A estas alturas todo el mundo sabe que las cadenas de comida rápida están siendo demandadas porque supuestamente contribuyen a la obesidad. En el programa «Hannity & Colmes» de Fox el pasado mes de julio, Samuel Hirsch, el abogado que demandó a McDonald’s, Burger King, Wendy’s y KFC en nombre de su cliente, que los culpa de su mala salud, admitió que los restaurantes no tienen toda la culpa. Pero añadió que el hecho de que no coloquen advertencias sobre el contenido nutricional y sus sofisticadas estrategias de marketing los hacen parcialmente culpables.

La afirmación de Hirsch de que la información nutricional no está disponible es falsa. Cada una de estas empresas tiene su información nutricional disponible en su sitio web y he visto carteles con el contenido nutricional en varios establecimientos de comida rápida. Pero incluso si el restaurante no proporcionara ninguna información, es bastante fácil enterarse por los libros, Internet, la televisión y la radio de que ciertos alimentos pueden favorecer las enfermedades cardíacas, la diabetes y la hipertensión. Según Hirsch, los padres «trabajadores» deben ser estúpidos porque no saben lo que compran. Con su uso del término «trabajador» se erigía en el campeón del «hombre común».

La ridícula afirmación de que las empresas son responsables de los problemas de salud de la gente no es nada nuevo. ¿Recuerdan las demandas contra las compañías de tabaco? Si usted fuma, déjeme preguntarle lo siguiente: ¿un empleado de una de las compañías tabacaleras le puso una pistola en la cabeza y lo obligó a fumarse un cigarrillo? No lo creo. Las personas que mueren por enfermedades relacionadas con el tabaquismo no tienen otra culpa que la de ellos mismos. Y lo mismo ocurre con la gente que come mal. Nunca he visto a Ronald McDonald con un M-16 obligando a la gente a comprar Big Macs. Una persona tiene que conducir hasta McDonald’s, pedir un Big Mac y comérselo por su cuenta.

La falta de responsabilidad personal hace que incluso mis alumnos de secundaria culpen a la cafetería del instituto de sus malas dietas. De acuerdo, nuestra cafetería vende burritos y pizza, pero también venden ensaladas y otros alimentos saludables. Y si eso no fuera suficiente, les diría que se levantaran antes y se hicieran sus propios almuerzos saludables. Pero eso implicaría un costo: levantarse más temprano. Así que les digo que dejen de quejarse y que tienen que entender un simple concepto económico: lo que cuenta son las acciones. Obviamente, el beneficio de comer sus «malos» almuerzos es mayor que el costo de despertarse más temprano o de tomarse el tiempo de preparar sus almuerzos la noche anterior. Comer almuerzos poco saludables es su elección.

¿Serán las empresas de helados las siguientes? ¿Y las empresas de dulces? Y, Dios no lo quiera, Starbucks. La cafeína puede ser mala para nosotros, ¿verdad? Y toda esa crema batida y jarabe de caramelo en esos Frappuccinos no puede ser buena para nosotros.

Thomas DiLorenzo y James T. Bennett en su libro From Pathology to Politics: Public Health in America (2000) predijeron correctamente este absurdo litigio. Su libro también señala que muchos «expertos» en salud pública no están tan preocupados por la salud como por la política y su agenda social, que significa más control gubernamental sobre nuestras vidas. Incluso antes de que el abogado Hirsch entrara en escena, había quienes defendían los «impuestos sobre la grasa». No impuestos planos, como apoyan los economistas del lado de la oferta, sino un impuesto sobre la grasa. En otras palabras, los alimentos que se consideran «malos» serán gravados y los que se consideran «buenos» serán subvencionados.

Es tu vida

Mira, yo mismo soy un «loco por la salud». No como comida rápida (quizás de vez en cuando) y no fumo cigarrillos. Decido comer ese sándwich de Subway sin queso y sin mayonesa, en lugar de esa jugosa hamburguesa o las grandes patatas fritas. Tomo la decisión de ir al gimnasio y levantar pesas y correr. ¿Te das cuenta? Se llama responsabilidad personal. Esos restaurantes de mala fama existen porque los consumidores quieren que existan. Aunque piense que los fumadores y las personas que viven de la comida rápida (como muchos de mis amigos) son imprudentes, es su vida. Tienen que sopesar sus propios costos y beneficios. Ninguna empresa les obliga a hacer nada.

Al final del programa «Hannity and Colmes», tanto el conservador Sean Hannity como la profesora de derecho «liberal» y presentadora invitada Susan Estrich coincidieron en que es la persona la que debe elegir qué comer. Ambos se rieron de Hirsch, que respondió diciendo: «En cinco o diez años no se reirán».

Creo que tiene razón. Desgraciadamente, creo que las leyes se cambiarán para «proteger» a la gente de estas empresas malvadas. Les digo a mis alumnos que dentro de diez años *Starbucks tendrá gorilas en la puerta comprobando las identificaciones (y finalmente Starbucks cerrará porque la cafeína será ilegal). Tampoco habrá más Jolt Cola o Mountain Dew para ustedes, estudiantes de secundaria, a menos que tengan 18 años. ¿Y los cigarros y cigarrillos? Creo que veremos una nueva prohibición del tabaco. El movimiento de la salud pública tendrá un papel en este complot socialista. Como DiLorenzo y Bennett escriben en su libro:

La negación de la responsabilidad individual por la propia vida y el bienestar se ha convertido en la piedra angular del movimiento de salud pública. Porque si los individuos son responsables de su propia salud, ¿quién necesita la agenda política de la salud «pública»? La propia palabra «pública» en este sentido es un eufemismo de «socializada». Y una vez que nuestra salud esté socializada, entonces todo el comportamiento se convierte en la provincia «legítima» para el control y la regulación del Estado. Pero una vez que se acuerda que el Estado tiene «derecho» a controlar cualquier comportamiento que pueda tener un efecto negativo en la salud «pública», entonces estamos encaminados a perder toda nuestra privacidad y nuestra libertad.

Milton Friedman afirmó de forma sencilla en su serie de televisión «Free to Choose» que un intercambio voluntario no tendrá lugar a menos que ambas partes crean que se beneficiarán. Cada vez que se compran cigarrillos o alimentos poco saludables y cada vez que no se compran alimentos que son buenos para uno, se están sopesando los costos y los beneficios. Doy crédito a los que se callan sobre los riesgos para la salud personal. Son los llorones y la gente que no puede aceptar la responsabilidad los que resultan irritantes. Como escribió F. A. Hayek en La Constitución de la Libertad «La libertad y la responsabilidad son inseparables».

