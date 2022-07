La economía es el estudio de la acción humana: las decisiones que toma la gente en un mundo de escasez. La escasez significa que las personas tienen deseos ilimitados, pero vivimos en un mundo de recursos limitados. Por ello, la gente tiene que elegir, y las elecciones implican compensaciones. Las decisiones que toman las personas están influidas por los incentivos a los que se enfrentan y estos incentivos están conformados por las instituciones -reglas del juego- bajo las cuales las personas viven e interactúan con los demás.

La Fundación para la Educación Económica (FEE) ha publicado algunos ensayos excelentes sobre el modo de pensar económico y los conceptos básicos («The Economic Way of Thinking«, de Ronald Nash, y «Economics for the Citizen«, de Walter E. Williams).

En este ensayo, explicaré ocho ideas y daré ejemplos de la forma de pensar económica.

1. TANSTAAFL: conocer la diferencia entre precio y costo

A menudo oímos lo maravillosos que son ciertos países porque ofrecen «sanidad gratuita» o «educación gratuita». Muchos también dirán «me salió gratis» porque no lo pagaron con dinero.

El error está en no entender la diferencia entre precio y costo. Por ejemplo, la gente suele decir: «El café con leche de Starbucks me costó cinco dólares» o «La entrada al cine me costó quince dólares». El costo en economía significa lo que se renuncia o se sacrifica. En estos ejemplos, los precios eran 5 y 15 dólares. Pero el costo del café con leche era quizás el sándwich que uno podría haber comprado en su lugar con esos mismos 5 dólares, y el costo de la película era quizás los tres cafés con leche que uno podría haberse comprado con esos mismos 15 dólares.

Etiquetar la sanidad y la educación como «gratuitas» no sólo es un error – «no existen los almuerzos gratuitos«- sino que también es engañoso. Como diría mi antiguo profesor Walter E. Williams: «A menos que creas en Papá Noel o en el Ratón Pérez, el dinero tiene que salir de algún sitio». Puede que en esos países no recibas una factura médica, pero te descuentan más de tu sueldo (es decir, los impuestos) y puede que tengas que esperar mucho más tiempo para hacerte esa prueba o someterte a esa operación «menor» (desde la perspectiva de los burócratas). Se paga con dinero o con tiempo, pero en cualquier caso, ¡se paga! Los impuestos también se utilizan para pagar las escuelas públicas, lo cual es otro ejemplo de cómo la gente llama a algo «gratuito» cuando no lo es.

Hay una diferencia entre precio cero y costo cero. Puede haber un precio cero ($0), pero nunca hay un costo cero. Por lo tanto, ¡no digas más palabrotas utilizando la palabra “gratis”!

2. Las acciones importan más que las declaraciones

«Las acciones dicen más que las palabras», es un conocido refrán. Los seres humanos actúan, y el acto de elección nos dice algo. Considere este ejemplo: Una persona entra en una tienda de Apple y ve el precio del último iPhone y murmura con enfado: «Qué estafa», pero aun así procede a comprar ese teléfono.

Cuando uno hace algo voluntariamente, demuestra su verdadera preferencia en ese momento. Suponiendo que los individuos tienen interés propio y sopesarán ex ante (mirando hacia el futuro) el costo y el beneficio de una acción, y, también suponiendo que no es un derecho tener la propiedad privada de otro (es decir, el iPhone de Apple), entonces cuando una persona entra en una tienda de Apple y compra el nuevo iPhone, el individuo obviamente espera estar mejor de alguna manera en ese momento. Decir que Apple se «aprovechó» del cliente dispuesto sería una tontería, ya que Apple, o cualquier empresa privada, no puede obligar a la gente a comprar su producto. Una cosa es decir algo, pero la prueba está en el acto de la elección.

3. Falacia del costo hundido: no llores sobre la leche derramada

«No llores sobre la leche derramada» significa que lo hecho, hecho está. Los únicos costos que deberían entrar en nuestra toma de decisiones son los costos de oportunidad futuros. Los costes pasados están «hundidos». El ejemplo típico para explicar la falacia del costo hundido es el del cine. Te gastas 15 dólares para ver una película y al cabo de una hora de esta película de tres horas te das cuenta de que es horrible y que sólo va a empeorar. Sin embargo, crees que debes quedarte y aprovechar tu dinero. Eso es un mal pensamiento económico. Los 15 dólares se acabaron, así que no pierdas las próximas dos horas de tu valioso tiempo, levántate y vete.

La mayoría de nosotros conocemos a personas que estaban (están) en una relación horrible o que salían con el tipo de persona equivocada (quizás esto se aplique a ti). Pero la sensación de «ya he pasado dos años de mi vida con esta persona» puede llevar a una mala decisión. Muchos acaban casándose con la persona para justificar la inversión de tiempo.

No ofendamos a Beyoncé, pero si te quieres a ti mismo, quizá no dejes que esa persona «te ponga un anillo«. No pierdas los próximos dos años de tiempo precioso. Es mejor estar soltero que en una mala relación (pero eso es para otro ensayo).

4. Compensaciones: aprende a pensar al margen

El nivel óptimo o eficiente de contaminación no es cero. El número óptimo de muertes por accidentes de tráfico o lesiones deportivas tampoco es probablemente cero. El número óptimo de personas que contraen un virus no es cero. El nivel óptimo de seguridad no es la seguridad perfecta. ¿Suena esto extraño o duro? Bueno, si quieres hacer un viaje por carretera a través del país y no caminar o montar en bicicleta, o si quieres disfrutar jugando o viendo deportes, y si quieres interactuar físicamente con otros, entonces está claro que el nivel óptimo de contaminación, muertes, lesiones y personas que contraen un virus es en realidad mayor que cero. El nivel óptimo de seguridad es menos que la seguridad perfecta. Nada es gratis, incluyendo más seguridad: siempre hay que hacer concesiones, porque siempre hay un costo de oportunidad cuando hacemos algo, incluso cosas como viajar, hacer deporte o interactuar con los demás.

La toma de decisiones incrementales es lo que los economistas llaman pensar al margen. Marginal significa la unidad adicional o extra. Cada vez que tomamos una decisión es como si estuviéramos calculando el beneficio marginal (el beneficio de una unidad más) y el costo marginal (a lo que se renunciaría para adquirir una unidad más) de la acción. La forma de pensar económica dice que hay que hacer algo hasta que el beneficio marginal (MB) sea igual al costo marginal (MC). También existe un concepto conocido como la ley de la utilidad marginal decreciente: cada unidad adicional proporciona cada vez menos utilidad o beneficio.

Queremos un aire limpio para que no se nos irriten los ojos cuando salimos a la calle y para que no nos ardan los pulmones al respirar. Sin embargo, si el deseo es un aire perfectamente limpio, esto significa que no habría más autos, ni aviones, ni barcos, ni trenes (algunos desearían realmente esta situación, al menos en teoría). Esto supondría un costo tremendo para la sociedad.

Veámoslo de otra manera. Si yo sonara los dedos y dejara al océano Pacífico perfectamente limpio, pero pusiera una gota de petróleo en algún lugar del océano sin que lo supiera todo el mundo, ¿merecería la pena gastar dinero, tiempo y otros recursos en buscar esa única gota de petróleo? El beneficio marginal de encontrar y eliminar una gota de petróleo en los quintillones de galones de agua sería menor que el costo marginal. En pocas palabras, no merece la pena. De nuevo, el nivel óptimo de contaminación es algo, no cero.

Cuando se trata de estudiar, de practicar un deporte o un instrumento musical, o de salir con alguien antes de casarse, puedes pensar: «Cuanto más tiempo, mejor». Yo soy una persona literal, así que si les dijera a mis alumnos: «Cuanto más estudien, mejor», esto significa que nunca comerían, beberían, dormirían o pasarían tiempo con la familia y los amigos. Pero el sentido común dice que después de estudiar durante cierto tiempo la mayoría de los estudiantes dirán «lo entiendo» o simplemente «es hora de hacer otra cosa». ¿Por qué perder más tiempo estudiando?

Además, si te encuentras en un momento de tu vida en el que estás considerando el matrimonio, el objetivo de las citas es adquirir información sobre la otra persona para poder tomar una buena decisión. Al final, llegas a un punto en el que tienes suficiente información para proponerle matrimonio, aceptar la propuesta o romper con esa persona. Cuando le propuse matrimonio a mi esposa, no tenía toda la información, perfecta, sobre quién era ella, pero mi información era suficiente. Seguro que un mes más de citas me habría proporcionado algún beneficio marginal en términos de información adicional sobre ella, pero llegué a un punto en el que tenía suficiente información, en el que Beneficio Marginal=Costo Marginal.

«Lo suficientemente bueno es lo suficientemente bueno» es lo que los economistas entienden por hacer algo hasta que el beneficio marginal sea igual al costo marginal. La regla BM=CM implica que el pensamiento «más es mejor» no es óptimo. Una aspirina del frasco puede aliviar tu dolor de cabeza, pero es peligroso pensar: «Si una es buena, todo el frasco es mejor». Sí, tu dolor de cabeza desaparecerá pero tú también.

5. Ventaja comparativa: la capacidad de hacer algo no significa que uno deba hacerlo

En una clase de economía estándar, se les enseña a los estudiantes la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. La primera significa ser capaz de producir más que otro con la misma cantidad de recursos o utilizar menos recursos para producir un producto. La segunda significa ser capaz de hacer algo con un costo de oportunidad menor que otro.

Como siempre hay un costo de oportunidad al hacer algo, a veces es ventajoso pagar a otro para que haga algo aunque tengamos los conocimientos y las habilidades para hacerlo nosotros mismos. Esto también tiene aplicaciones en la política comercial. El hecho de que Estados Unidos (en realidad los individuos en Estados Unidos) puedan producir ciertos productos no significa que debamos hacerlo. No pasa nada si no todo lo que compramos dice «Made in USA» porque si el gobierno trata de «proteger los empleos estadounidenses» y empieza a imponer aranceles y cuotas, en realidad no estamos salvando los empleos estadounidenses. Es más correcto decir que estamos salvando empleos particulares a costa de otros empleos estadounidenses. Por supuesto, la buena política y la buena economía suelen ir en direcciones diferentes.

6. Oferta y demanda: entender cómo funcionan los precios

La queja de que las empresas pueden cobrar «lo que quieran» no tiene sentido. Por ejemplo, ¿por qué los cines sólo cobran 8 dólares por las palomitas y no 8.000 o 8.000.000 de dólares si supuestamente pueden cobrar lo que quieran? Hay dos partes en una transacción de mercado, y es esta interacción de vendedores y compradores la que determina los precios. Lo interesante es que muchas veces los mismos que se quejan son los que hacen ruido comiendo esas palomitas durante la película.

7. La falacia del pastel fijo: el intercambio voluntario es un ganar-ganar que crea un pastel más grande

Los empresarios se hacen ricos si crean un producto o servicio que proporciona valor a un gran número de personas. A menos que los empresarios reciban privilegios especiales del gobierno, no toman el dinero de sus clientes por la fuerza.

La ira dirigida a «los ricos» se basa en la falacia de pensar que la economía es un pastel de tamaño fijo. En otras palabras, los que critican a los «asquerosos ricos» creen que se llevaron un trozo demasiado grande, dejando menos pastel para el resto de la gente normal. La realidad es que estos empresarios cocinaron un pastel más grande. Ellos se beneficiaron, pero nosotros también.

En una transacción comercial, los intercambios son voluntarios, y el comercio voluntario es una situación en la que todos ganan. El empresario gana (así como los empleados que contrata) y los clientes ganan.

8. La falacia de las buenas intenciones: no se olviden de los costos invisibles

Las intenciones y los resultados no son siempre lo mismo. El pensamiento económico nos enseña a tener en cuenta las posibles consecuencias no deseadas de nuestras propias acciones o de las acciones de los políticos. El hecho de que algo suene bien o se sienta bien no significa que se vaya a lograr un determinado objetivo. De hecho, el mismo problema que se pretende solucionar puede empeorar.

Un pensamiento económico sólido también nos quita las anteojeras. Se consideran los efectos de una política en todos los grupos, no sólo en uno de ellos. Esto ayuda a los individuos a ver a través de las afirmaciones de los políticos de que una política salvará los puestos de trabajo estadounidenses cuando en realidad sólo algún grupo de interés especial se beneficiará a expensas de otros estadounidenses. Cuando los políticos confiscan dinero (es decir, impuestos) para construir estadios deportivos con el argumento de que «creará puestos de trabajo», el error es concentrarse en los puestos de trabajo que se ven y descuidar los que no se ven: el costo de oportunidad de esos impuestos.

Conclusión

Hay mucho más que decir sobre este tema llamado economía y hay muchos más ejemplos de la forma de pensar económica que podría haber incluido. Algunos caracterizan la economía como sentido común aplicado; sin embargo, la economía también nos da ideas contraintuitivas.

Este es el poder y la belleza de la economía.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Ninos P. Malek es profesor de economía en De Anza College en Cupertino, California y profesor en la

Universidad Estatal de San José en San José, California.