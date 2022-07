Las noticias dicen que el gobierno de Biden está sopesando actualmente un plan que permitiría a todos los adultos recibir un segundo refuerzo de la Covid-19, citando las preocupaciones del principal asesor médico de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, sobre el aumento de las hospitalizaciones «alimentado por las subvariantes omicrón BA.4 y BA.5, extremadamente contagiosas».

En la actualidad, las segundas vacunas de refuerzo sólo se ofrecen a los mayores de 50 años.

Mientras tanto, ya se está debatiendo una posible quinta vacuna. Durante una reciente aparición en televisión, el presentador de CNN, Don Lemon, preguntó al analista médico de CNN, Jonathan Reiner, si este escenario es probable.

Los debates ponen de manifiesto ciertas realidades de la inmunización de Covid.

«La inmunidad disminuye», dijo Fauci durante una sesión informativa en la Casa Blanca el martes, «ya sea la inmunidad tras la infección o la inmunidad tras la vacuna».

Si bien es cierto que la inmunización disminuye, una nueva investigación científica de The New England Journal of Medicine sugiere que la inmunidad natural dura más que la adquirida con las vacunas.

En el estudio, un análisis de casos y controles basado en datos de Qatar recogidos entre el 23 de diciembre de 2021 y el 21 de febrero de 2022, participaron millones de personas, entre ellas 1.306.862 que recibieron al menos dos dosis de la vacuna de Pfizer (BNT162b2) y 893.671 personas que recibieron al menos dos dosis de la vacuna de Moderna (mRNA-1273), así como individuos no vacunados.

Los resultados del estudio son mixtos para las vacunas.

La mejor noticia es que «cualquier forma de inmunidad previa, ya sea inducida por una infección previa o por la vacunación, se asocia con una protección fuerte y duradera contra la hospitalización y la muerte relacionadas con el Covid-19». (En otras palabras, tanto las vacunas como la inmunidad natural reducen el riesgo de hospitalización o muerte por Covid).

Otra buena noticia es que tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer «mejoraron la protección entre las personas que habían tenido una infección previa».

«La combinación de la vacunación completa previa y la infección previa fue de máxima protección», dijeron los investigadores en un resumen de los resultados del estudio publicado el mes pasado por la sala de prensa de Weill Cornell Medicine. «Los individuos con previa infección y tres dosis de cualquiera de las dos vacunas de ARNm estaban, en general, casi un 80 % protegidos de la infección sintomática durante la oleada omicrónica».

Pero el estudio también descubrió que dos dosis de vacunas ofrecían una protección «insignificante» contra la infección de Omicron.

«Un hallazgo clave fue que los antecedentes de vacunación con las dos dosis estándar de la vacuna de ARNm de Pfizer o de Moderna, pero sin antecedentes de infección previa, no aportaron una protección significativa contra la infección sintomática de omicron», señalaron los investigadores.

En cuanto a la vacuna de Pfizer, tres inyecciones ofrecieron una protección considerablemente mayor. Pero la protección seguía siendo inferior a la inmunidad natural, que ofrecía una protección más fuerte y sostenida contra la infección que la vacunación. (Los investigadores observaron que «las personas con una infección anterior estaban moderadamente protegidas contra el omicron, con una escasa disminución de la protección incluso un año después de su infección anterior»).

Los hallazgos no son diferentes a los de Israel publicados el año pasado, que encontraron que la inmunidad natural ofrecía una protección más sólida contra la variante Delta que las vacunas.

«La protección inmunitaria natural que se desarrolla tras una infección por el SARS-CoV-2 ofrece una protección considerablemente mayor contra la variante Delta del coronavirus pandémico que dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech«, informó Science en agosto del 2021 en un artículo en el que se analizaban los resultados de Israel.

Más de una docena de otros estudios también encontraron que la inmunidad natural ofrecía una poderosa protección contra el Covid, igual o más fuerte que la vacunación.

