«Cuando eres pobre, el sol te encuentra más rápido». Son las palabras de Juanita Cruz-Pérez, residente en San Antonio.

Aunque tiene aire acondicionado en su casa, el periodista del New York Times, Edgar Sandoval, informa de que su presupuesto mensual de 800 dólares no le permite utilizar el aire acondicionado durante el día. Por favor, deténgase a pensar en lo que esta incomodidad significa para ella. En San Antonio hace un calor brutal en verano, y con frecuencia mucho más allá. Sandoval informa de que la ciudad ha tenido 46 días de más de 100 grados sólo en 2022. En palabras de Cruz-Pérez, «el aire acondicionado sólo se enciende por la noche, no importa el calor que haga».

Por favor, amplíe su pensamiento sobre Cruz-Pérez en términos de su significado con respecto al pasado. Fue en los años 30 cuando los aparatos de aire acondicionado llegaron al mercado. Un heredero de Minneapolis compró el primero. Que un heredero fuera el comprador original es instructivo. Dado que los aires acondicionados de ventana costaban entre 10.000 y 50.000 dólares en los años 30, la conclusión obvia del precio de estos innovadores aparatos es que estaban fuera del alcance del 99.999999 % de los estadounidenses.

Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué las unidades de ventana que en su día fueron señal de inmensa riqueza son hoy, en la mayoría de los casos, señal de pobreza? En realidad, ¿dónde se ven generalmente las unidades de ventana? La mayoría de las veces no en las zonas ricas. Es en las pobres donde más se encuentran, incluso donde vive Ruiz. Verá, lo que antes estaba fuera de su alcance ahora se puede encontrarlo en Amazon a precios por debajo de los 100 dólares. Imagínese. Qué historia.

La historia de la producción masiva de aires acondicionados es que lo que antes eran símbolos de estatus ahora son comunes. Lo crucial aquí es que la gente se hizo muy rica haciendo que los aires acondicionados fueran comunes. Así es como funciona el mundo. O al menos cómo hacerse rico en el mundo. La mejor manera de hacerse muy rico muy rápidamente es producir en abundancia, y a bajo precio, lo que antes era escaso y carísimo.

Traducido para los que lo necesitan, la desigualdad nace de la democratización del acceso a los bienes esenciales. Cuando gritas sobre la desigualdad, estás gritando a los mismos individuos que están eliminando agresiva e intrépidamente el malestar de tu vida. Desde los carros hasta los ordenadores y los teléfonos inteligentes, lo que en un principio era una baratija de los ricos se convirtió en algo común gracias a las personas que alcanzaron una gran riqueza por hacerlos comunes.

Lo que nos lleva de nuevo a Cruz-Pérez. Aunque soporta temperaturas diarias que Sandoval describe como «insoportables», y aunque su diabetes y su presión arterial alta se ven «exacerbadas por el calor sofocante», al menos puede dormir cómodamente por la noche gracias a que el uso nocturno de su aire acondicionado está dentro de su presupuesto.

Todo esto nos lleva a plantear una sencilla pregunta: ¿qué pasaría si alguien descubriera una forma de producir en masa aire acondicionado de forma abundante y barata? Imaginemos que ya se ha hecho con los propios aparatos de aire acondicionado. Lo que necesitamos ahora es un funcionamiento barato de las unidades.

Suponiendo que ese avance exista, ¿alguien que lea este artículo lo rechazaría por miedo a que las ganancias de riqueza del innovador aumenten la ya amplia desigualdad? Sea cual sea su propia opinión, ¿podría pararse a pensar de qué lado caería Cruz-Pérez?

¿Y los habitantes de Nueva Delhi, en la India? En mi libro de 2019 They’re Both Wrong, cité un informe del New York Times de 2017 en el que se indicaba que la penetración de los aires acondicionados en esta ciudad en expansión estaba en el rango del 5 %. Las temperaturas en Delhi superan habitualmente los 120 grados durante el verano. ¿Rechazarían los más pobres de la India un avance que enriquecería al creador de los mismos al tiempo que reduciría la brutalidad de los veranos de Delhi?

Parece que estas preguntas se responden solas, o deberían hacerlo. Mientras la izquierda se lamenta habitualmente del aumento de la desigualdad, sus incontrolables emociones les impiden ver lo que precedió a la desigualdad: la mayoría de las veces fue la democratización del acceso a los lujos.

En cuanto a los que temen el uso masivo del aire acondicionado por miedo al planeta, lógicamente sólo tendrían que agachar la cabeza por vergüenza… asumiendo la capacidad de sentir vergüenza. Sin ceder ni un ápice en la noción de que un mayor confort humano supone una carga para un planeta que existe desde hace miles de millones de años (somos tan pequeños en el gran esquema de las cosas), uno tiene la sensación de que aquellos que temen el acceso masivo al aire acondicionado viven en lugares donde abunda. Básicamente pueden quejarse de que otros tengan lo que ellos nunca tendrán que prescindir.

En el mundo de verdad, el progreso nace de convertir los lujos en bienes comunes. Esto ayuda a explicar por qué los más pobres del mundo emigran sin cesar hacia donde la desigualdad es mayor. Saben lo que mejora su suerte. Es de suponer que Cruz-Pérez también lo sabe intuitivamente.

John Tamny es director del Centro para la Libertad Económica en FreedomWorks, asesor económico sénior de Toreador Research & Trading y editor de RealClearMarkets.