¿Crees que tu alquiler es demasiado alto? Bueno, echarle un vistazo a las últimas cifras de Manhattan podría hacerte sentir mejor en comparación.

En julio, el alquiler promedio de una habitación en Manhattan subió a 5.113 dólares, según informa CBS News. Esto supone un asombroso aumento de 1.000 dólares con respecto a hace un año y un nuevo récord. Estos niveles de alquiler son astronómicos e imposibles de pagar para todos los neoyorquinos, excepto para los más adinerados.

Pero antes de culpar al capitalismo o a los codiciosos promotores, analicemos en profundidad cómo se han descontrolado tanto los alquileres en Nueva York.

Los fundamentos del mercado de alquileres y la oferta y la demanda

¿Cómo se determinan los precios de los alquileres en primer lugar? Bueno, en un mercado libre, la oferta y la demanda interactúan para alcanzar un precio. Si hay mucha más demanda de vivienda que oferta en una zona determinada, los alquileres serán altos, al principio. Pero esos alquileres elevados animarán a más promotores a construir viviendas, aumentando la oferta y, en última instancia, bajando el precio.

Sin embargo, en lugares como la ciudad de Nueva York, los gobiernos locales han hecho imposible ese ajuste mediante restricciones a la oferta. El resultado de la restricción artificial de la oferta de vivienda en una zona de gran demanda es tan predecible como peligroso: precios altos y crisis de la vivienda.

¿Cómo ha restringido la oferta Nueva York?

Hay una larga y complicada historia de intromisión del gobierno en el mercado de alquileres en la ciudad de Nueva York. Pero aquí están algunas de las principales formas en que los funcionarios locales han obstaculizado la capacidad del mercado para proporcionar viviendas asequibles.

1. Zonificación unifamiliar y límites de altura

A través de la zonificación, el gobierno local ha declarado que grandes franjas de la propiedad de la ciudad sólo pueden albergar residencias unifamiliares. Esto no tiene mucho sentido en una ciudad con millones de habitantes.

Según el grupo de defensa Open New York, «Aproximadamente el 15 % de la superficie de la ciudad de Nueva York sigue estando zonificada como suelo unifamiliar, lo que prohíbe los apartamentos o las viviendas múltiples de cualquier tamaño, incluidas las de sólo dos unidades». Estas restricciones son muy ineficaces e impiden el desarrollo de viviendas a gran escala, como los apartamentos, que podrían aumentar mucho la oferta en comparación con una sola vivienda.

También siguen vigentes las restricciones arbitrarias sobre los límites de altura en muchas propiedades de la ciudad de Nueva York. Éstas obligan a los propietarios a ofrecer menos apartamentos por parcela de los que podrían ofrecer en caso contrario, lo que alimenta la crisis de asequibilidad y hace que los neoyorquinos se queden sin casa, a menudo en nombre de la belleza paisajística o de la protección de intereses especiales.

2. Proceso de concesión de permisos muy restrictivo

El gobierno de la ciudad de Nueva York ha hecho que sea muy difícil obtener la aprobación para construir nuevas viviendas.

«La concesión de permisos para la construcción de viviendas en la ciudad de Nueva York se ha derrumbado hasta mínimos no vistos desde la Gran Recesión y no es por falta de demanda», me dijo el experto en política de vivienda Nolan Gray. «NYC [ha] tenido algunas de las normas de zonificación más estrictas del país, lo que dificulta la construcción legal de casi todo».

Mira, por ejemplo, el siguiente gráfico que muestra cuántas viviendas (en relación con la población) han permitido varias ciudades en los últimos años. Verás que la ciudad de Nueva York está en la parte inferior.

Esto era perfectamente predecible

Con la oferta de nuevas viviendas tan descaradamente estrangulada, no es de extrañar que los alquileres se hayan disparado. Es exactamente lo que las leyes de la economía predecían, dadas las innumerables restricciones gubernamentales en el mercado de la vivienda de Nueva York.

Pero, desgraciadamente, muchos espectadores ignorantes pueden ver los atroces alquileres de más de 5.000 dólares que están apareciendo en Manhattan y culpar al mercado, cuando, en realidad, la culpa es de las restricciones del gobierno al libre mercado. Puede que incluso responden a la injusticia manifiesta de esta crisis de asequibilidad apoyando más las políticas de un gobierno engrandecido que suenen bien y las que nos han metido en este lío.

Sin embargo, esperemos que la gente pueda ver más allá y vislumbrar las verdaderas causas que están en juego. Porque los neoyorquinos seguirán sufriendo hasta que los responsables políticos despierten y liberen de una vez por todas el mercado de los alquileres.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Brad Polumbo ( @Brad_Polumbo ) es un periodista libertario-conservador y corresponsal de políticas de la Fundación para la Educación Económica.