Desde hace un tiempo, el Partido Republicano ha sido identificado como el partido de la libertad por sus propios votantes, mientras que el Partido Demócrata ha sido identificado como el partido del pueblo.

Según The Washington Post, los líderes del Partido Demócrata y las organizaciones de izquierda han aumentado significativamente el uso del término «libertad» en sus mensajes, discursos y planes políticos desde el caso Dobbs contra Jackson, la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. que anuló el caso Roe contra Wade.

Para no ceder únicamente ante los republicanos, el Partido Demócrata y sus aliados han empezado a construir una narrativa en torno a la «libertad» y no sólo en torno a las «desigualdades» y la «justicia social». El Partido Republicano, por su parte, no está dispuesto a frenar su ritmo y sólo unas semanas antes de Dobbs, mencionaban la «libertad» en sus anuncios 2.5 veces más que los demócratas.

Sin embargo, aumentar el uso del término no lo hace más comprensible (ni se traduce en más libertad). De hecho, puede incluso aumentar la confusión. Por eso es importante contar con herramientas que ayuden a definir lo que significa la libertad. Para ello, he aquí doce citas sobre la libertad y el derecho del difunto filósofo, jurista y ensayista español Antonio Escohotado (1941-2021),

«La naturaleza humana sólo es creativa cuando aprende a disfrutar de las incertidumbres de la libertad». «Quien pisa la libertad de mi prójimo está pisando mi cuello. Por la libertad de mi prójimo, lucharé hasta la muerte. Es reconocer que el otro tiene al menos tanto valor como tú». «La libertad (es)… preferir los riesgos de la autonomía a la seguridad de la servidumbre». «Mercado significa libertad para producir y libertad para consumir. Atacar es atacar la autonomía de la voluntad». «Aceptar el amplio margen de incertidumbre que posee la realidad es lo que significa ser libre». «Respetar a la humanidad como tal… significa mantener la coerción al mínimo y permitir que cada persona sea su propio dueño». «La libertad se gana día a día». «Nadie prohíbe lo que no se desea». «Quien pretende quitarte la libertad te está quitando la posibilidad de cumplir con el deber que has elegido». «Tener la condición de (víctimas) les libera de tener que aprender a hacer sacrificios… les libera de asumir la responsabilidad de sus propios actos». «La libertad responsable (es) un requisito para una existencia civilizada». «Hablar de libertad sin mencionar la responsabilidad me parece absurdo. Las libertades que tomamos son las responsabilidades que asumimos».

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

