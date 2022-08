Los aficionados al béisbol recibieron una triste noticia esta semana. Vin Scully, el gran locutor de béisbol que pasó 67 temporadas llamando a los juegos para los Dodgers -primero en Brooklyn, luego en Los Ángeles- murió el martes. Tenía 94 años.

Hay muchos locutores legendarios de la MLB. Harry Caray. Bob Uecker (mi favorito). Phil Rizzuto. Y muchos más. Pero muchos dirán que Scully fue el mejor de todos ellos.

La leyenda dice que el amor de Scully por el juego surgió de una visita en 1936 a una lavandería del Bronx, donde un Scully de ocho años vio el segundo partido de la Serie Mundial. En ese partido, los Yankees de Nueva York, liderados por un joven Joe Dimagio, apalearon a los Giants de Nueva York por 18-4, lo que hizo que el joven sintiera pena por los Giants derrotados (que acabarían perdiendo la serie en seis partidos).

Aunque nunca llegó a las grandes ligas, Scully jugó dos años en el outfield mientras asistía a la Universidad de Fordham tras un periodo de dos años en la Marina de los Estados Unidos. Mientras estudiaba inglés en Fordham, Scully comenzó una carrera en el periodismo y la radio, sirviendo como asistente del editor de deportes en su último año.

Scully no tardó en llamar la atención del gran locutor Red Barber, que se convirtió en su mentor y le ayudó a conseguir un puesto como locutor de los Dodgers de Brooklyn. Cuando Barber se marchó de los Dodgers a los Yankees tras una disputa contractual, Scully asumió el papel principal. Continuó llamando a los juegos de los Dodgers durante las siguientes seis décadas, así como a otros eventos deportivos, incluyendo el famoso juego del Campeonato de la NFC de 1982 que puso a los 49ers de San Francisco en el Super Bowl. El 2 de octubre de 2016, convocó su último partido profesional, cuando los Dodgers visitaron a los Giants de San Francisco.

Decir que Scully fue muy querido por los aficionados es un eufemismo, y esto fue evidente en la efusión de afecto en el Oracle Park tras la noticia de su muerte.

«Ha formado parte de mi vida desde que nací», dijo uno de los aficionados que acudió con su abuelo de 90 años para rendirle un homenaje a Scully.

«Casi se me salen las lágrimas», le dijo a Associated Press Daniel Mirgil, de 75 años, de Pomona. «Solíamos usar nuestra radio de transistores sólo para escucharlo».

A diferencia de Mirgil, yo no soy fan de los Dodgers. Sin embargo, la muerte de Scully me ha conmovido de forma similar. No es sólo que fuera un gran narrador de partidos, un artista de hecho. Vin era el verdadero. Aunque su carrera fue un éxito desde cualquier punto de vista, también superó muchas cosas. Perdió a su padre a los 4 años y más tarde a una hermana con un cáncer cerebral. Su primera esposa murió en un trágico accidente en 1972, y su hijo mayor falleció en un accidente de helicóptero a los 33 años.

A pesar de estas pruebas, Scully siguió aportando profesionalidad, alegría y su amor por el fútbol a los oyentes (atribuye a su fe el no haber flaqueado nunca). Y no temía recordarnos que el mundo, aunque dista mucho de ser perfecto, es lo que nosotros hacemos, para bien o para mal.

Mientras Hugo Chávez nacionalizaba industrias para construir la utopía de su pueblo, muchos medios de comunicación estadounidenses alababan a Venezuela como un «milagro económico». Scully lo sabía mejor.

«El socialismo está fallando como siempre, esta vez en Venezuela», observó Scully durante una emisión. «Se habla de dar a todo el mundo algo gratis y de repente no hay comida para comer. ¿Y quién crees que es la persona más rica de Venezuela? La hija de Hugo Chávez».

“And who do you think is the richest person in Venezuela? …. The daughter of Hugo Chávez….anyway, 0-2” 😆 RIP to an icon Vin Scully pic.twitter.com/ypBK8I8Q3b — Joey (@JoeyMulinaro) August 3, 2022

Scully fue lo suficientemente sabio como para darse cuenta de la primera regla de la economía: nada es gratis en un mundo de escasez. La historia ha demostrado una y otra vez que el socialismo es una filosofía seductora, pero que fracasa cada vez que se aplica, a menudo con consecuencias trágicas.

El desprecio de Vin Scully por el colectivismo no es la razón por la que le quería. Pero mentiría si no admitiera que me hizo amarlo un poco más.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

