. Pero, empíricamente, los ingresos que las grandes empresas reciben de los subsidios -incluso si se incluyen dudosamente las exenciones fiscales- son insignificantes en comparación con los ingresos que reciben por proporcionar bienes y servicios para que la gente los disfrute.

La objeción de la «parte justa»

Otro argumento común es que las empresas no pagan «su parte justa» de impuestos. Pew Research descubrió que al 81% de los estadounidenses les molesta al menos «algo» su percepción de que «algunas corporaciones no pagan su parte justa».

Mirando las cifras, esto podría parecer inicialmente válido. El año pasado, el impuesto de sociedades representó el 9% de todos los ingresos fiscales federales, frente al 51 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sin embargo, hay dos problemas con este panorama.

En primer lugar, las empresas están formadas por personas que ya pagan impuestos. Todo el mundo, desde los empleados principiantes hasta el consejo de administración, paga impuestos sobre los ingresos que recibe de la empresa. El «impuesto de sociedades» lo pagan todas las personas relacionadas con la empresa, además de su impuesto sobre la renta normal.

Algunos argumentan que los propietarios ricos de las empresas evitan los impuestos, pero esto es simplemente falso. Una investigación de la Fundación Heritage descubrió que el sistema fiscal estadounidense ya es muy progresivo, y que el 5 % más rico paga el 60% de los impuestos a pesar de ganar sólo el 37 % de los ingresos.

La otra cuestión es que no está claro que el hecho de que las empresas paguen impuestos sea algo positivo. Las empresas sobreviven gracias a su capacidad de asignar los recursos mejor que sus competidores. Los gobiernos no tienen ese requisito.

Por ejemplo, las escuelas. Si una escuela privada no ofrece un buen servicio, puedo enviar a mi hijo a otro sitio y no recibirá mi dinero. Si una escuela pública no ofrece un buen servicio, seguirá recibiendo mi dinero a través de los impuestos, incluso si envío a mi hijo a otra escuela.

La misma lógica se aplica a todos los servicios gubernamentales. Los impuestos de las empresas son la transferencia de recursos de una organización con buenos incentivos para utilizarlos de forma inteligente a otra con pocos incentivos para hacerlo.

Detener el odio

Las empresas son blancos políticos fáciles. Son organizaciones de personas, más que individuos, por lo que son fáciles de deshumanizar. Las más grandes son, por definición, ricas, así que es difícil sentir lástima por ellas.

Pero, si se reflexiona, es difícil encontrar una clase de organizaciones más beneficiosa para la sociedad en cualquier lugar. En lugar de ser vistas como blancos aceptables de odio y fuentes de saqueo sin culpas, las grandes corporaciones deberían ser vistas como logros inspiradores para el bienestar humano, y sus creadores deberían ser admirados como los héroes de la civilización que son.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Danny Duchamp crea ensayos y videos sobre filosofía, economía y política desde una perspectiva libertaria consecuencialista.