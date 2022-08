«La mayoría de las artes han producido milagros, mientras que el arte del gobierno no ha producido más que monstruos».

El hombre que pronunció esas palabras fue una de las principales autoridades de la historia en la materia. Él mismo era un monstruo, convertido en tal por la toxina que llamamos «poder». Por esta fecha en 1794 -el 28 de julio-, él y una célebre cohorte partieron de esta tierra para recibir la recompensa que les esperaba.

Se llamaba Louis Antoine de Saint-Just (1767-1794). Su amigo íntimo y aliado político era Maximilien Robespierre. Juntos organizaron El Terror de la Revolución Francesa, un violento espasmo de represión y matanza. Ambos ascendieron al poder supremo, sólo para ser devorados por la misma máquina a la que despacharon a tantos otros. Una diferencia clave entre Saint-Just y Robespierre, por un lado, y sus numerosas víctimas, por otro, fue que los primeros se ganaron sus espeluznantes conclusiones.

En un discurso de febrero de 1794, Robespierre (1758-1794) comparó el terror con la virtud. El fin (una república virtuosa e igualitaria) justificaba cualquier medio que lo hiciera posible:

Si la base del gobierno popular en tiempos de paz es la virtud, la base del gobierno popular durante una revolución es tanto la virtud como el terror; la virtud, sin la cual el terror es nefasto; el terror, sin el cual la virtud es impotente. El terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible; es, pues, una emanación de la virtud; es menos un principio en sí mismo, que una consecuencia del principio general de la democracia, aplicado a las necesidades más apremiantes de la patria.

Para cualquier persona cuerda y decente, la «virtud» no se aplica ni remotamente a lo que los revolucionarios estaban emprendiendo. Pero nótese que incluso los más sangrientos y radicales emplean una terminología positiva en defensa de su malvada obra: «justicia», «democracia», «patria», «gobierno popular» y similares. Masacraron a miles de personas en nombre de la «liberté, égalité, fraternité«.

El 5 de septiembre de 1793, la Convención Nacional (el Parlamento revolucionario de Francia) votó para declarar que «el terror está a la orden del día» para salvaguardar la Revolución de sus enemigos extranjeros y nacionales. Tres meses más tarde, confirió una gran autoridad ejecutiva al famoso Comité de Seguridad Pública.

Desde su puesto en el Comité, Robespierre transmitió las decisiones del grupo a Saint-Just, conocido como «el Arcángel del Terror«, que supervisó las confiscaciones de propiedades, las detenciones masivas y las posteriores ejecuciones. La retórica de Saint-Just, que hiela la sangre, es de por sí aterradora:

Hay que castigar no sólo a los traidores, sino incluso a los indiferentes; hay que castigar a quien es pasivo en la república y no hace nada por ella… El barco de la Revolución sólo puede llegar a puerto en un mar enrojecido por torrentes de sangre… Una nación sólo se genera sobre montones de cadáveres.

El 10 de junio de 1794, la Convención Nacional promulgó la infame Ley del 22 de Prairia. En ella se establece una amplia lista de «enemigos públicos» que deben ser castigados con la muerte sin apenas recursos legales. Ríos de sangre empaparon las calles de París durante las seis semanas siguientes. Entonces, cuando el caos alcanzó su cenit, la Revolución devoró de repente a sus dos más vehementes practicantes. Robespierre y Saint-Just fueron detenidos el 27 de julio y guillotinados al día siguiente. El primero tenía 36 años, el segundo sólo 26.

Un examen minucioso de estos dos hombres revela un efecto asombroso y corrosivo del poder político. Nada más puede explicar el notable cambio de sus personalidades. Antes de la Revolución, Robespierre era un opositor moderado a la pena de muerte. Con el poder supremo en sus manos, se convirtió en uno de los monstruos de los que escribió Saint-Just.

La transformación de Saint-Just es aún más inquietante, como señalan varios historiadores. Descrito como «libre y apasionado» unos años antes, casi de la noche a la mañana se convirtió en «centrado, tiránico y despiadadamente minucioso», «el helado ideólogo de la pureza republicana» y «tan inaccesible como la piedra a todas las pasiones cálidas». Abandonó a la mujer que amaba, destrozó a sus amigos, abandonó su afecto por la literatura y se metamorfoseó en un asesino con una única causa: controlar, torturar o asesinar para «rehacer» la sociedad.

Si usted se hubiera encontrado con Robespierre o con Saint-Just en una calle de París antes de la Revolución que comenzó en 1789, probablemente habría disfrutado de una agradable conversación. Los habría calificado como simpáticos, inteligentes, elocuentes y prometedores. Del mismo modo, si se hubiera sentado en el aula junto a Adolf Hitler en la Academia de Bellas Artes de Viena en 1910, probablemente nunca hubiese imaginado lo que haría una vez acumulado poder un par de décadas después.

El filósofo del siglo XX Eric Hoffer estudió a los fanáticos y el poder que éstos ansían. Pensaba que el poder saca lo peor de cualquier mortal, que son pocos los que pueden alejarse de él o contenerse cuando lo obtienen. Escribió,

La corrupción inherente al poder absoluto deriva del hecho de que tal poder nunca está libre de la tendencia a convertir al hombre en una cosa… Porque el impulso del poder es convertir toda variable en una constante y dar a los mandatos la inexorabilidad e implacabilidad de las leyes de la naturaleza. De ahí que el poder absoluto corrompa incluso cuando se ejerce con fines humanos. El déspota benévolo que se ve a sí mismo como pastor del pueblo sigue exigiendo a los demás la sumisión de las ovejas. La mancha inherente al poder absoluto no es su inhumanidad, sino su antihumanidad.

No se me ocurre ninguna motivación más tóxica que el poder: el deseo de mangonear a los demás, de apoderarse de sus bienes, de convertirlos en tu juguete y de meterlos en una caja, o algo peor. Nunca debemos subestimar lo que el poder le puede hacer incluso a las mejores personas. Deberíamos correr por nuestras vidas cuando incluso el mejor amigo afirme que haría cosas buenas si sólo tuviese el poder para hacerlas. Si la historia nos enseña algo, es esto: No hay que concentrar el poder en las manos de nadie ni de ningún grupo.

¿Crees que el peligro es sólo nacional, nunca local? Entonces nunca has tenido que lidiar con los fanáticos del control que con demasiada frecuencia se apoderan de un comité local de zonificación o de un consejo escolar.

Si el poder es un demonio, Robespierre y Saint-Just estaban totalmente poseídos y deformados por él. Cuando el exorcista vino por ellos, su único remedio fue su desaparición.

¿Cómo sabremos si el mal que promueve el poder nos acecha? ¿Qué dirá bajo su máscara? Me atrevo a decir esto: Dirá cosas como «¡Preparen la Corte!» Tratará de silenciar las opiniones discrepantes. Para sembrar el caos y la confusión, redefinirá la propia naturaleza o atacará cualquier costumbre o principio antiguo que se interponga en su camino. Nos atraerá con falsas promesas. Inventará villanos y víctimas y se hará pasar por nuestro salvador. Nos dirá que todo tipo de cosas maravillosas llegarán a nosotros si le damos al Estado el poder de entregarlas.

Mi consejo: No caigas en la trampa. En su lugar, considera estas palabras de otro francés llamado Frédéric Bastiat, que sabía lo malévolo que puede ser el poder:

Seamos responsables de nosotros mismos. No busques en el Estado nada más allá de la ley y el orden. No contéis con él para ninguna riqueza, ninguna ilustración. No lo hagamos más responsable de nuestras faltas, de nuestra negligencia, de nuestra imprevisión. Contemos sólo con nosotros mismos para nuestra subsistencia, nuestro progreso físico, intelectual y moral.

Tal vez sea demasiado pedir. Pero cuando la alternativa es la tiranía, la advertencia de Bastiat debería al menos concentrar la mente.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Lawrence W. Reed es presidente emérito de FEE, miembro sénior de la familia Humphreys y embajador global de Ron Manners para Liberty, y se desempeñó durante casi 11 años como presidente de FEE (2008-2019).