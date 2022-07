Si pones un cangrejo dentro de una cubeta, saldrá arrastrándose. Sin embargo, si pones a varios cangrejos en una cubeta, todos se quedarán dentro de la cubeta. Si algún cangrejo decide intentar salir de la cubeta, será arrastrado de nuevo por sus compañeros.

Se cree que el razonamiento de los cangrejos para no dejar escapar a ningún otro de la cubo puede describirse mejor como «si yo no puedo tenerlo, tú tampoco». Incluso si esto hace que se vuelvan en sopa de cangrejo, los cangrejos permanecerán en la cubeta. De ahí el término «mentalidad de cangrejo».

Al igual que los cangrejos, los anticapitalistas desean mantener a la sociedad dentro de una cubeta, incluso si eso conduce a finales desastrosos. Esto puede verse en los proyectos socialistas a gran escala, como el de la Unión Soviética o el de la China maoísta, que se empeñaban en castigar a los ricos, aunque eso significaba que los pobres tuvieran que sufrir con ellos. Además, en los regímenes socialistas se castiga la realización personal y la ganancia, ya que va en contra del colectivismo y la solidaridad de los trabajadores. No importa si sus planes quinquenales conducen a la escasez de alimentos y a la ineficiencia económica. Mientras todos estén dentro del cubo, los cangrejos pueden sufrir todos juntos.

Esta mentalidad también puede verse a través de los anti capitalistas modernos a escala personal. El capitalismo permite ascender a aquellos que son hábiles y trabajadores, dejando al individuo la decisión de su propio destino.

Como afirma Ludwig von Mises en La mentalidad anticapitalista:

«El imperio del principio, a cada uno según sus logros, no permite ninguna excusa para las deficiencias personales. Todo el mundo sabe muy bien que hay gente como él que tuvo éxito donde él mismo fracasó. Todo el mundo sabe que muchos de los que tienen envidia son hombres que se formaron a sí mismos. Y, lo que es peor, sabe que los demás también lo saben. Lee en los ojos de su mujer y sus hijos el silencioso reproche: «¿Por qué no has sido más inteligente?» Ve cómo la gente admira a los que han tenido más éxito que él y mira con desprecio o lástima su fracaso.